הפועל ירושלים ורמת השרון משפרות עמדות

הגיע לסיומו המחזור ה-24 בגזרת הפלייאוף התחתון ליגת העל של שנתון נערים ב'. לאחר שבשלושת הימים שנעלו את השבוע שעבר נערכו שלושה משחקים, ביממה האחרונה נערכו שני המשחקים, שהשלימו את פאזל המשחקים. בשני המשחקים הושגו הכרעות, שבאופן טבעי עוזרות למנצחות לשפר עמדות בטבלה.

תמונת המצב עם סיום המחזור: הפועל ר"ג שקועה במקום האחרון עם תשע נקודות, הקבוצה רחוקה 11 נקודות ממ.כ נהלל יזרעאל, המדורגת בשלב זה במקום המוביל למשחק המבחן על ההישארות בליגה (קרית שמונה מוחרגת מירידה). נהלל יזרעאל רחוקה חמש נקודות ממ.ס אשדוד, שבשלב זה מצויה בחוף מבטחים.

בחלק העליון של הבית התחתון צפוף, זאת לאחר שהפועל באר שבע כבשה את המקום הראשון בזכות ניצחון 0:4 על בני יהודה ת"א, שאותה ואת הפועל רמת השרון היא מקדימה בנקודה אחת. מכאן למשחקי היממה האחרונה.

רמת השרון נערים ב' (מדיה מחלקת הנוער הפועל רמת השרון)

מ.ס אשדוד - הפועל רמת השרון 3:2

במשחק שנערך לפנות ערב (ראשון) קבוצת ה"צו פיוס" מהשרון, ששברה לפני שבועיים בצורת ניצחון עם ניצחון 0:1 בנהלל, שוב זוכה בניצחון, כשהפעם החניכים של מיכה סויסה מצליחים לחולל מהפך ולשוב לביתם עם שלוש נקודות. אשדוד לא הצליחה להתרחק משמעותית מהקו האדום.

בדקה ה-18 ניסיון לא מוצלח של הרחקת כדור מצידה של רמת השרון, על הכדור השתלט אריאל יפרח, קפטן אשדוד, שהתקדם מעט עם הכדור ובעט מכ-20 מטרים לרשתה של האורחת - 0:1 לאשדוד. בדקה ה-33 נפסקה בעיטת חופשית לזכותה של רמת השרון. גיא שפי הניף את רגלו השמאלית, שחרר בעיטה מסובבת, שעקפה את החומה האשדודית ונחתה בפינה השמאלית של הרשת האשדודית - שוויון 1:1.

בדקה ה-56 מהפך: הפועל רמת השרון חוללה מהפך: הגבהת בעיטה חופשית מצידה של אשדוד נהדפה ע"י הגנת רמת השרון, שחקן אשדוד, שניסה להשתלט על הכדור בסמוך לקו האמצע, שגה והסית את הכדור עם ראשו לאחור, איתי גיני ארב האורח ארב לכדור, השתלט עליו במרחק של 25 מטרים משערה של אשדוד, דהר לרחבה ושחרר בעיטה לרשת - 1:2 לזכות רמת השרון.

בדקה ה-62 הגבהת כדור קרן מצד ימין לזכותה של רמת השרון, מצאה בסמוך לקורת השער הקרובה את החלוץ, ליאם עוז, שנגח מקרוב לרשת והעלה את האורחת ליתרון 1:3. בתוספת הזמן של המשחק מ.ס אשדוד הצליחה לכבוש שער מצמק, הגבהת כדור מאגף שמאל מצאה את ראשו של המחליף, איתי כהן, שנגח מקרוב לרשת ובשערו החמישי העונה קבע את תוצאת המשחק - ניצחון 2:3 לזכות רמת השרון.

הפועל ירושלים - עירוני קרית שמונה 0:2

שעות ספורות לפני קרב התחתית בין הקבוצות הבוגרות של שני המועדונים, שנערך באצטדיון טדי והסתיים בניצחון 0:1 לזכות הקבוצה הצפונית, נפגשו קבוצות נערים ב' של שני המועדונים. קרית שמונה מדורגת במקום הלפני אחרון, אך מאחר והיא מוחרגת מירידה אינה מצויה בלחצים של מאבקי מיקום. לעומתה, הפועל ירושלים ידעה שניצחון ירחיק אותה כדי תשע נקודות מהקו האדום, התנהלה בהתאם וזכתה בכל הקופה.

בדקה ה-10 ערן אייל, שחקן ההתקפה של הפועל ירושלים, הצליח להסתנן לרחבת קרית שמונה, לגבור על שחקן הגנה אורח, להתל בו ובשחקן נוסף ולכבוש שער בבעיטה מטווח קצר לרשת - 0:1 להפועל ירושלים.

שחקני הפועל ירושלים נערים ב' חוגגים (אורן בן חקון)

עמוק בתוך תוספת הזמן, בהתקפה האחרונה של המשחק, נפסקה בעיטת קרן לזכות קרית שמונה. רוב שחקניה לרבות השוער, ניצן פרץ, תפסו עמדות ברחבת הפועל ירושלים. ההגנה של המארחת הצליחה להתגבר, שון מיירין השתלט על הכדור כ-20 מטר משער קבוצתו ודהר לעבר שערה של קרית שמונה, תוך שהוא חולף על מספר שחקנים ומשחרר בעיטה מכ-25 מטרים לרשתה של האורחת וכובש את השער, שקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:2 לזכות הפועל ירושלים.