יום ראשון, 22.02.2026 שעה 15:19
ספורט אחר

הספורטאי שהגיש תצהיר רפואי שקרי: אורי זיסמן

"אקט חברי" שמנוגד לחוקים גרם להשעיית נבחרת המזחלות מאולימפיאדת החורף: זיסמן שזייף פציעה עלול לעמוד לוועדת משמעת לאחר שיחזור ארצה מאיטליה

|
נבחרת ישראל במזחלות שלג (צילום: ווארד פוארסה)
נבחרת ישראל במזחלות שלג (צילום: ווארד פוארסה)

אורי זיסמן הוא הספורטאי שהגיש תצהיר רפואי שקרי על כך שלכאורה נפצע באולימפיאדת החורף אתמול (שבת), מה שהתברר כתצהיר שקרי שנועד על מנת להחליף את אחד המשתתפים באופן לא תקין, באירוע שהוביל את הוועד האולימפי להשעות את הנבחרת מאירוע הספורט במילאנו-קורטינה 2026. בעקבות זאת, הוא בין היתר עלול לעמוד לוועדת משמעת לאחר שיחזור ארצה מאיטליה.

זיסמן עשה זאת במטרה לאפשר לחבר הנבחרת ווארד פוארסה להתחרות במקומו במקצה האחרון, כ”אקט חברי” משום שהיה שותף להקמת הנבחרת במשך שנים ולא זכה להתחרות באולימפיאדת החורף, אך זה נעשה בניגוד לחוקים, שמאפשרים למחליף להשתתף בתחרות רק אם אחד המשתתפים שנרשמו לתחרות נפצע או חלה. לכן זיסמן זייף פציעה של זעזוע מוח, עבר בדיקת סי.טי והגיש תצהיר רפואי שקרי. הוא התוודה על כך בהמשך.

זיסמן אף הצהיר בפני מנהלת המשלחת ירדן הר לב כי הוא בריא וכשיר להתחרות, לאחר שזייף פציעה. הוא חתם על כך בתצהיר אישי שהגיש לראשי המשלחת, בו גולל את מה שקרה. גם יתר חברי נבחרת המזחלות מיד הודו בשיחה עם ראשי המשלחת. בעקבות זאת, בוועד האולימפי בישראל קיבלו את ההחלטה להשעות את הנבחרת ולהעמידה לוועדת משמעת בארץ.

נבחרת מזחלות השלג של ישראל (שחר גרוס)נבחרת מזחלות השלג של ישראל (שחר גרוס)

סיפור שעלול להפוך לאירוע עולמי

בעקבות האירוע הזה עלולות להיות השלכות אישיות גם לאורי זיסמן, משום שיש ארגונים בינלאומיים של ספורטאים אולימפיים שעלולים לנקוט בסנקציות כלפיו ואף להתנער ממנו ומחברי המשלחת כולה על המהלך. בספורט הישראלי מבינים כי הסיפור הזה עלול להפוך לאירוע עולמי, אך בוועד האולימפי הישראלי קיבלו מחמאות על השמירה על הערכים הספורטיביים מהקהילה הבינלאומית.

אמש בשעת לילה מאוחרת חברי ההנהלה של הוועד האולימפי עודכנו בפרטים, במייל בו נכתב כך: “אחר הצהריים נודע לנו שהנבחרת החליטה לדחוק באחד הספורטאים לזייף פציעה ואף לחתום על תצהיר שקרי וזאת על מנת לאפשר לספורטאי המחליף של הנבחרת להתחרות במקצה השלישי על מנת לחוות את התחרות. מנהלת המשלחת ירדן הר לב התבקשה ע"י קפטן המזחלות להודיע לוועד האולימפי הבינלאומי על ההחלפה, אך דקות ספורות לפני ההודעה ניגש אליה הספורטאי הפצוע ושיתף אותה שעשה זאת בגלל לחץ הקבוצה ושהוא לא באמת פצוע״.

בארגון הסבירו: “לקחנו החלטה ברורה שאנחנו לא נעביר לוועד האולימפי הבינלאומי מסר שקרי ולא נבקש את החלפת הספורטאים כשאנחנו יודעים שהדבר נעשה שלא בתום לב. ביקשנו לעמת את הספורטאי עם הצהרתו ולבקשה בכתב וכך נעשה. מאחר והספורטאי הצהיר על פציעת ראש והרופא והספורטאי חתומים על הצהרה שלא ניתן לסגת ממנה, ומאחר וראשון במעלה הוא אמירת האמת ואנחנו לא יכולים להסכים להעביר הצהרה שיקרית לוועד האולימפי הבינלאומי, הצעד היחיד שיכולנו לנקוט הוא השעיית הנבחרת והודעה על כך לוועד האולימפי הבינלאומי ולהתאחדות העולמית”.

המקצה השלישי בבובסליי התקיים היום ללא נבחרת ישראל שקיפלה את הציוד מכפר הספורטאים. בוועד האולימפי הישראלי ציינו כי אין שום חשד לתחרות לא הוגנת בימים שקדמו למקצה הזה, או להתנהלות שאינה ספורטיבית מול מתחרים ונבחרות אחרות, והמקרה הוא מנותק מימי התחרות שקדמו לו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */