יום ראשון, 22.02.2026 שעה 19:03
יום ראשון, 22/02/2026, 18:30אצטדיון טוטנהאםליגה אנגלית - מחזור 27
ארסנל
דקה 33
0 1
שופט: פיטר בנקס
טוטנהאם
ליגה אנגלית 25-26
5820-5227ארסנל1
5625-5627מנצ'סטר סיטי2
5128-3827אסטון וילה3
4531-4827צ'לסי4
4537-4726מנצ'סטר יונייטד5
4535-4227ליברפול6
4037-4027ברנטפורד7
3845-4327בורנמות'8
3730-2926אברטון9
3741-3827פולהאם10
3639-3827ניוקאסל11
3633-2827סנדרלנד12
3532-2927קריסטל פאלאס13
3434-3627ברייטון14
3146-3727לידס15
2937-3626טוטנהאם16
2739-2527נוטינגהאם פורסט17
2549-3227ווסטהאם18
1952-2927ברנלי19
1051-1828וולבס20
מערכת ONE | 22/02/2026 18:30
הרכבים וציונים
 
 
בוקאיו סאקה (IMAGO)
בוקאיו סאקה (IMAGO)

טוטנהאם וארסנל נפגשות בשעה זו במסגרת המחזור ה-27 של הפרמייר ליג לדרבי צפון לונדוני מסקרן וטעון. השתיים מגיעות כשהלחץ גדול משני הצדדים, ארסנל מנסה לשמור על מקומה בפסגה לאחר איבוד נקודות לאחרונה, וטוטנהאם פותחת עידן חדש על הקווים ומחפשת לעצור רצף מאכזב במיוחד.

האורחת חווה שבוע פחות יציב, לאחר שסיימה ב-1:1 מול ברנטפורד וב-2:2 מול וולבס, תוצאות שהותירו אותה עם 2 ניצחונות בלבד ב-7 מחזורי הליגה האחרונים, לצד 4 תוצאות תיקו והפסד אחד. הפער ממנצ'סטר סיטי הצטמצם לשתי נקודות בלבד. למרות זאת, לתותחנים יש נתונים מעודדים בדרבים לונדוניים, עם הפסד אחד בלבד ב-24 הדרבים האחרונים בליגה, ועם הפסד חוץ אחד בלבד ב-21 משחקי דרבי בלונדון. בנוסף, 7 מ-9 המשחקים האחרונים שלהם הניבו מעל 2.5 שערים, והם כבשו לפחות 2 שערים ב-6 מ-8 משחקי החוץ האחרונים.

טוטנהאם מגיעה לאחר הפסד 2:1 לניוקאסל שהוביל לפיטוריו של תומאס פרנק ולמינויו של איגור טודור עד סיום העונה. הספרס נמצאים ברצף של 8 משחקי ליגה ללא ניצחון, עם 4 תוצאות תיקו ו-4 הפסדים, והם הקבוצה היחידה שטרם ניצחה בפרמייר ליג בשנת 2026, רצף שלילי שלא נראה כמותו מאז 1994 בתחילת שנה קלנדרית. עם זאת, לטודור יש מאזן חיובי במשחקי בכורה, לאחר שניצח במשחקו הראשון בכל אחד מ-6 תפקידיו האחרונים כמאמן.

במפגשים הישירים, ארסנל ניצחה ב-4 העימותים האחרונים ואף ב-4 הביקורים האחרונים שלה אצל טוטנהאם, והיא עשויה להשלים רצף של 5 ניצחונות בדרבי לראשונה מאז 1989. מנגד, 7 מ-8 המשחקים האחרונים של הספרס בכל המסגרות הסתיימו כששתי הקבוצות כובשות, וטוטנהאם פיגרה במחצית ב-7 משחקי בית העונה, הכי הרבה בליגה. כל הנתונים מצביעים על דרבי פתוח, טעון ועם משמעות גדולה לשתי היריבות.

מחצית ראשונה
  • '27
  • כרטיס צהוב
  • טימבר ספג כרטיס צהוב
  • '20
  • החמצה
  • תרגיל יפה של ארסנל בקרן הסתיים בנגיחה של סאליבה, הכדור חלף ליד הקורה
  • '13
  • אחר
  • המשחק נעצר לכמעט חמש דקות בעקבות תקלה טכנית בין צוות הוואר לשופט הראשי
  • '7
  • החמצה
  • גיוקרש קיבל כדור ברחבה, ובפעולה טובה חתך למרכז ושלח בעיטה מסוכנת שחלפה ליד הקורה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט פיטר בנקס הוציא את המשחק לדרך!
