יום ראשון, 22.02.2026 שעה 10:35
כדורגל עולמי  >> צ'מפיונשיפ
צ'מפיונשיפ 25-26
6536-6833קובנטרי1
6233-5033מידלסברו2
5640-4233מילוול3
5434-5431איפסוויץ'4
5446-5132האל סיטי5
5144-5133רקסהאם6
4940-4533בירמינגהאם7
4841-4733דרבי קאונטי8
4838-4333ווטפורד9
4837-4033פרסטון10
4745-4933סאות'המפטון11
4741-4533בריסטול סיטי12
4747-4633ק.פ.ר13
4539-3933סוונסי14
4431-3633סטוק סיטי15
4245-4532שפילד יונייטד16
4042-3233צ'רלטון17
3944-4333נוריץ'18
3941-3332פורטסמות'19
3841-3133בלקבורן20
3449-3233ווסט ברומיץ'21
3353-4633לסטר22
2944-2833אוקספורד יונייטד23
-764-1932שפילד וונסדיי24

"לא היה אשם לחלוטין": הציון שקיבל דניאל פרץ

בתקשורת האנגלית התייחסו להופעה של הישראלי ב-1:1 של סאות'המפטון מול צ'רלטון: "עשה מספיק כדי למנוע הפסד ברגע מבולגן עבור הסיינטס". מאמנו מגבה

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

דניאל פרץ קיבל ציון 5 בתקשורת האנגלית לאחר ה-1:1 של סאות’המפטון מול צ’רלטון, משחק שהאריך את רצף אי ההפסדים בליגה ל-6 משחקים. הביקורת על השוער הייתה מאוזנת, אך הותירה תחושת החמצה סביב הספיגה.

ב"דיילי אצ'ו" נכתב עליו: "לא היה אשם לחלוטין בשער של צ’רלטון, אך יתאכזב שלא הצליח להציל את הבעיטה של קארי כשיראה אותה שוב. עשה מספיק כדי למנוע מלינדון דייקס לכבוש שער ניצחון לצ’רלטון ברגע מבולגן עבור הסיינטס".

"זה לא עניין של שחקנים בודדים"

מאמן הקבוצה טונדה אקרט לא הפנה אצבע מאשימה לשוער שלו. כשנשאל האם ההגנה או השוער היו צריכים לעצור את השער, הבהיר: "לא, זה לא עניין של שחקנים בודדים. אני חושב שיש סיטואציה שבה אנחנו מנסים להכפיל שמירה כשלא באמת צריך. בכל משחק יהיו רגע אחד או שניים. היום נענשנו על הרגע האחד שבו לא הגנו ברמה שהיינו צריכים". בכך למעשה הוריד את האחריות מפרץ והעביר את הדגש לטעות הקבוצתית.

דניאל פרץ (IMAGO)דניאל פרץ (IMAGO)

אקרט אף הדגיש כי לקבוצתו היו מספיק הזדמנויות לנצח: "עשינו יותר ממספיק כדי לקחת את שלוש הנקודות. שוב, זה רגע אחד שבו ספגנו שער. אנחנו צריכים לוודא שנעשה את זה טוב יותר ביום שלישי". בהתייחסות נוספת למשחק ההגנתי הוסיף: "לא נתנו להם הרבה, אבל זה היה אחד יותר מדי". הדברים משקפים כי מבחינתו של המאמן, השער שספגה הקבוצה לא היה תוצאה של כשל אישי של פרץ אלא של חוסר ריכוז רגעי.

למרות האכזבה מהתוצאה, אקרט שמר על פרופורציות ואמר: "יש קצת אכזבה כרגע, אבל עד הבוקר זה יעבור ואז נמשיך הלאה. הנקודה הזו עוד יכולה להיות חשובה בסוף העונה". עבור פרץ, שממשיך לצבור דקות במסגרת רצף חיובי של הקבוצה, המסר ברור: האחריות קולקטיבית, והפוקוס כבר על המשחק הבא.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */