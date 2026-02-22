נמני: מכבי עשתה טעות גדולה כשלא הביאה חלוץ

מכבי תל אביב עלתה למשחק אתמול (שבת) מול מ.ס אשדוד במדי רטרו כמחווה לקבוצה מ-2000/01. השחקנים מאותה עונה גם עלו לקבל תשואות מהקהל הצהוב בבלומפילד, כשמעל כולם כמובן היה אבי נמני, שעלה לדבר על כך על ה-2:3 של הקבוצה בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

היה אתמול טקס יפה לשחקנים של עונת 2001/02 ומחווה יפה למני לוי.

”כל הכבוד למועדון על הטקס למני לוי והחולצות היו יפות. כל הכבוד לקהל שלא שכח את מני לוי וממשיך לתת כבוד. החולצות של אתמול היו באותה עונה, זה היה הדמדומים של אברהם גרנט ואז שלמה שרף הגיע מהנבחרת. זו הייתה אחת התלבושות הכי יפות של מכבי תל אביב”.

בוא נדבר על המשחק. פתחו סהיטי, אבו פרחי ו-וארלה כשכולם כבשו. עם זה צריך לרוץ הלאה?

”זה מה שהיה צריך לקרות גם בטדי, לא ברור לי ההחלטה של דיילה להשאיר אותו בחוץ. היית צריך מהירות להתקפות המעבר, מכבי הפכה להיות קבוצה פחות יוזמת וזה דבר שאסור לקרות למכבי תל אביב. סהיטי ו-וארלה באגפים זה נותן מהירות למכבי. לדעתי אבו פרחי היה צריך לשחק בכנף ומכבי הייתה חייבת להביא חלוץ. עכשיו עם הפציעה של אבו פרחי תהיה בעיה, אי אפשר להישאר עם חלוץ אחד ומכבי תל אביב עשתה טעות גדולה שלא הביאה חלוץ. לדעתי לא יהיה הבדל גדול מלאזטיץ’ לדיילה, עכשיו אצל דיילה קצת יותר שמח, אבל הסגל עדיין בעייתי. מול באר שבע בבית מכבי תל אביב תצטרך להיות בשיאה כדי לקחת שלוש נקודות ואולי לחזור למאבק האליפות”.

רוני דיילה (רדאד ג'בארה)

“חזרת מכבי ת”א למאבק תלויה בב”ש”

אתה חושב שמכבי תל אביב עוד יכולה לחזור למאבק?

”אני רוצה שזה יקרה, אבל זה תלוי בבאר שבע ולא במכבי תל אביב. גם אם יעשו את המקסימום זה יכול לא להספיק, זה תלוי יותר בבאר שבע”.

בית”ר מחר זה משחק העונה שלה. אם לא תנצח את נתניה זה נגמר.

”בית”ר תנצח”.

גם הפועל ב”ש בכלל לא בטוח שתנצח. תראה שהיא תתקשה.

”גם ב”ש תנצח וגם בית”ר תנצח, אל תדאג”.

אבי נמני (חגי מיכאלי)

ברבע השעה האחרונה ה-3:3 היה באוויר.

”הבעיה היא שבמשך שנים מכבי תל אביב הרגילה אותנו שהיא הקבוצה היוזמת. פתאום היא לא היוזמת, לפעמים הולכת אחורנית ומנסה לצאת להתקפות מעבר וזו לא יכולה להיות מכבי. היא חייבת להיות יוזמת והתקפית. זה דבר ראשון. דבר שני זה התחיל מתקופת לאזטיץ’ שבנייחים שומרים אזורית ולא אישית, כשזה קורה הטעויות חוזרות פעם אחר פעם במצבים נייחים. זה דבר שצריך לשנות ולחזור לשמירה אישית. הסיפור של השמירה האזורית הוא לא טוב, הוא מוכיח שזה לא מתאים למכבי תל אביב”.

“דבר נוסף שהוא מאוד חשוב שמכבי תל אביב צריכה להיות יותר אגרסיבית, לחזור למשחק הלחץ שנעלם לחלוטין. מכבי תל אביב הייתה שנים בפער על הקבוצות במאבקים הפיזיים וראינו מול בית”ר שמכבי תל אביב הפסידה במאבקים על המגרש. מכבי חייבת לחזור ל-DNA שלה. אני רואה את מכבי לא פחות טובה מקבוצות הצמרת אבל היא חייבת לחזור להיות עם הלחץ והאגרסיביות שאפיינו אותה בשנים האחרונות”, סיכם.