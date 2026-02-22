"מקווה שיום אחד אתאחד עם אמבפה ו-ויניסיוס"

אנדריק, הכישרון הברזילאי הצעיר שהצטרף לליון בחלון ההעברות האחרון, הפך תוך זמן קצר לסנסציה הגדולה של הליגה הצרפתית. לאחר שהחליט לעזוב את ריאל מדריד בהשאלה בחיפוש אחר דקות משחק, החלוץ פורח במדים החדשים, אך בראיון מקיף ל-”טלפוט" הוא מבהיר כי הלב שלו עדיין קשור לחברים שהשאיר מאחור בספרד.

החלום על ליגת האלופות והעצה מקיליאן למרות ההצלחה בצרפת, אנדריק לא מסתיר את שאיפותיו לעתיד: "אני מקווה שיום אחד אתאחד עם קיליאן ו-ויניסיוס כדי לזכות בליגת האלופות ובתארים רבים נוספים", הצהיר הברזילאי. הוא אף חשף כי חבריו לשעבר בלבן היו אלו שדחפו אותו למעבר: "קיליאן וקמאבינגה אמרו לי שהליגה הצרפתית היא ליגה טובה ותחרותית מאוד. הם המליצו לי בחום לחתום בליון כי זו קבוצה גדולה. אני מודה להם על העצות הטובות".

אנדריק (IMAGO)

ההסתגלות המהירה של אנדריק הפתיעה אפילו אותו. "לא ציפיתי שזה ילך לי כל כך טוב. אבל אלוהים גדול, אתה יודע, נועדתי להיות כאן", שיתף בתחושותיו. המטרה הבאה שלו ברורה - המדים הלאומיים: "אני מקווה לעשות דברים גדולים בליון, ואם ירצה השם, לשחק ברמה הבינלאומית כדי לעזור לברזיל".

חגיגות ה'מטאדור' והצד האפל של הפרסום

כשנשאל על סגנון המשחק שלו ועל חגיגות השערים האנרגטיות, הסביר אנדריק: "אני מדמיין את עצמי בסרט אקשן. אני אוהב אדרנלין ומרגיש צורך לשחרר את כל הכעס שלי. זה דוחף אותי להיות אפילו יותר אגרסיבי מול השער". לגבי הכינוי החדש שהודבק לו, "מטאדור", הוא עדיין שומר על איפוק: "אתם יכולים לתת לי איזה כינוי שתרצו. נראה בימים הקרובים אם אבחר בכינוי הזה".

לצד הזוהר על המגרש, אנדריק סיפק הצצה מפתיעה ומפוכחת להתמודדותו עם המעמד החדש שלו ככוכב כדורגל: "זה קשה. צעירים שחושבים שפרסום מביא רק דברים חיוביים - טועים. עבורי, זה אחד הדברים הגרועים ביותר שיכולים להיות. אני מקווה שיום אחד אוכל ליהנות מחיי בשלווה".