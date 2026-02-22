יום ראשון, 22.02.2026 שעה 12:16
6021-5425ריאל מדריד1
5825-6424ברצלונה2
4826-4524ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3537-3125אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
2928-2024חטאפה11
2938-2424ג'ירונה12
2639-3124סביליה13
2631-2224ראיו וייקאנו14
2630-2124אלאבס15
2637-2524ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2439-2924מיורקה18
1841-2624לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

"יש מתח מקסימלי בריאל מדריד סביב ארבלואה"

בספרד מדווחים: הדחה מליגת האלופות מול בנפיקה עלולה לגרום לפרידה מהמאמן. במועדון מאוכזבים מהיכולת תחתיו, טענות שהשחקנים לא מבינים את התנהלותו

|
ארבלואה ו-ויניסיוס (IMAGO)
ארבלואה ו-ויניסיוס (IMAGO)

אלברו ארבלואה לא היה הזעזוע לו קיוו בריאל מדריד כדי להציל את העונה, וגם הסגל וגם פלורנטינו פרס מודעים למצב. המאמן כבר ויתר על הגביע, החמיץ הזדמנויות מפתח בליגה, וביום רביעי הקרוב הוא עלול לחפור לעצמו את הקבר אם תגיע התרסקות והדחה בליגת האלופות. “המתח בסנטיאגו ברנבאו הוא מקסימלי”, נכתב בתקשורת הספרדית.

עד כה ארבלואה הצליח להחזיק מעמד בקושי, למרות שכבר התחיל רע מאוד עם הבכורה שלו בגביע, כשהודח בצורה מביכה מול אלבסטה בהרכב מסוכן שבו בחר להסתמך על שחקני המילואים והעדיף לוותר על שחקני ההרכב הראשון, ובכך למעשה השליך את המפעל.

בליגה הוא התקדם בדוחק, והגיע לפסגה יותר בזכות המעידות של ברצלונה מאשר בזכות היכולת, ובברנבאו הקבוצה ספגה שריקות בוז ברורות. “ארבלואה נחשף במערומיו כבר במשחק הראשון בליגת האלופות מול בנפיקה, שם הובס והציג תמונה חריגה לקבוצה שנבנתה כדי לזכות בהכל”, ביקרו בספרד.

נעצרה באדום: אוססונה מהממת 1:2 את ריאל!

ביום רביעי, ולאחר ההפסד לאוססונה, ריאל מדריד אמורה להשלים את המשימה כדי להעפיל לשמינית גמר ליגת האלופות מול בנפיקה בברנבאו. ה-0:1 מקל על הדרך, אך אף אחד במועדון כבר לא בטוח בעצמו. נוקאאוט עלול להוביל למשבר חסר תקדים עבור פלורנטינו פרס, שהיה הערב האישי למינוי של ארבלואה, מאמן שאינו משכנע אפילו את השחקנים.

ההישג הגדול ביותר שלו היה החזרת ויניסיוס לכושר, שחקן שבתקופת צ'אבי אלונסו לא נהנה מהיחסים הטובים ביותר, אך מעבר לכך לא הרבה. הכדורגל של הקבוצה כמעט ואינו קיים, ורצף הניצחונות בליגה הגיע בזכות היכולות האישיות של הברזילאי ושל אמבפה והיעילות של קורטואה בשער. הקבוצה לא השתפרה מאז עזיבתו של צ'אבי אלונסו, ויש תחושה של ניהול עצמי מסוים מצד השחקנים, דבר שלא יכול להוביל לדרך טובה.

אלברו ארבלואה (רויטרס)אלברו ארבלואה (רויטרס)

“פלורנטינו פרס מסרב להרים ידיים על העונה וחלם להגיע רחוק בליגת האלופות ולהתחרות על האליפות מול ברצלונה של פליק. המכה בפמפלונה הותירה את ארבלואה פגוע מאוד, וליגת האלופות עלולה להיות גזר הדין שלו, שכן עוד נותרה עונה ארוכה והאווירה תהפוך לבלתי נסבלת עם הקהל ובחדר ההלבשה אם תתרחש תאונה מול בנפיקה”, טוענים בתקשורת הספרדית.

עוד נכתב בספרד שהשחקנים מתחילים לאבד אמון בכל מה שמתרחש, ובאזור ה-VIP של הברנבאו לא מבינים את הניהול של ארבלואה. ההחלטות שלו כדי לרצות שחקנים, כמו ההפתעה בפתיחת קארבחאל לאחר שהתלונן, ובעיקר החילופים שהוא מבצע במהלך המשחקים, נחשבים לבלתי מוסברים. למעשה, הוא מעולם לא הצליח לבצע מהפך במשחק שבו קבוצתו פתחה בפיגור.

החוזה שלו אינו מוגבל בזמן, ובמועדון קיוו שיזכה בתואר כלשהו כדי לפתוח פרויקט חדש איתו. נכון לעכשיו הכול קרס, וביום רביעי אף עשויה להקדים הודעת פרידה שאיש בצמרת הברנבאו אינו רוצה, משום שאין מחליפים זמינים ומשום שפברואר מוקדם מדי כדי להציב מאמן שלישי על הקווים.

