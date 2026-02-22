יום ראשון, 22.02.2026 שעה 11:27
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
301297-139017הפועל העמק
291233-145716מכבי ת"א
281405-151116בני הרצליה
271280-138916הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241412-138117מכבי ראשל"צ
231474-141317עירוני רמת גן
231555-144717עירוני קריית אתא
211345-125916עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201463-131217אליצור נתניה
181238-108016הפועל גליל עליון

מכה לאליצור נתניה: שבר לניקו קרבאצ'ו

אם ההפסד להפועל העמק במסגרת הליגה לא הספיק, הסנטר הצ'יליאני-אמריקאי נפגע בהפסד, אובחן עם שעבר ברגלו לאחר בדיקת MRI ויש חשש כי סיים את העונה

|
ניקו קרבאצ'ו (רועי כפיר)
ניקו קרבאצ'ו (רועי כפיר)

אליצור נתניה יצאה אתמול (שבת) בנזק כפול ממשחקה מול הפועל העמק. הקבוצה נוצחה בביתה 78:64 ונותרה במקום האחרון, עם שלושה נצחונות מ-17 משחקים ובנוסף איבדה את הסנטר, ניקו קרבאצ’ו, שיש חשש כי סיים את העונה. 

בבדיקת MRI שביצע אמש, אובחן כי הוא סובל משבר ברגל. בהתאם להערכת הצוות הרפואי, קרבאצ’ו צפוי להיעדר מהמגרשים בתקופה הקרובה ויעבור תהליך שיקום בליווי הצוות הרפואי והמקצועי של המועדון.

הסנטר הצ’ילאני-אמריקאי (29, 2.08) הצטרף ליהלומים באוקטובר ובעשרת משחקי הליגה שבהם שיחק, העמיד קרבאצ'ו ממוצעים של 7.1 נקודות, 7.2 ריבאונדים, 1.6 אסיסט ומדד 9.8.  במועדון פועלים למצוא מחליף לעמדות הפנים.

