ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2339-2923הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

עם שער בתוספת: ליברפול גברה על נוטינגהאם

מק אליסטר, ששער שלו נפסל בדקה ה-89, העניק 0:1 יקר בדקה ה-97. ז'וסלין טאבי הוחלף בדקה ה-39 בהפסד 3:1 של סנדרלנד לפולהאם, 0:1 לפאלאס על וולבס

אלכסיס מק אליסטר בטירוף (רויטרס)
אלכסיס מק אליסטר בטירוף (רויטרס)

המחזור ה-27 של הפרמייר ליג נמשך היום (ראשון) כשבמוקד היה ה-0:1 הדרמטי של ליברפול על נוטינגהאם פורסט. במשחקים נוספים, סנדרלנד וז’וסלין טאבי, שנפצע בבכורה בליגה, הפסידו 3:1 לפולהאם, וקריסטל פאלאס רשמה 0:1 דרמטי על חשבונה של וולבס האחרונה בטבלה.

נוטינגהאם פורסט – ליברפול 1:0

איזו דרמה. החבורה של ארנה סלוט לא הציגה יכולת טובה, אך הצליחה לרשום ניצחון שלישי ברציפות. אלכסיס מק אליסטר כבש בדקה ה-89, אולם השער שלו נפסל לאחר בדיקה במערכת ה-VAR עקב נגיעת יד. למרות זאת, הארגנטינאי לא התייאש, מצא את הרשת פעם נוספת בדקה ה-97 והציב את ליברפול בשוויון נקודות עם צ’לסי הרביעית ומנצ’סטר יונייטד החמישית, שתתארח מחר אצל אברטון. מנגד, פורסט במרחק שתי נקודות מווסטהאם, שנמצאת מתחת לקו האדום.

סנדרלנד – פולהאם 3:1

אחרי שערך את הופעת הבכורה שלו כשעלה בדקה ה-80 מהספסל בגביע מול אוקספורד יונייטד, ז’וסלין טאבי עלה לראשונה בהרכב סנדרלנד בפרמייר ליג, אך לרוע מזלו, אקס הפועל פתח תקווה נפצע והוחלף בדקה ה-39 וקבוצתו נכנעה בביתה לקוטג’רס, לזכותם כבש צמד ראול חימנס בדקה ה-54 ובדקה ה-61 (פנדל). פנדל של אנזו לה פי (76’) צימק זמנית, אך אלכס אייוובי חתם את החגיגה של האורחת מלונדון בדקה ה-85.

זז'וסלין טאבי בפעולה (רויטרס)

קריסטל פאלאס – וולבס 0:1

אחרי שחזרה מפיגור כפול ל-2:2 מפתיע מול ארסנל במחזור שעבר, הפעם וולבס הייתה בצד הכואב. נועלת הטבלה פספסה הזדמנות לנצח את המשחק כשעמנואל ארוקודרה החמיץ פנדל בדקה ה-43, נכנסה לחיסרון מספרי מאז הרחקתו של לדיסלב קרז’צ’י בדקה ה-61 (אחרי שקיבל שני צהובים תוך שלוש דקות) וספגה בדקה ה-90 מרגלי איוואן גוסאנד שער שהכריע את המשחק לטובת פאלאס, שעלתה אל המקום ה-13.

