יום ראשון, 22.02.2026 שעה 15:19
כדורסל ישראלי  >> משחק האולסטאר

מי ישחק באולסטאר 2026? הסגל המלא בפנים

לאחר אלפי הצבעות, נקבעו 24 השחקנים שייקחו חלק במשחק המרכזי של האירוע. סנטר מכבי הוביל בהצבעות, כוכב הפועל ירושלים סיים שני. וגם: מי יאמנו?

|
רומן סורקין, השחקן שהקהל הכי רוצה במשחק(רועי כפיר)
רומן סורקין, השחקן שהקהל הכי רוצה במשחק(רועי כפיר)

ההתלהבות סביב אולסטאר ליגת ווינר סל 2025/26 שוברת שיאים, עם אלפי אוהדות ואוהדים שקבעו מי יהיו 24 הכוכבים שייקחו חלק במשחק האולסטאר (6/3/26, 13:30), כאשר לכל קבוצה בליגה מובטח נציג אחד. 

השחקן הפופולרי ביותר הוא רומן סורקין ממכבי תל אביב. למקום השני, בפער קטן ממנו, הגיע ג'ארד הארפר, כוכבה של הפועל ירושלים. את החמישייה המובילה השלימו שחקנים מצמד התל אביביות: ג'יילן הורד, ים מדר וג'ימי קלארק.

רשימת השחקנים המלאה במשחק, כפי שנבחרה על ידי גולשי וגולשות אתר ליגת ווינר סל והיישומון הרשמי: רומן סורקין, ג'יילן הורד, ג'ימי קלארק, ים מדר, אלייז'ה בראיינט, אנטוניו בלייקני, קיילר אדוארדס, ניב משגב, אלייז'ה סטיוארט, צ'ינאנו אונואקו, ג'ארד הארפר, קאדין קרינגטון, ג'ורדן מקריי, נתנאל ארצי, יואב ויטלם, ברנדון אנג'ל, אדם אריאל, גיל בני, די.ג'יי ברנס (ממכבי ראשל"צ), תומר אסייג, ברייס בראון, חואקין שוכמן, עמית גרשון ורז אדם.

נבחרי אולסטאר 2026 (מערכת ONE)נבחרי אולסטאר 2026 (מערכת ONE)
נבחרי אולסטאר 2026 (מערכת ONE)נבחרי אולסטאר 2026 (מערכת ONE)

איטודיס וקטש יאמנו

שני המאמנים שקבוצותיהם מובילות את הטבלה, דימיטריס איטודיס מהפועל תל אביב ועודד קטש ממכבי תל אביב, ירכיבו את הנבחרות שלהם ביום שלישי ה-24.2.2026 בשעה 16:00, ביחד עם המאמנים שקבוצותיהם מדורגות במקומות 3-4, שרון אברהמי מהפועל העמק ויהוא אורלנד מבני הרצליה.

אירוע האולסטאר עצמו יתקיים ביום שישי, 6 במרץ 2026, בשעה 13:30 בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב, ויכלול את משחק האולסטאר המסורתי לצד תחרויות השלשות וההטבעות, הנחשבות מדי שנה לאחד משיאי החוויה.

את האירוע תנחה יעל שלביה, ובנוסף לכדורסל צפוי הקהל ליהנות גם ממופעים מוזיקליים והופעות חיות של אופק אדנק, להקת סולטיז, אינדה גיים, קווין רובין ובבויה, שילוב שמחזק את האולסטאר כאירוע תרבותי ובידורי רחב, לכל המשפחה. האולסטאר מתקיים בסמיכות לחג הפורים וממשיך את המסורת של אירוע צבעוני הפונה לאוהדי כדורסל, למשפחות ולקהל צעיר.

נותרו כרטיסים אחרונים לאירוע - המכירה דרך אתר “לאן” בכתובת: 
https://linktr.ee/Winnerleague

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */