"כלב נובח - כלב מפחד, עשיתי ממנו קבב טורקי"

כל עיני חובבי הספורט הישראלי התנקזו אמש (שבת) לערוץ ONE2, בו צפו בקרב של הלוחם הישראלי, אהבת השם גורדון, שהביס את הטורקי ללא קושי כפי שהבטיח בראיונות שהעניק לפני המשחק, והביא כבוד רב למדינה. הוא עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

כמה שטפי דם יש על הגוף ביום אחרי?

”תקשיבו, אפס. אנחנו עכשיו עושה את הקמפיין של מאניה ג’ינס והייתי צריך לשמור על הפנים”.

נראה חדש. תיקח אותנו אחורה, כבר במסע”ת הוצאת את הטורקי מהכלים. ערערת אותו. תספר על זה.

”ניצלתי את מסיבת העיתונאים כדי להיכנס אליו לראש ולהוציא אותו מהמשחק. ניצחתי גם במשחק הפיזי וגם המנטלי”.

באת באסטרטגיה לשגע אותו כבר ממסיבת העיתונאים ואז לפרק אותו בזירה.

”בדיוק”.

"הוא בכיין וידעתי שהוא מסכן עם מה שאעשה"

גם בשקילה היו הרבה אמוציות.

”מה שהוא עשה זה כלב נובח כלב מפחד”.

“אמרתי לו – ‘פעם אחרונה שאתה אומר את זה’”

דיברתם בסוף, מה אמרתם ביניכם?

”שמעו כולם שאלו אותי ‘מה אחרי הקרב תלחץ את היד’? נתתי לו אחרי הקרב חיבוק ואמרתי לו למה הוא כתב FREE PALASTINE והוא אמר שזה לא מעניין אותו ולא מלחמה. אמרתי לו שזו פעם אחרונה שהוא אומר את זה והוא בלבל קצת את המוח ואמר שהוא נפצע. אמרתי לו שלא יערב פוליטיקה והוא היה יכול למנוע את כל מה שקרה אם לא היה כותב ככה”.

הוא בכה כשחיבקת אותו?

”הוא בכה בכללי כי הוא בכיין”.

הקרב של אהבת השם גורדון (צילום מסך)

לא לחצת לו את היד לפני זה. זו אסטרטגיה?

”לא רציתי להרגיש איזו אמפתיה אליו, ברגע שהוא כתב מה שהוא כתב אני לא הייתי מוכן ללחוץ לו יד גם במסיבת עיתונאים, ידעתי שהוא מסכן עם מה שאעשה לו”.

לא רק הוא היה נגד ישראל, גם הטורקי הקודם עשה אצבע משולשת לעיתונאים.

”הטורקי הקודם הוא מחבל, ראיתי את הסימנים שהוא עשה למשפחה שלי ואליי. הוא נ**י אמיתי. בחור שצריך לטפל בו”.

כל המדינה בטרפת, אין מישהו שלא יודע מי אתה. כל התוכניות, כל המהדורות. מה זה עושה לילד צעיר כמוך שהצליח להפוך ענף כזה לפופולרי?

”זה מטורף. תמיד היה לי חלום לפתוח את הדלת לענף הזה, שילדים יראו אותי וידעו שזה אפשרי לעשות בו משהו. זה מחמם לי את הלב ואני מודה לאלוהים על הזכות שנבחרתי לעשות את זה”.

אהבת השם גורדון. גאווה ( (Reels.il)

אני רוצה להחזיר אותך לרגעים האחרונים מהקרב ותגיד לנו איך הרגשת תוך כדי.

”טירוף, האמת טירוף. מרגש כל פעם מחדש, אבל הפעם לא צריך לספר כמה מרגש זה שכל המדינה צופה בך וזה נגד טורקי וכולם רוצים שתנצח. הניצחון הזה היה מאוד מתוק וחשוב”.

בתחילת הקרב הוא הכניס לך אצבע לעין, זה גרם לך לחשוך שתהיה לך בעיה? הוא ניסה לשחק מלוכלך.

”לא יודע אם זה היה בכוונה, קצת נכנסה לי אצבע לעין וזה לא היה רציני מדי. אמרתי לשופט שיגיד לו להיזהר”.

ישר הכנסת בעיטות כדי להראות שאתה בעל הבית.

”כן האסטרטגיה הייתה לפגוע לו ברגל עם הבעיטות וראיתי שזה הצליח ומהר הרגל שלו נהייתה סגולה”.

קיונצ'ו (צילום מסך)

“השמיים הם הגבול בשבילי, אין בליטא יריב שיכול להתחרות איתי”

ידעת שזה ייגמר כל כך מהר?

”בהתחלה אמרתי שזה ייגמר בסיבוב הראשון, אחר כך חשבתי שזה אולי ימשיך עוד קצת. לקראת סוף הסיבוב השני הרגשתי שזה מתחבר לי, הבנתי מה אני צריך לעשות עם הברך שלו ואמרתי לאלכס ‘אני גומר אותו’”.

עד לאן אתה יכול להגיע? אתה עדיין בחור צעיר, מה המטרה להמשך?

”השמיים הם הגבול. אני יכול לעשות המון דברים, צריך להישאר ממוקד עם התמדה, להמשיך בדרך שלי עם צניעות וחמלה ואני אגיע להכי רחוק שאפשר”.

אילו הודעות קיבלת מאז הקרב?

”מכל האנשים שאני מילד קטן מעריץ אותם”.

תן דוגמה לכאלה שהפכו למעריצים שלך אחרי שהערצת אותם.

”הרבה אנשים העלו לסטורי, פתאום ראיתי סטורי של עומר אדם, און רפאלי, אלירז שדה. עוד המון שמות היה מרגש”.

זה כיף מה שהוא עשה למדינה שלמה. מבחינתך מה המאבק הבא כרטיס על האליפות?

”חגורה חגורה. המארגנים מאוד אוהבים אותי ורואים מה אני מביא לארגון, בעיקר הרמה הגבוהה של הלחימה והקהל הישראלי וגם הליטאי שאוהב אותי. הם ינסו להביא לי יריב ראוי, אין יריב בליטא שיכול להתחרות איתי”.

"בליטא אין מי שיכול להתחרות איתי". אהבת השם גורדון (שי יחזקאל)

אי אפשר לעשות את הקרב על האליפות בישראל?

”גם בארץ אולי נעשה משהו אבל כרגע הלחימה בליטא”.

אתמול האולם היה מלא וחצי ממנו ישראלי. אנשים טסו.

”ככה דמיינתי את המקום”.

תתמצת למי שלא מכיר אותך מי אתה.

”קודם כל מי שלא מכיר אותי שיראה פרקים בפודקאסט נוקאאוט ששם סיפרתי. אני בן 19 ומגיע ממשפחה של לוחמים, יש המון לספר אבל אני שמח. תלכו לשמוע את הפודקאסט”.

אהבת השם גורדון בפודקאסט של ONE (אופק שדה)

האימונים, הקרב הבא ואחיו

כשהוא יחזור לארץ הוא יתארח בעוד פודקאסטים. נדבר על כל מה שהיה איתך.

”כבר בגיל 15 דיברו עליי בשידור של ONE והתלהבתי מזה. שלחתי לכל החברים שלי”.

אתה יכול להכניס אותנו מאחורי הקלעים לצד הכלכלי? אני בטוח שעכשיו מלא ספונסרים ירצו אותך.

”בעזרת השם שהחברות הנכונות יבואו ונעשה שיתופי פעולה שהם כמו כפפה ליד. זה טוב, שמח”.

כמה שעות ביום הוא מתאמן לקרב כזה ומה עושים עד לקרב הבא?

”במחנה אימונים שעתיים וחצי בבוקר ושעתיים וחצי בערב. עכשיו אני ביום צילומים של מאניה ג’ינס מיד אחרי הקרב”.

מתי הקרב הבא?

”אמור להיות ב-18 באפריל”.

גם אח שלך רוח השם גורדון נכנס לעניינים.

”הולך להיות לו קרב ענק ענק. יהיה טירוף גם סביב רוח. כולנו עובדים קשה והקרבנו המון כדי להגיע לאן שאנחנו היום”.

רוח השם גורדון (RWS)

אסור לזלזל גם באמא של המשפחה. היא הייתה בטרפת גם.

”אמא בטח. התפללה התפללה התפללה”.

איך חגגתם את הזכייה?

”היינו בלובי, כל הצוות, כל החבר’ה, מאניה ג’ינס, עשינו הרמת כוסית, אני עשיתי עם מים, היה מאוד מרגש ואמרנו תודה על הכל. עליתי לחדר ולא הצלחתי לישון”.

יצא לך לדבר עם הטורקי גם בחדר ההלבשה?

”בסוף הוא כתב מה שהוא כתב ואני לא יכול לדבר עם בן אדם כזה, אני לא יכול להיות חבר שלו”.

ההד פה הוא גדול, לא יודע מה ההד בטורקיה. הטורקי עשה לעצמו צרות במדינה שלו. הכרזת שתעשה ממנו קבב, מאיפה הביטחון?

”קבב טורקי ליתר דיוק. הניצחון בא מאלוהים, זה הכוח שלי, וזה מהאמונה העצמית שלי. עם כל מה שקורה, אחרי הקרב האחרון והפרסום, האימונים נשארו אותו הדבר, דחפתי את עצמי לקצה, שום דבר לא השתנה והביטחון בא מהיכולות שלי”.

המעריצות שואלות מתי חתונה? הכי חשוב.

”אם זה היה תלוי בי עכשיו בליטא. לפני הקרב חלמתי שאני מתחתן רגע לפני הקרב. אני מת כבר להתחתן אבל צריך למצוא את הזמן הנכון ולקדם את זה”.

אתה חוזר לארץ וסוגר תאריך?

”אני בא לארץ וחוזר לאימונים. אני רוצה להתרכז ולחזור להתאמן כמו שצריך מהר”.