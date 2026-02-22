פרייבורג גברה 1:2 על בורוסיה מנשנגלדבאך

המחזור ה-23 בליגה הגרמנית המשיך היום (ראשון), כשאת יום המשחקים פתחה פרייבורג, שהצליחה לגבור 1:2 על בורוסיה מנשנגלדבאך. בהמשך, סט פאולי תארח את ורדר ברמן ושטוטגרט תצא למשחק חוץ נגד היידנהיים.

פרייבורג – בורוסיה מנשנגלדבאך 1:2

המארחת שמרה על החלום לסיים בשישייה הראשונה בחיים עם שלוש נקודות חשובות, שהאריכו את רצף המשחקים בהם היא בלתי מנוצחת בביתה לעשרה כאלו. מתיאס גינטר פתח את הסכר בדקה ה-38, כשאיגור מטאנוביץ’, שסיפק החמצה במחצית הראשונה, הכפיל בשנייה (74’). האריס טבאקוביץ’ רק צימק (85’) עבור הסייחים, שעדיין כלולים בקרבות התחתית.

סט. פאולי – ורדר ברמן 1:2

המארחים עם ניצחון דרמטי עלו מעל הירוקים בטבלה ועשו תסבוכת גדולה בתחתית הליגה הגרמנית. האוקה וואהל כבש ראשון (55’), יובאן מילוסביץ’ (62’) השווה זמנית, אך ג’ואל פוייטה (70’) קבע את תוצאת המשחק והניצחון של האדומים.