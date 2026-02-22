רשמי: הפועל ת"א הודיעה על חזרה להיכל שלמה

נושא הקהל במשחקים של הפועל תל אביב הוא דבר שבוער ללא ספק במועדון, כאשר עופר ינאי קיבל החלטה לערוך סקר על מנת לתת לאוהדים הזדמנות להחזיר את המפגשים הביתיים בליגה להיכל שלמה, ולבחור האם ביורוליג לשחק במנורה או בארנה. אז הקהל אמר את דברו, והאדומים פרסמו את תוצאות הסקר.

מחזיקת היורוקאפ הודיעה על כך שהיא פועלת בהתאם לתוצאות הסקר להחזיר בעונה הבאה את משחקי הליגה להיכל שלמה ביטוח ושמשחקי היורוליג יישארו במנורה, כפי שנחשף לראשונה ב-ONE. על פי הפרסום של האדומים, 2,670 אוהדים הצביעו, כש-80 אחוז העדיפו את היכל שלמה. בנוסף, 79% מהאוהדים מעדיפים להמשיך לשחק ביורוליג בהיכל מנורה מבטחים, כאשר 21% הצביעו על מעבר לארנה שבירושלים.

בהפועל ת”א רשמו: בהתאם לתוצאות, קיימנו שיחות עם הנהלות היכל מנורה והדרייב אין. הגורמים הרלוונטיים עודכנו, ואנו פועלים בימים אלו להסדרת ההיבטים המנהליים הנדרשים, מתוך כוונה לשחק בעונה הבאה את משחקי הליגה בדרייב אין ואת משחקי היורוליג בהיכל מנורה”.

עופר ינאי (חגי מיכאלי)

עוד מסרו: “במקביל, אנו מגבשים מתווה מנויים לעונת 2026/27 ונעדכן בנושא באופן מסודר בהקדם. המועדון ימשיך לפעול מתוך אחריות, שקיפות ומחויבות לקהל ולהצלחה הספורטיבית בתפיסה ארוכת טווח של שיתוף פעולה. נתראה ביציעים”.