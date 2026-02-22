הופעת פרידה? 20 נק' לרנדולף בניצחון של זניט

זה כבר לא סוד שהפועל תל אביב מעוניינת לחזק את הסגל שלה רגע לפני סיום מועד הרישום ביורוליג, וזה גם לא סוד שהשם החם בפנקס הוא זה של ליוואי רנדולף, שבעברו לבש את המדים גם של הפועל ירושלים וגם של מכבי תל אביב, וכיום הוא משחק בזניט.

העסקה נראית כבר בשלב מתקדם ועל אף הכל, בינתיים היום (ראשון) הפורוורד/גארד שיחק במדי הקבוצה הרוסית, במה שעשויה להיות הופעת הפרידה שלו, אך את זה רק הזמן יגיד. זניט שלו שיחקה במסגרת הליגה הרוסית ואף ניצחה אחרי משחק מותח 78:84 את פארמה פרם.

רנדולף רשם משחק מצוין של 20 נקודות, אליהן הוא לא הצליח להוסיף ריבאונדים ואסיסטים, כשהוא שיחק בסך הכל 28 דקות. המשחק הבא של זניט יהיה רק בעוד קצת יותר משבועיים בעקבות פגרת הנבחרות הקרובה, ויהיה מעניין לעקוב אם רנדולף ישחק שם או כבר עם הפועל ת”א.