בואו להציל חיים: גיוס המונים למען ינאי בן ה-6

ינאי בן ה-6 הוא ילד מקסים מרמת גן עם חיוך גדול שאוהב ספורט ובפרט כדורגל. ינאי, שהיה אמור לעלות לכיתה א' בבית הספר גבעולים ולהתרגש כמו כל ילד מתיק חדש וחברים חדשים, מצא את עצמו בסיטואציה קשה כשהוא אובחן כחולה לוקמיה מסוג T. במשך שמונה החודשים האחרונים הוא עבר בגבורה סדרה של טיפולי כימותרפיה ומועמד להשתלת מח עצם.

כבר נמצא תורם ונראה היה שינאי בדרך הנכונה להחלמה, אך לאחרונה, למרבה הדאגה, התגלתה בגופו מוטציה אלימה שמונעת את ביצוע ההשתלה. בישראל אין טיפול שיכול להציל אותו והמשפחה מצאה טיפול ייחודי ברומא שבאיטליה שיכול לנטרל את המוטציה ולאפשר לינאי את הסיכוי לעבור את הניתוח כמתוכנן בדרך להחלמה.

עלות הטיפול היא 1.3 מיליון שקלים, אותם צריכים לגייס עד ה-1.3.2026 ולכן המשפחה פתחה קמפיין המונים להצלת חייו. הקמפיין מוכר לצרכי מס לפי החוק. כל תרומה, שיתוף ועזרה מקרבים את ינאי בצעד נוסף לחיים. זו לא רק תרומה, זו יד שמחזיקה ילד בדרך לחיים. ינאי אוהב לשחק כדורגל ומאוד אוהב ספורט והחלום של כולנו הוא לעזור לו להחלים ולגדול כמו כל ילד נורמלי ולשחק במגרש.

לתרומה להצלת חייו של ינאי לחצו כאן