ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2339-2923הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"אם נגיע לפלייאוף העליון, נעשה שם הרבה צרות"

שוער הפועל פ"ת, שהצטיין ב-0:1 על מכבי חיפה, ב"שיחת היום": "הוכחנו מזמן שזה המקום שלנו. יש לי אופציה לעונה הבאה, אבל מוקדם לדבר על סוף העונה"

עומר כץ (עמרי שטיין)
עומר כץ (עמרי שטיין)

הפועל פתח תקווה השיגה אמש (שבת) ניצחון קריטי במאבק על הפלייאוף העליון עם 0:1 מול מכבי חיפה, כשמי שבלט בשורותיה היה עומר כץ. השוער תסכל פעם אחר פעם את שחקני הירוקים עם עצירות מרשימות, והיום הוא דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE על המשחק והמצב של קבוצתו.

אתה אחרי ערב מדהים בסמי עופר. כולם אמרו שמכבי חיפה תנצח בטוח, כמה זה דרבן אתכם?
”ברמה האישית, לא שמעתי את זה הרבה. אחרי ההפסד המאכזב מול הפועל חיפה שפגע במאבק על הפלייאוף מאוד רצינו להוכיח את עצמנו. כבר הראינו העונה שאנחנו מגיעים לכל משחק ומשחקים את הכדורגל שלנו. מכבי חיפה קבוצה מצוינת וזה ניצחון חשוב”.

הוכחתם שאתם שווים פלייאוף עליון.
”לדעתי הוכחנו את זה מזמן. נוכל לעשות הרבה צרות בפלייאוף העליון אם נגיע לשם”.

עומר פרץ אמר שאתה בחור שקט והיה קל לבקר אותך. כמה זה הפריע לך?
”זה מי שאני, אני לא מנסה להיות מי שאני לא. המון שחקנים עושים עונה מצוינת אצלנו השנה ואני שמח שבהרבה מקרים הם מקבלים את המחמאות. אני יודע להתמודד עם זה, ככה זה עובד בכדורגל, אחרי משחק אחד טוב מהללים אותך ואחרי משחק אחד רע מבקרים”.

שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (עמרי שטיין)שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (עמרי שטיין)

כמה הקריירה שלך מפוספסת?
”אני שמח במקומי. לא הרבה שחקנים נשארים באותו מועדון, בעיקר מועדון כמו הפועל פתח תקווה, שחוזר למקומות שמגיע לו. אני חושב שאני מתפתח כשחקן ביחד עם הקבוצה ואני מקווה שנהיה בצמרת בשנים הקרובות. אני מאמין שנוכל להגיע לשם עם הפועל פתח תקווה”.

קח אותנו ל-90 הדקות האחרונות. אתה מול אצטדיון שלם בירוק, אתם צריכים את הנקודות בשביל הפלייאוף העליון ואתה נותן הצגה. מה עובר עליך שם?
”ידענו שהדקות הראשונות יהיו קשות בסמי עופר. רצינו לעבור את זה בשלום, ראינו את סכנין שספגו גול מוקדם והתפרקו. דיברנו על זה שנעבור את הדקות הראשונות ואז נוכל לייצר את הכדורגל שאנחנו רוצים. הייתי צריך להישאר מרוכז 90 דקות ואני שמח שהכל מתחבר. החשיבות של המשחק הייתה באמת קריטית”.

מה מייחד את עומר פרץ שכולם מפרגנים ומחמיאים לו?
”כל המחמאות מגיעות לו ואני חושב שאתם לא מבינים עד כמה. הוא משהו מיוחד, הוא מקצועי וגם אישיותית, אני מקווה שהוא יישאר כמה שיותר שנים בהפועל פתח תקווה”.

עומר פרץ (עמרי שטיין)עומר פרץ (עמרי שטיין)

אני לא אתפלא אם בשנה הבאה הוא יהיה בהפועל באר שבע. ב-100 אלף שקלים הוא יכול לומר תודה ולהתראות.
”הוא מאמן מדהים ואני מאוד מקווה שהוא יישאר כמה שיותר”.

גם אם הפועל באר שבע תיקח אליפות יש לו סיכוי גבוה להגיע להפועל באר שבע. יכול להיות פה ערבוב קלפים. עומר כץ, איפה אתה תהיה עונה הבאה?
”מוקדם לדבר על סוף העונה”.

אין לך חוזה לעונה הבאה?
”יש לי אופציה, אבל באמת מוקדם לדבר”.

