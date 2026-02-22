מי ישחק באולסטאר 2026? הסגל המלא בפנים

ההתלהבות סביב אולסטאר ליגת ווינר סל 2025/26 שוברת שיאים, עם אלפי אוהדות ואוהדים שקבעו מי יהיו 24 הכוכבים שייקחו חלק במשחק האולסטאר (6/3/26, 13:30), כאשר לכל קבוצה בליגה מובטח נציג אחד.

השחקן הפופולרי ביותר הוא רומן סורקין ממכבי תל אביב. למקום השני, בפער קטן ממנו, הגיע ג'ארד הארפר, כוכבה של הפועל ירושלים. את החמישייה המובילה השלימו שחקנים מצמד התל אביביות: ג'יילן הורד, ים מדר וג'ימי קלארק.

רשימת השחקנים המלאה במשחק, כפי שנבחרה על ידי גולשי וגולשות אתר ליגת ווינר סל והיישומון הרשמי: רומן סורקין, ג'יילן הורד, ג'ימי קלארק, ים מדר, אלייז'ה בראיינט, אנטוניו בלייקני, קיילר אדוארדס, ניב משגב, אלייז'ה סטיוארט, צ'ינאנו אונואקו, ג'ארד הארפר, קאדין קרינגטון, ג'ורדן מקריי, נתנאל ארצי, יואב ויטלם, ברנדון אנג'ל, אדם אריאל, גיל בני, די.ג'יי ברנס (ממכבי ראשל"צ), תומר אסייג, ברייס בראון, חואקין שוכמן, עמית גרשון ורז אדם.

נבחרי אולסטאר 2026 (מערכת ONE)

איטודיס וקטש יאמנו

שני המאמנים שקבוצותיהם מובילות את הטבלה, דימיטריס איטודיס מהפועל תל אביב ועודד קטש ממכבי תל אביב, ירכיבו את הנבחרות שלהם ביום שלישי ה-24.2.2026 בשעה 16:00, ביחד עם המאמנים שקבוצותיהם מדורגות במקומות 3-4, שרון אברהמי מהפועל העמק ויהוא אורלנד מבני הרצליה.

אירוע האולסטאר עצמו יתקיים ביום שישי, 6 במרץ 2026, בשעה 13:30 בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב, ויכלול את משחק האולסטאר המסורתי לצד תחרויות השלשות וההטבעות, הנחשבות מדי שנה לאחד משיאי החוויה.

את האירוע תנחה יעל שלביה, ובנוסף לכדורסל צפוי הקהל ליהנות גם ממופעים מוזיקליים והופעות חיות של אופק אדנק, להקת סולטיז, אינדה גיים, קווין רובין ובבויה, שילוב שמחזק את האולסטאר כאירוע תרבותי ובידורי רחב, לכל המשפחה. האולסטאר מתקיים בסמיכות לחג הפורים וממשיך את המסורת של אירוע צבעוני הפונה לאוהדי כדורסל, למשפחות ולקהל צעיר.

