יום ראשון, 22.02.2026 שעה 18:45
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
311298-154316מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
281405-151116בני הרצליה
271280-138916הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241412-138117מכבי ראשל"צ
231474-141317עירוני רמת גן
231555-144717עירוני קריית אתא
211345-125916עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201463-131217אליצור נתניה
191324-114516הפועל גליל עליון

רשמי: הפועל ת"א הודיעה על חזרה להיכל שלמה

האדומים פרסמו את התוצאות של הסקר והקהל קבע: משחקי הליגה בעונה הבאה ישובו לאולם הישן, המשחקים ביורוליג על פי הקהל ימשיכו להיות בהיכל מנורה

|
אוהדי הפועל תל אביב בכניסה להיכל שלמה (איציק בלניצקי)
אוהדי הפועל תל אביב בכניסה להיכל שלמה (איציק בלניצקי)

נושא הקהל במשחקים של הפועל תל אביב הוא דבר שבוער ללא ספק במועדון, כאשר עופר ינאי קיבל החלטה לערוך סקר על מנת לתת לאוהדים הזדמנות להחזיר את המפגשים הביתיים בליגה להיכל שלמה, ולבחור האם ביורוליג לשחק במנורה או בארנה. אז הקהל אמר את דברו, והאדומים פרסמו את תוצאות הסקר.

מחזיקת היורוקאפ הודיעה על כך שהיא פועלת בהתאם לתוצאות הסקר להחזיר בעונה הבאה את משחקי הליגה להיכל שלמה ביטוח ושמשחקי היורוליג יישארו במנורה, כפי שנחשף לראשונה ב-ONE. על פי הפרסום של האדומים, 2,670 אוהדים הצביעו, כש-80 אחוז העדיפו את היכל שלמה. בנוסף, 79% מהאוהדים מעדיפים להמשיך לשחק ביורוליג בהיכל מנורה מבטחים, כאשר 21% הצביעו על מעבר לארנה שבירושלים. 

בהפועל ת”א רשמו: בהתאם לתוצאות, קיימנו שיחות עם הנהלות היכל מנורה והדרייב אין. הגורמים הרלוונטיים עודכנו, ואנו פועלים בימים אלו להסדרת ההיבטים המנהליים הנדרשים, מתוך כוונה לשחק בעונה הבאה את משחקי הליגה בדרייב אין ואת משחקי היורוליג בהיכל מנורה”.

עופר ינאי (חגי מיכאלי)עופר ינאי (חגי מיכאלי)

עוד מסרו: “במקביל, אנו מגבשים מתווה מנויים לעונת 2026/27 ונעדכן בנושא באופן מסודר בהקדם. המועדון ימשיך לפעול מתוך אחריות, שקיפות ומחויבות לקהל ולהצלחה הספורטיבית בתפיסה ארוכת טווח של שיתוף פעולה. נתראה ביציעים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגן מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */