כדורגל ישראלי

למקין בישל את שער השוויון, ניצחון 1:2 לטוונטה

הבלם הישראלי ששיחק 90 דקות, עזר לדאן רוטס לכבוש את הגול שאיזן את התוצאה נגד כרוניגן, בדרך להשלמת המהפך ולעוד שלוש נקודות בליגה ההולנדית

סתיו למקין (IMAGO)
סתיו למקין (IMAGO)

הליגות השונות ברחבי אירופה בעיצומן וגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. היום (ראשון) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

# במחזור ה-24 של הליגה ההולנדית, סתיו למקין, שעלה בהרכב קבוצתו, טוונטה, במשחקה הביתי מול כרונינגן, בישל לדאן רוטס את שער השוויון בדקה ה-39. טוונטה והישראלי ששיחק 90 דקות, ניצחו 1:2.

טוונטה לא הפסידה כבר תקופה, אך מתקשה לייצר רצף של ניצחונות לצד תוצאות תיקו. קבוצתו של למקין בחלקים הגבוהים של הטבלה, עם 38 נקודות שאספה לאחר 24 מחזורים בזירה המקומית.

