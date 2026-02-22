יום ראשון, 22.02.2026 שעה 20:50
יום ראשון, 22/02/2026, 20:15אצטדיון טוטו טרנרליגת העל Winner - מחזור 24
הפועל חיפה
דקה 35
1 1
שופט: אביב קליין
שער קינגס קאנגווה (22)
הפועל ב"ש
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2339-2923הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14
איציק כלפי | 22/02/2026 20:15
הרכבים וציונים
 
 
אנדריאה רדולוביץ' מנסה לעצור את קינגס קאנגווה (מרטין גוטדאמק)
אנדריאה רדולוביץ' מנסה לעצור את קינגס קאנגווה (מרטין גוטדאמק)

המחזור ה-24 בליגת העל נמשך בשעה זו, כאשר הפועל באר שבע מארחת את הפועל חיפה לקרב קצוות מסקרן. האדומים רוצים לשמור על הפער בפסגה, לכל הפחות, ואולי אף להגדילו מבית”ר ירושלים שתפגוש את רוני לוי ומכבי נתניה מחר. מנגד, החבורה של חיים סילבס זקוקה לכל נקודה כשהיא נמצאת רק 3 נקודות מעל הקו האדום, ורוצה לנצח לראשונה באצטדיון טוטו טרנר.

מבחינת הדרומיים, מדובר בהזדמנות נהדרת להפעיל לחץ על יריבתם מהמקום השני, כשניצחון שלהם הערב יגדיל את הפער בצמרת עד לכדי 9 נקודות טרם ההתמודדות של הקבוצה מעיר הבירה בנתניה (שני, 20:30), ויבטיח את המקום הראשון בסיום העונה הסדירה. הביתיים מגיעים לאחר ארבעה ניצחונות ליגה רצופים ורוצים להמשיך את המומנטום החיובי מול יריבה שמעולם לא ניצחה אותה באצטדיון הנוכחי.

בצד השני, הכרישים מחפשים נקודות שיתנו ‘אוויר לנשימה’ ממאבקי התחתית הצמודים. מאז עזיבתו של גל אראל והגעתו של סילבס, האדומים מהכרמל רשמו תיקו עם בית”ר י-ם, הפסד ביתי למ.ס אשדוד וניצחון 0:1 במחזור הקודם מול הפתעת העונה - הפועל פתח תקווה של עומר פרץ, מה שאולי מעיד כי מבחינת הפועל חיפה הכל יכול לקרות.

מחצית ראשונה
  • '14
  • החמצה
  • כדור עומק אדיר של רדולוביץ' הותיר את לירן רוטמן באחד על אחד מול אליאסי, שגם הפעם הציל את המארחת, שעד כה לא מצליחה להגיע למצבים והולכת אחורה
  • '12
  • כרטיס צהוב
  • איוון קריצ'אק הפך למוצהב הראשון אחרי שהפיל את גיא מזרחי
  • '9
  • החמצה
  • אלון תורג'מן עם ניסיון ראשון למסגרת! החלוץ שיגר בעיטה חזקה מרחוק שהלכה לעבר השער, אבל ניב אליאסי הגיב בזמן והדף לקרן
  • '7
  • החמצה
  • הפועל באר שבע אמנם יותר דומיננטית מהפתיחה, אבל דווקא הפועל חיפה הייתה הראשונה להגיע להזדמנות כשאנדריאה רדולוביץ' קיבל מסירה על סף הרחבה וניסה לסובב, אבל שלח את הניסיון הרחק מעל השער של המארחת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אביב קליין הוציא את ההתמודדות לדרך! הפועל באר שבע תצליח להגדיל את הפער בפסגה או שמא הפועל חיפה תפתיע בדרך לניצחון שני רצוף?
