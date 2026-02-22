יום ראשון, 22.02.2026 שעה 13:09
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
301297-139017הפועל העמק
291233-145716מכבי ת"א
281405-151116בני הרצליה
271280-138916הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241412-138117מכבי ראשל"צ
231474-141317עירוני רמת גן
231555-144717עירוני קריית אתא
211345-125916עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201463-131217אליצור נתניה
181238-108016הפועל גליל עליון

מסתמן: הפועל תחזור לארח בליגה בהיכל שלמה

ינאי קיבל את התשובות להן חיכה, הרוב בעד לשוב לאולם הישן והאדומים צפויים להכריז על הקאמבק לשם החל מהעונה הבאה. משחקי היורוליג ימשיכו במנורה

|
אוהדי הפועל תל אביב בהיכל קבוצת שלמה (ראובן שוורץ)
אוהדי הפועל תל אביב בהיכל קבוצת שלמה (ראובן שוורץ)

זה לא סוד שמצב העניינים בין הפועל תל אביב לקהל שלה לא טוב בלשון המעטה, כשמידי שבוע היכל מנורה מבטחים לא קרוב להיות מלא. אפילו אתמול (שבת), במשחק גדול נגד הפועל חולון, רק 2,327 הגיעו ליד אליהו, כולל האוהדים של הקבוצה האורחת.

בעקבות כל המצב, עופר ינאי הוציא הודעה בה הוא מבשר שהוא לוקח אחריות ופותח סקר שבו הקהל יכול להצביע על חזרה להיכל קבוצת שלמה במשחקי הליגה, במטרה ולנסות לאחד מחדש את הקהילה ולהביא את האוהדים לחזור למספרים שאותם התרגלנו לראות ביציעים.

בתוך כך, הסקר הסתיים ובו הקהל הראה את הרצון שלו, כשיש רוב לחזרה במשחקי הליגה להיכל שלמה ביטוח. בעקבות זאת, המועדון צפוי להוציא הודעה ובו הוא מבשר שהחל מהעונה הבאה הקבוצה תשחק את משחקי הליגה שלה באולם הישן.

עופר ינאי (חגי מיכאלי)עופר ינאי (חגי מיכאלי)

המשחקים ביורוליג, כמובן במידה שהפועל תל אביב תמשיך במפעל היוקרתי, צפויים להמשיך להתרחש במנורה מבטחים, זאת בשל כך שהיכל שלמה אינו מאושר לשימוש בליגה הטובה ביבשת. כעת ניתן לחכות ולראות האם אכן זה יחזיר את הקהל הגדול להגיע למשחקים, ואת זה רק הזמן יגיד.

בכל מקרה, כעת בהפועל תל אביב יצטרכו לשבת ולהתחיל לחשב כיצד עושים זאת, כאשר כמות המנויים שיש כיום לקבוצה גדולה מכמות המושבים בהיכל שלמה. האופציה המסתמנת היא לעשות שני מנויים כך או כך, אחד למשחקי הליגה ואחד ליורוליג, כשאלפים בודדים יוכלו לשלב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */