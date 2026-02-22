יום ראשון, 22.02.2026 שעה 20:50
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
4826-4524ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3537-3125אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
2939-3225סביליה11
2929-2025חטאפה12
2938-2424ג'ירונה13
2631-2224ראיו וייקאנו14
2630-2124אלאבס15
2637-2524ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2439-2924מיורקה18
1844-2625לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

"החיים מחייכים בקאמפ נואו": בברצלונה מרוצים

הקטלונים גברו 0:3 על לבאנטה וחזרו למקום הראשון. בספרד חגגו: "המנהיגות של דה יונג השתיקה את הספקות", קאנסלו: "פליק המאמן הכי תובעני שהיה לי"

|
שחקני ברצלונה חוגגים (La Liga)
שחקני ברצלונה חוגגים (La Liga)

ברצלונה חזרה היום (ראשון) למסלול הניצחונות לאחר 0:3 חלק על לבאנטה ותאי עבד. הקטלונים ניצלו את ההפסד המפתיע של ריאל מדריד אתמול, ועלו חזרה למקום הראשון עם נקודה יותר מהבלאנקוס.

ב-‘מונדו דפורטיבו’ סיכמו את הניצחון של בארסה: “החיים מחייכים בקאמפ נואו, שערים של ברנאל, דה יונג ופרמין נתנו לברצלונה את המקום הראשון”. ב-’ספורט’ כתבו בסיום: “בארסה חותמת את מועמדותה לאליפות לאחר ניצחון של אחר הצהריים”

ב-’מארקה’ החליטו להדגיש דווקא את פרנקי דה יונג בכותרת שלהם לאחר המשחק: “המנהיגות של דה יונג השתיקה את הספקות, שער ראשון שלו מאז ינואר 2025 עזר לברצלונה לנצח את המשחק”. כזכור, ההולנדי חטף הרבה ביקורות על התקופה האחרונה ללא פדרי לידו, אך היום ענה בשער לאחר תקופה ארוכה מאוד בלי כיבוש.

21 דקות לעבד, ברצלונה ניצחה את לבאנטה

מאמן ברצלונה, האנזי פליק, התראיין בסיום ואמר: “היום סיפקנו הופעה טובה ולזה אני מצפה מהקבוצה”. הגרמני התייחס גם לתגובה העצבנית של לאמין ימאל: “ הוא היה עצבני על ההופעה שלו היום וזה נורמלי, הדבר הכי חשוב הוא שניצחנו”. 

פליק התייחס גם להופעה המצויינת של ז’ואאו קאנסלו: “ הוא היה נהדר, הוא עזר לנו מאוד היום. נראה טוב גם באימונים, נראה אם הוא יהיה המגן הפותח”. הפורטוגלי גם התראיין בסיום ואמר: “פליק הוא המאמן הכי תובעני שהיה לי, ואני אוהב את זה. הוא מאתגר אותי ואני יודע שאני יכול להגיע לרמה הזאת”.

זז'ואאו קאנסלו, משחק טוב שלו היום (IMAGO)

הקטלונים יכולים לקחת הרבה נקודות חיוביות מהמשחק היום, אך הם עם הפנים כבר לשני משחקים חשובים בשבוע הבא: ביום שבת משחק צמרת נגד ויאריאל (שידור ישיר בערוץ ONE), ולאחר מכן משחק הגומלין של חצי גמר גביע המלך נגד אתלטיקו מדריד.

