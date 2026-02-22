יום ראשון, 22.02.2026 שעה 17:26
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6021-5425ריאל מדריד1
5825-6424ברצלונה2
4826-4524ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3537-3125אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
2939-3225סביליה11
2929-2025חטאפה12
2938-2424ג'ירונה13
2631-2224ראיו וייקאנו14
2630-2124אלאבס15
2637-2524ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2439-2924מיורקה18
1841-2624לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

צרות בצרורות: שחקן ריאל נפצע וייעדר כחודשיים

לא השבוע שלהם: לאחר ההפסד 2:1 לאוססונה אמש, הבלאנקוס מאבדים את קשר הקבוצה, דני סבאיוס, עד לאמצע אפריל. יחמיץ את שמינית ורבע גמר ליגת האלופות

|
דני סבאיוס (IMAGO)
דני סבאיוס (IMAGO)

בעיה לריאל מדריד. דני סבאיוס, קשר הקבוצה, ייעדר לתקופה של חודשיים מהמגרשים בעקבות פגיעה שרירית ברגלו הימנית. הספרדי יחמיץ בוודאות את משחק הגומלין נגד בנפיקה ביום רביעי, את משחקי הליגה הקרובים (כולל אתלטיקו מדריד) וככל הנראה את שלבי שמינית ורבע גמר ליגת האלופות, במידה והבלאנקוס יעפילו.

הקשר נכנס למשחק אתמול נגד אוססונה רק בדקה ה-82 אך הספיק גם להיפצע וגם לעשות טעות קשה אשר עלתה בשער היתרון של המארחת בדקה ה-90. לאחר המשחק, סבאיוס התראיין בתקשורת הספרדית ואמר שהוא לוקח אחריות על ההפסד.

למרות הטעות, אין ספק שהחיסרון של הקשר יהיה משמעותי לאלברו ארבלואה, זאת מאחר וסבאיוס ייחודי מבין שחקני הקישור ביכולת ניהול המשחק, דבר אשר חסר מאוד לבלאנקוס. יחד עם פציעתו של ג’וד בלינגהאם, ריאל מדריד נשארת עם רוטציית קישור קצרת יחסית כאשר עומס המשחקים רק ילך ויתעצם, כל עוד הלבנים ימשיכו לרוץ בליגת האלופות.

