עו"ד קרן שלח בקשה לבחינת משחק חוזר לאשדוד

מה יעלה בגורל המשחק בין מכבי עירוני אשדוד להפועל אזור, במסגרת המחזור ה-21 בליגה א' דרום? כזכור, כפי שפורסם ב-ONE, בבוקר יום שישי האחרון, הודיעה חברת האבטחה כי אינה מתכוונת להגיע ל'סינתטיקו' באשדוד, נוכח חוב כלפיה, מה שאילץ את משטרת ישראל לקבוע כי אין משחק בתנאים אלו.

על הנייר, בהתאם לתקנון ההתאחדות לכדורגל, על האגף המשפטי להמליץ להעמיד לדין את מכבי עירוני אשדוד בגין אי הופעה למשחק מול הפועל אזור ובמירב המקרים, מה שקובע בית הדין בסיטואציות אלה הוא הפסד טכני (0:3 להפועל אזור). "חובת האבטחה היא חלק בלתי נפרד מחובות הקבוצה המארחת", הוא עקרון קבוע בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות.

עו"ד אורון קרן, שנבחר לשמש כנאמן עמותת מכבי עירוני אשדוד, העביר בקשה להתאחדות לכדורגל שלא להעמיד לדין את הקבוצה, בעקבות המקרה הלא נעים, אלא לבוא לקראתה ולדון במכלול השיקולים שהביאו הקבוצה למצב הנוכחי, בוודאי לצד העובדה כי משחק זה יכול להשפיע על תנודות בחלק התחתון של ליגה א' דרום.

המינוי של עו"ד אורון קרן לנאמן העמותה התרחש בחמישי האחרון וזה טרם קיבל את כל הסמכויות לנהל הכספים של מכבי עירוני אשדוד. חברת האבטחה דרשה תשלום כסף, בעבור המשחק ובעבור מה שחייבת לה העמותה, אלא שלעו"ד אורון קרן לא הייתה אפשרות לתת מענה מיידי בנושא ועל כן משחק הקבוצה לא התקיים.

הנושא צפוי לעבור לשיקול דעתה של ועדת הליגה והגביע בהתאחדות לכדורגל, שתקבע האם יש מקום לקבוע משחק חוזר בין מכבי עירוני אשדוד להפועל אזור או שמא הקבוצה המארחת לא עשתה די על מנת למנוע סיטואציה לא נעימה בה חברת אבטחה מודיעה בבוקר המשחק כי אינה מתייצבת להתמודדות, מה שהביא לביטול בפועל.

בתוך כך, ההתאחדות לכדורגל תצטרך להחליט בקרוב מאוד על הפחתת הנקודות של מכבי עירוני אשדוד, נוכח החלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע (פירוק העמותה). בהתאם לתקנון היסוד, ההתאחדות לכדורגל תצטרך לדון בעניין, כאשר על הפרק – הפחתת נקודות מיידית או הפחתת נקודות שתבוצע מיד בתחילת העונה העוקבת.