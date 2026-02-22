רבע 2, 02:53: בני הרצליה - גליל עליון 36:34

אחרי שנכנעו למכבי תל אביב 109:90 בגמר הגביע, חניכיו של יהוא אורלנד חוזרים לאולם היובל כאשר הם מארחים בשעה זו את הפועל גליל עליון במסגרת המחזור ה-17 בליגת העל.

הביתיים מחזיקים במאזן 4:13 ובשבעה ניצחונות רצופים בליגה, האחרון שבהם על הפועל חולון 76:87 בהיכל טוטו. בכל אחד ממשחקיה ברצף הנוכחי, שהוא הארוך ביותר שלה אי פעם בליגה הבכירה, קלעה החבורה מהשרון 87 נקודות לפחות כשהממוצע העונתי שלה עומד על 94.4 למשחק, הנתון השני בטיבו מבין כל קבוצות הליגה. הכחולים־לבנים מדורגים באותו מקום גם באחוזים מעבר לקשת, ולצד זאת מוליכים את הטבלה הן באחוזים לשתיים והן באסיסטים למשחק.

שחקניו של עידן אבשלום, שעומדים על מאזן 13:3 שלילי, עצרו לפני פגרת הגביע רצף של 11 הפסדים עם ניצחון בית חשוב על אליצור נתניה 74:79 בעזרת 22 נקודות של רז אדם, לאחר שחזרו מפיגור של 15 נקודות ברבע הראשון והשלימו דאבל עונתי על היהלומים. נתון שעשוי להיות לו משקל גדול בהמשך המאבקים נגד הירידה. החבורה מכפר בלום תקווה להמשיך כעת במגמת השיפור בהתקפה, לאחר שבשלושת משחקיה האחרונים היא קלעה 74 נקודות לפחות כשהממוצע העונתי שלה עומד על 71.6 בלבד, נתון שבו היא נועלת את טבלת הליגה בפער ניכר.

הרצליה ניצחה בחמישה מתוך ששת משחקי הליגה הקודמים מול יריבתה הקרובה, כולל בארבעת האחרונים, והיא כעת מובילה 21:25 במאזן כל הזמנים. הניצחון הקודם של גליל עליון באולם היובל נרשם לפני יותר משלוש שנים, ב-30 בינואר 2023, אז חגגה 68:87 אחרי מחצית ראשונה מוחצת של 31:51. רועי הובר הוביל אז את האורחת עם 21 נקודות.

רבע ראשון: 16:22 להפועל גליל עליון

חמישיית בני הרצליה: דנבר ג’ונס, דשון פרנסיס, שלו לוגשי, די ג’יי ברנס ואלייז’ה סטיוארט.

חמישיית הפועל גליל עליון: סיריל לנג'יוויין,רז אדם, זאהיר פורטר, יובל שניידרמן וסם אלג’יקי.

הרבע הראשון אופיין במשחק צמוד, כאשר אף אחת מהקבוצות לא הצליחה לברוח. ברנס הוליך את החבורה של אורלנד עם שמונה נקודות, אך אדם וטוני דגלאס היו עדיפים ברבע הפתיחה, ושלשה של אלג'יקי הקפיצה את ההפרש לשבע, 15:22. נקודה של מקס היידגר סגרה את הרבע על 16:22 לזכות האורחת.

רבע שני:

ריצה של המארחת בתחילת הרבע קבעה שוויון 28:28 אחרי שלשה של פרדי בורדיון.