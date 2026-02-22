הרכבים וציונים



בוקאיו סאקה (IMAGO) בוקאיו סאקה (IMAGO)

טוטנהאם וארסנל נפגשות בשעה זו במסגרת המחזור ה-27 של הפרמייר ליג לדרבי צפון לונדוני מסקרן וטעון. השתיים מגיעות כשהלחץ גדול משני הצדדים, ארסנל מנסה לשמור על מקומה בפסגה לאחר איבוד נקודות לאחרונה, וטוטנהאם פותחת עידן חדש על הקווים ומחפשת לעצור רצף מאכזב במיוחד.

האורחת חווה שבוע פחות יציב, לאחר שסיימה ב-1:1 מול ברנטפורד וב-2:2 מול וולבס, תוצאות שהותירו אותה עם 2 ניצחונות בלבד ב-7 מחזורי הליגה האחרונים, לצד 4 תוצאות תיקו והפסד אחד. הפער ממנצ'סטר סיטי הצטמצם לשתי נקודות בלבד. למרות זאת, לתותחנים יש נתונים מעודדים בדרבים לונדוניים, עם הפסד אחד בלבד ב-24 הדרבים האחרונים בליגה, ועם הפסד חוץ אחד בלבד ב-21 משחקי דרבי בלונדון. בנוסף, 7 מ-9 המשחקים האחרונים שלהם הניבו מעל 2.5 שערים, והם כבשו לפחות 2 שערים ב-6 מ-8 משחקי החוץ האחרונים.

טוטנהאם מגיעה לאחר הפסד 2:1 לניוקאסל שהוביל לפיטוריו של תומאס פרנק ולמינויו של איגור טודור עד סיום העונה. הספרס נמצאים ברצף של 8 משחקי ליגה ללא ניצחון, עם 4 תוצאות תיקו ו-4 הפסדים, והם הקבוצה היחידה שטרם ניצחה בפרמייר ליג בשנת 2026, רצף שלילי שלא נראה כמותו מאז 1994 בתחילת שנה קלנדרית. עם זאת, לטודור יש מאזן חיובי במשחקי בכורה, לאחר שניצח במשחקו הראשון בכל אחד מ-6 תפקידיו האחרונים כמאמן.

במפגשים הישירים, ארסנל ניצחה ב-4 העימותים האחרונים ואף ב-4 הביקורים האחרונים שלה אצל טוטנהאם, והיא עשויה להשלים רצף של 5 ניצחונות בדרבי לראשונה מאז 1989. מנגד, 7 מ-8 המשחקים האחרונים של הספרס בכל המסגרות הסתיימו כששתי הקבוצות כובשות, וטוטנהאם פיגרה במחצית ב-7 משחקי בית העונה, הכי הרבה בליגה. כל הנתונים מצביעים על דרבי פתוח, טעון ועם משמעות גדולה לשתי היריבות.