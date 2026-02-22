יום ראשון, 22.02.2026 שעה 18:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2339-2923הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"טיפ למכבי חיפה? לדעת להפעיל את סדריק דון"

חיים לוינסון ל"שיחת היום": "לפעמים הוא רוצה יותר מדי, יש דברים שהוא טוב וכאלה שלא". על מצבה הקשה של הפועל י-ם: "שובר את הלב, חייבת להישאר"

סדריק דון (עמרי שטיין)
סדריק דון (עמרי שטיין)

הפועל ירושלים פספסה הזדמנות משמעותית אתמול (שבת) כשהיא הייתה יכולה לעלות מעל הקו האדום עם ניצחון, אך הפסידה לקריית שמונה ונותרה במרחק של שלוש נקודות מחוף מבטחים. העיתונאי ואוהד הקבוצה חיים לוינסון הגיעו לדבר על המצב של המועדון בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

צהריים טובים חיים.
”צהריים גרועים”.

אני מבין שנהנית.
”זה שובר לי את הלב”.

אתה לא מאמין שתישארו?
”אנחנו לא היינו גרועים אתמול, ק”ש כבשה בהזדמנות היחידה שהייתה לה. יש לנו ריינה בשבת ואני לא מדמיין שלא ננצח אותם. נגמר הסיפור של ריינה”.

שחקני הפועל ירושלים מאוכזבים (אורן בן חקון)שחקני הפועל ירושלים מאוכזבים (אורן בן חקון)

“הפועל ירושלים חייבת להישאר בליגה”

מה הכי מדאיג אותך?
”ההתקפה של הפועל ירושלים מאוד מאוד חלשה. היה ברור שאם ק”ש ישימו גול ראשון הסיכוי לחזור מאוד מאוד קלוש”.

הפועל ירושלים כבשה 22 שערים.
”זה מביך, זה מביך”.

אתה לא יכול להישאר עם 22 שערים בליגה.
”אתה נכנס לפלייאוף תחתון שהמשמעות של ההגנה הגרועה שכל קבוצה שתכבוש מולך תחנה את האוטובוס ואין לך מה לעשות”.

טבריה כרגע 6 נקודות ממך. אם הם יגדילו את ההפרש הם יעשו עסקת טיעון ויבטיחו את ההישארות.
”הפועל ירושלים חייבת להישאר בליגה, לא יורידו לה נקודות”.

הסגל של הפועל חיפה יותר טוב משל ירושלים.
”זה בינינו לבין ק”ש ובגלל זה היה כל כך מתסכל. גם הם לא טובים”.

ק”ש עשויים לחזור לארח בבית.
”לא חושב שזה כזה אפקט. הפועל חיפה ומ.ס אשדוד הרבה יותר טובים לדעתי. הפועל חיפה הביאה הרבה שחקנים ולא יודעים אם זה יעבוד”.

שחקני הפועל ירושלים מאוכזבים (אורן בן חקון)שחקני הפועל ירושלים מאוכזבים (אורן בן חקון)

אני אומר שהם לא מפסידים הערב.
”אם הם ינצחו זה ייתן להם בוסט גדול. אם אני צריך לומר מתוך קבוצות התחתית למי הסיכוי לרדת ליגה, אני נותן לירושלים 35%, זה לא שוויוני”.

התסכול על הפועל ירושלים שכל משחק אתה יוצא עם הפסד.
”בסוף ניצחנו 4 משחקים השנה. גם בניצחון שאידוקו נתן מספרת זה היה לא קשור לכדורגל. המצב קשה מאוד מאוד”.

תן טיפ למכבי חיפה עם סדריק דון.
”הטיפ למכור אותו עכשיו. צריך לדעת להפעיל את סדריק, יש דברים שהוא טוב בהם ויש כאלה שלא. יש לו כושר גופני יוצא מן הכלל, אבל לפעמים הוא רוצה יותר מדי. להפוך אותו לשחקן שמשחק במכבי חיפה דורש עבודת ליטוש. מול סכנין הוא היה בסדר”.

סדריק דון (עמרי שטיין)סדריק דון (עמרי שטיין)

מול סכנין גם אתה היית יכול להיות בסדר. תגיד, 2,438 אוהדים הגיעו אתמול, אפשר לשחק גם בקטמון או קריית יובל.
”אם היינו יכולים שיהיה לנו אצטדיון קטן יותר כמו בני יהודה זה היה אידאלי, אבל זה לא פרקטי. אף פעם לא הבנתי את הטענה על קבוצות קטנות, צריך לסגור אותם ושיהיה רק חמש בליגה?”

אני חושב שצריך להיות לפחות 3,500.
”בסוף באתי אתמול בלי חדווה למגרש. יצאתי על הפנים. בסוף פורטוגל נגיד, כמה באים למשחקים של הקבוצות הקטנות”.

אני מצפה מקבוצה כמו הפועל ירושלים להביא 3,500, לא ציפיתי יותר?
”עם שיפור מקצועי נראה את זה קבוע, אני חושב שיש פוטנציאל ורואים את זה בכדורגל. אני מקווה שנראה את זה גם אצלנו, אבל לא היה כיף לבוא אתמול לטדי”.

לאן זה הולך לדעתך? קטסטרופה?
”אם זו עונה של הישארות צריך לעשות בדק בית. אם זו עונת ירידה זה מפחיד אותי. לשנס מותניים מחדש ולחזור לליגת העל, נכון שהפועל פ”ת עשתה את זה יפה, אבל אם אתה רואה שחדרה כבר עם טלסקופ לליגה א’ זה מפחיד אותי מאוד”.

