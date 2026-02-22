לראשונה: קבוצה באנגליה ירדה ליגה בפברואר

ההיסטוריה השלילית של הכדורגל האנגלי נכתבה היום (ראשון) באופן רשמי: שפילד וונסדיי הפכה לקבוצה הראשונה בתולדות הליגות המקצועניות באנגליה שיורדת ליגה רשמית כבר בחודש פברואר, זאת לאחר הפסד 2:1 בדרבי לשפילד יונייטד. לאחר חודשים של מאבק כנגד כל הסיכויים בצ’מפיונשיפ (הליגה השנייה באנגליה), ההפסד בדרבי מול שפילד יונייטד חתם את גורלם של הינשופים, שהפכו לקבוצה שירדה בשלב המוקדם ביותר אי פעם, כשנותרו עוד 13 מחזורים לסיום העונה.

היסודות לירידה הכואבת הזו הונחו כבר בקיץ האחרון, תחת תקופת כהונתו הכאוטית של הבעלים הקודם דייפון צ’אנסירי, שהגיעה לשיא עם מקרים רבים של אי-תשלום משכורות. בעקבות המצב, חלק גדול מהסגל הבכיר והמאמן דני רוהל עזבו את המועדון עוד לפני תחילת העונה, ובאוקטובר האחרון המועדון הוכנס רשמית להליך של ניהול תקין (הליך משפטי רגע לפני פשיטת רגל).

המכה המקצועית הקשה ביותר הגיעה בדמות שתי הפחתות נקודות נפרדות, שהסתכמו ב-18 נקודות שננגסו ממאזנה של הקבוצה. למרות שבחודש דצמבר נבחר “רוכש מועדף” למועדון, וונסדיי נותרה תחת ניהול תקין ופעלה תחת מגבלות מחמירות. מצב זה הותיר את המאמן הנריק פדרסן עם סגל דל וחסר כלים להתמודדות ברמה של ליגת הצ'מפיונשיפ.

הנתונים הסטטיסטיים של העונה הזו מספרים את סיפור הקריסה: וונסדיי ניצחה פעם אחת בלבד כל העונה (בספטמבר מול פורטסמות’), והיא הגיעה למשחק הגורלי היום לאחר רצף של תשעה הפסדים. נכון לרגע הירידה, הקבוצה עדיין מחזיקה במאזן של מינוס 7 נקודות בטבלה. כעת, כשהנפילה לליגה השלישית הפכה לעובדה מוגמרת, המועדון ינסה לפחות להימנע משיאים שליליים נוספים, כמו סיום העונה עם מאזן נקודות שלילי או שבירת שיא ההפסדים לעונה אחת.