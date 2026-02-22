יום ראשון, 22.02.2026 שעה 11:14
ספורט אחר  >> מרוצי סוסים

ד"ר עמיחי אלפרוביץ בתפקיד אירופי חדש

הישראלי נבחר לכהן כחבר בוועדה האסטרטגית של התאחדות הרכיבה האירופית. בכך, זכה למינוי יוקרתי באחד מגופי הספורט החשובים לקראת אולימפיאדת 2028

|
אשלי בונד ודונטלו 141 (Dirk Caremans עבור ההתאחדות הישראלית לספורט הרכיבה)
אשלי בונד ודונטלו 141 (Dirk Caremans עבור ההתאחדות הישראלית לספורט הרכיבה)

ד"ר עמיחי אלפרוביץ נבחר לכהן כחבר בוועדה האסטרטגית של התאחדות הרכיבה האירופית. בכך למעשה, הנציג הישראלי זכה למינוי יוקרתי באחד מגופי הספורט האירופאים החשובים לקראת אולימפיאדת לוס אנג'לס 2028.

אלפרוביץ, המנהל הספורטיבי של נבחרות ישראל ברכיבה ומרצה במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט, הוליך בשנים האחרונות את נבחרת הקפיצות להופעה כפולה במשחקים האולימפיים, כולל שני גמרים - אישי בטוקיו 2020 וקבוצתי בפאריס 2024.

הבחירה של הנהלת איגוד הרכיבה האירופי בנציג הישראלי מחזקת את מקומה של ישראל בגוף, שהוא היחיד שפועל בצורה יבשתית לצד התאחדות הרכיבה העולמית (FEI). אירופה היא המובילה של ספורט הרכיבה בעולם, והתכנון האסטרטגי של ענפי הרכיבה באירופה משפיע על כל הנעשה בעולם. 

ראשי הוועדה האסטרטגית הם מנכ"ל הם התאחדות הרכיבה הבריטית ג'ים איירה ונשיא ההתאחדות האירופית לרכיבה קוונטן סימונה מצרפת, כך שהוא יהיה חבר בוועדה בה יושבים בכירי הענף באירופה.

אשלי בונד (אשלי ניוהוף)אשלי בונד (אשלי ניוהוף)

הוועדה האסטרטגית תתווה את מדיניות הרכיבה של אירופה אל מול המדינות ביבשת ואל מול האיחוד האירופי, וגם תשתף פעולה עם ההתאחדות העולמית כדי לקדם את הענף בהיבטים ספורטיביים, רווחת בעלי חיים, מסחריים ופיתוח הענף. תפקידה יהיה לחזק את מקומה של אירופה והתאחדויות הרכיבה שלה ככוח המוביל בעולם.

