"יש מתח מקסימלי בריאל מדריד סביב ארבלואה"

אלברו ארבלואה לא היה הזעזוע לו קיוו בריאל מדריד כדי להציל את העונה, וגם הסגל וגם פלורנטינו פרס מודעים למצב. המאמן כבר ויתר על הגביע, החמיץ הזדמנויות מפתח בליגה, וביום רביעי הקרוב הוא עלול לחפור לעצמו את הקבר אם תגיע התרסקות והדחה בליגת האלופות. “המתח בסנטיאגו ברנבאו הוא מקסימלי”, נכתב בתקשורת הספרדית.

עד כה ארבלואה הצליח להחזיק מעמד בקושי, למרות שכבר התחיל רע מאוד עם הבכורה שלו בגביע, כשהודח בצורה מביכה מול אלבסטה בהרכב מסוכן שבו בחר להסתמך על שחקני המילואים והעדיף לוותר על שחקני ההרכב הראשון, ובכך למעשה השליך את המפעל.

בליגה הוא התקדם בדוחק, והגיע לפסגה יותר בזכות המעידות של ברצלונה מאשר בזכות היכולת, ובברנבאו הקבוצה ספגה שריקות בוז ברורות. “ארבלואה נחשף במערומיו כבר במשחק הראשון בליגת האלופות מול בנפיקה, שם הובס והציג תמונה חריגה לקבוצה שנבנתה כדי לזכות בהכל”, ביקרו בספרד.

נעצרה באדום: אוססונה מהממת 1:2 את ריאל!

ביום רביעי, ולאחר ההפסד לאוססונה, ריאל מדריד אמורה להשלים את המשימה כדי להעפיל לשמינית גמר ליגת האלופות מול בנפיקה בברנבאו. ה-0:1 מקל על הדרך, אך אף אחד במועדון כבר לא בטוח בעצמו. נוקאאוט עלול להוביל למשבר חסר תקדים עבור פלורנטינו פרס, שהיה הערב האישי למינוי של ארבלואה, מאמן שאינו משכנע אפילו את השחקנים.

ההישג הגדול ביותר שלו היה החזרת ויניסיוס לכושר, שחקן שבתקופת צ'אבי אלונסו לא נהנה מהיחסים הטובים ביותר, אך מעבר לכך לא הרבה. הכדורגל של הקבוצה כמעט ואינו קיים, ורצף הניצחונות בליגה הגיע בזכות היכולות האישיות של הברזילאי ושל אמבפה והיעילות של קורטואה בשער. הקבוצה לא השתפרה מאז עזיבתו של צ'אבי אלונסו, ויש תחושה של ניהול עצמי מסוים מצד השחקנים, דבר שלא יכול להוביל לדרך טובה.

אלברו ארבלואה (רויטרס)

“פלורנטינו פרס מסרב להרים ידיים על העונה וחלם להגיע רחוק בליגת האלופות ולהתחרות על האליפות מול ברצלונה של פליק. המכה בפמפלונה הותירה את ארבלואה פגוע מאוד, וליגת האלופות עלולה להיות גזר הדין שלו, שכן עוד נותרה עונה ארוכה והאווירה תהפוך לבלתי נסבלת עם הקהל ובחדר ההלבשה אם תתרחש תאונה מול בנפיקה”, טוענים בתקשורת הספרדית.

עוד נכתב בספרד שהשחקנים מתחילים לאבד אמון בכל מה שמתרחש, ובאזור ה-VIP של הברנבאו לא מבינים את הניהול של ארבלואה. ההחלטות שלו כדי לרצות שחקנים, כמו ההפתעה בפתיחת קארבחאל לאחר שהתלונן, ובעיקר החילופים שהוא מבצע במהלך המשחקים, נחשבים לבלתי מוסברים. למעשה, הוא מעולם לא הצליח לבצע מהפך במשחק שבו קבוצתו פתחה בפיגור.

החוזה שלו אינו מוגבל בזמן, ובמועדון קיוו שיזכה בתואר כלשהו כדי לפתוח פרויקט חדש איתו. נכון לעכשיו הכול קרס, וביום רביעי אף עשויה להקדים הודעת פרידה שאיש בצמרת הברנבאו אינו רוצה, משום שאין מחליפים זמינים ומשום שפברואר מוקדם מדי כדי להציב מאמן שלישי על הקווים.