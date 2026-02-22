מסתמן: הפועל תחזור לארח בליגה בהיכל שלמה

זה לא סוד שמצב העניינים בין הפועל תל אביב לקהל שלה לא טוב בלשון המעטה, כשמידי שבוע היכל מנורה מבטחים לא קרוב להיות מלא. אפילו אתמול (שבת), במשחק גדול נגד הפועל חולון, רק 2,327 הגיעו ליד אליהו, כולל האוהדים של הקבוצה האורחת.

בעקבות כל המצב, עופר ינאי הוציא הודעה בה הוא מבשר שהוא לוקח אחריות ופותח סקר שבו הקהל יכול להצביע על חזרה להיכל קבוצת שלמה במשחקי הליגה, במטרה ולנסות לאחד מחדש את הקהילה ולהביא את האוהדים לחזור למספרים שאותם התרגלנו לראות ביציעים.

בתוך כך, הסקר הסתיים ובו הקהל הראה את הרצון שלו, כשיש רוב לחזרה במשחקי הליגה להיכל שלמה ביטוח. בעקבות זאת, המועדון צפוי להוציא הודעה ובו הוא מבשר שהחל מהעונה הבאה הקבוצה תשחק את משחקי הליגה שלה באולם הישן.

עופר ינאי (חגי מיכאלי)

המשחקים ביורוליג, כמובן במידה שהפועל תל אביב תמשיך במפעל היוקרתי, צפויים להמשיך להתרחש במנורה מבטחים, זאת בשל כך שהיכל שלמה אינו מאושר לשימוש בליגה הטובה ביבשת. כעת ניתן לחכות ולראות האם אכן זה יחזיר את הקהל הגדול להגיע למשחקים, ואת זה רק הזמן יגיד.

בכל מקרה, כעת בהפועל תל אביב יצטרכו לשבת ולהתחיל לחשב כיצד עושים זאת, כאשר כמות המנויים שיש כיום לקבוצה גדולה מכמות המושבים בהיכל שלמה. האופציה המסתמנת היא לעשות שני מנויים כך או כך, אחד למשחקי הליגה ואחד ליורוליג, כשאלפים בודדים יוכלו לשלב.