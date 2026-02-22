יום ראשון, 22.02.2026 שעה 13:20
בלעדיו אין 11: נועם אליאס, הבאנקר של מ.ס אשדוד

לאחר שנים בראשל"צ ועלייה לליגת העל עם הקבוצה בעונה החולפת, הבלם/מגן חבר לקבוצה מעיר הנמל, במדיה הוא מככב ומקבל את מלוא הקרדיט לקראת הבאות

נועם אליאס (עומר טז, NULI)
ב-22/07 הועבר במערכות ההתאחדות לכדורגל נועם אליאס, הבלם, שיכול לשחק גם כמגן שמאלי, מהפועל ראשון לציון למ.ס אשדוד. במועדון מעיר הנמל התרשמו מאוד מנתוניו של השחקן בן ה-17, שהיה חלק משמעותי מאוד מעלייתה של קבוצת נערים ב' של הפועל ראשון לציון לליגת העל בעונה החולפת. העונה? מלבד שני משחקים, חלק מה-11 שעולים לכר הדשא בנערים א'.

אליאס הצעיר גדל בראשון לציון, שם התחנך. תחילת דרכו הייתה בא.ס רמת אליהו, עם מחלקת נוער צנועה. לאחר שנתיים, עבר להפועל ראשון לציון, לכתומים של השפלה, איתם הלך יד ביד במשך שבע שנים רצופות, עד מעברו, כאמור, למ.ס אשדוד, שכבר מתחילה לסמן אותו לקראת הבאות – הנוער ומי יודע, אולי גם לבוגרים בבוא העת.

מבין 31 שחקני סגל, שהיו חלק בלתי נפרד מעלייתה של הפועל ראשון לציון מליגת נערים ב' ארצית דרום לליגת נערים ב' – על, הליגה הבכירה בשנתון, אליאס רשם 2,823 דקות משחק, והיה לשחקן שראה הכי הרבה דקות משחק מבין חבריו לקבוצה; מבין, כאמור, 31 שחקני סגל. פתח ב-36 משחקים, הוחלף בתשעה מהם. סיים עם ארבעה שערי ליגה, נתון מכובד לשחקן הגנה.

העונה, תחת הדרכתו של אמיר שוויקי, ממשיך ביכולתו האישית הנהדרת ויחד עם חבריו לקבוצה מוליכים הם את הפלייאוף התחתון בליגת נערים א' – על. 21 הופעות מאחוריו בקבוצה, בין שישה שחקני סגל שראו 21 הופעות ויותר לעת עתה. מלבד נועם נחמני, החלוץ האימתני של אשדוד, לו 2,094 דקות משחק, אליאס כבר עם 1,885 דקות משחק. טרם ראה צהוב העונה.

אליאס וחבריו לקבוצה יוצאים בשלישי הקרוב למשחק חוץ מול הפועל באר שבע, זאת במסגרת המחזור ה-22 בפלייאוף התחתון. אשדוד מוליכה הפלייאוף התחתון עם 31 נקודות ותשעה ניצחונות, בעוד באר שבע מגיעה למשחק כשלרשותה 27 נקודות. המשחק יתקיים ב'וסרמיל 4' באר שבע, בשעה 18:00.

