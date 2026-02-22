יום ראשון, 22.02.2026 שעה 13:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2339-2923הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

לחץ בהפועל ירושלים: נמנע עימות בין חוזז לקהל

אחרי ההפסד בטדי לקריית שמונה, המגן הראל שלום מנע התנגשות בין הקשר לקהל, כשהאווירה בקבוצה מתחממת. זיו אריה: "במצב שלנו צריך לנצח כל משחק"

|
שחקני הפועל ירושלים עם השופט (אורן בן חקון)
שחקני הפועל ירושלים עם השופט (אורן בן חקון)

האווירה סביב הפועל ירושלים ממשיכה להתחמם לאחר ההפסד 1:0 לקריית שמונה, כאשר בסיום המשחק אמש נרשמה תקרית בין שחקני הקבוצה לבין אוהדים ביציע.

עם שריקת הסיום, ירדו חלק מאוהדי הפועל ירושלים לחלק התחתון של היציע המזרחי ושרקו בוז לשחקנים שניגשו להודות להם על התמיכה ועל ההגעה למשחק. אלא ששריקות הבוז הפכו במהרה לקללות, כאשר חלק מהן הופנו ישירות למתן חוזז על ידי מספר אוהדים. חוזז ניסה לגשת לאותם אוהדים כדי להתעמת איתם, אך המגן הראל שלום התערב מיד, מנע את העימות בגופו והרחיק את הקשר מהיציע. 

אכזבה גדולה בירושלים

אין ספק שההפסד לקריית שמונה גרם למפח נפש גדול במועדון. מדובר היה במשחק בית חשוב מול יריבה ישירה במאבק ההישרדות ואפשר היה לצפות ליותר מהפועל ירושלים בבית שלה.

מתן חוזז (אורן בן חקון)מתן חוזז (אורן בן חקון)

המאמן זיו אריה התייחס למצב לאחר המשחק ואמר: "במצב שלנו צריך לנצח כל משחק, בטח משחק מול קרית שמונה שאיתנו בתחתית, ננסה לתקן שבוע הבא, אנחנו בתחתית הרבה זמן, מבינים את המצב שלנו, הפסדנו, עצוב, יש לנו יומיים להתאושש ונלך למשחק הבא".

בהפועל ירושלים יודעים שהשבוע הקרוב יהיה משמעותי במיוחד, כשהקבוצה חייבת לחזור למסלול כדי להישאר מעל הקו האדום. 

לסיכום, במועדון הירושלמי אמרו לאחר המשחק שהם מבינים את האכזבה של האוהדים מהמשחק אתמול, אבל שהם מעודדים מהתמיכה הגדולה של הקהל במשך כלל העונה, שעומד מאחורי הקבוצה שבוע אחר שבוע במספרים יפים. בעמק הארזים אמרו שכלל המועדון, מההנהלה ועד אחרון השחקנים מגויסים למשימת ההישארות ובטוחים שביחד יצלחו את המאבקים בליגה.

