בלטקסה וקאנגווה בהרכב הפועל באר שבע

המחזור ה-24 בליגת העל נמשך בשעה זו, כאשר הפועל באר שבע מארחת את הפועל חיפה לקרב קצוות מסקרן. האדומים רוצים לשמור על הפער בפסגה, לכל הפחות, ואולי אף להגדילו מבית”ר ירושלים שתפגוש את רוני לוי ומכבי נתניה מחר. מנגד, החבורה של חיים סילבס זקוקה לכל נקודה כשהיא נמצאת רק 3 נקודות מעל לקו האדום, ורוצה לנצח לראשונה באצטדיון טוטו טרנר.

הרכב הפועל באר שבע: ניב אליאסי, גיא מזרחי, אור בלוריאן, מתן בלטקסה, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קאנגווה, דן ביטון, אמיר גאנח ואיגור זלאטנוביץ’.

הרכב הפועל חיפה: יואב גראפי, דור מלול, דריו ז’ופוריץ’, איוון קריצ’אק, סאנה גומז, רוי נאווי, נאור סבג, סנדרו אלטונשווילי, אנדריאה רדולוביץ’, לירן רוטמן ואלון תורג’מן.

אלון תורג'מן. פותח נגד האקסית (רועי כפיר)

מבחינת הדרומיים, מדובר בהזדמנות נהדרת להפעיל לחץ על יריבתם מהמקום השני, כשניצחון שלהם הערב יגדיל את הפער בצמרת עד לכדי 9 נקודות טרם ההתמודדות של הקבוצה מעיר הבירה בנתניה (שני, 20:30), ויבטיח את המקום הראשון בסיום העונה הסדירה. הביתיים מגיעים לאחר ארבעה ניצחונות ליגה רצופים ורוצים להמשיך את המומנטום החיובי מול יריבה שמעולם לא ניצחה אותה באצטדיון הנוכחי.

בצד השני, הכרישים מחפשים נקודות שיתנו ‘אוויר לנשימה’ ממאבקי התחתית הצמודים. מאז עזיבתו של גל הראל והגעתו של סילבס, הצפוניים רשמו תיקו עם בית”ר י-ם, הפסד ביתי למ.ס אשדוד וניצחון במחזור הקודם 0:1 מול הפתעת העונה - הפועל פתח תקווה של עומר פרץ. מה שאולי מעיד כי מבחינת הפועל חיפה הכל יכול לקרות.