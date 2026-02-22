"לא היה אשם לחלוטין": הציון שקיבל דניאל פרץ

דניאל פרץ קיבל ציון 5 בתקשורת האנגלית לאחר ה-1:1 של סאות’המפטון מול צ’רלטון, משחק שהאריך את רצף אי ההפסדים בליגה ל-6 משחקים. הביקורת על השוער הייתה מאוזנת, אך הותירה תחושת החמצה סביב הספיגה.

ב"דיילי אצ'ו" נכתב עליו: "לא היה אשם לחלוטין בשער של צ’רלטון, אך יתאכזב שלא הצליח להציל את הבעיטה של קארי כשיראה אותה שוב. עשה מספיק כדי למנוע מלינדון דייקס לכבוש שער ניצחון לצ’רלטון ברגע מבולגן עבור הסיינטס".

"זה לא עניין של שחקנים בודדים"

מאמן הקבוצה טונדה אקרט לא הפנה אצבע מאשימה לשוער שלו. כשנשאל האם ההגנה או השוער היו צריכים לעצור את השער, הבהיר: "לא, זה לא עניין של שחקנים בודדים. אני חושב שיש סיטואציה שבה אנחנו מנסים להכפיל שמירה כשלא באמת צריך. בכל משחק יהיו רגע אחד או שניים. היום נענשנו על הרגע האחד שבו לא הגנו ברמה שהיינו צריכים". בכך למעשה הוריד את האחריות מפרץ והעביר את הדגש לטעות הקבוצתית.

דניאל פרץ (IMAGO)

אקרט אף הדגיש כי לקבוצתו היו מספיק הזדמנויות לנצח: "עשינו יותר ממספיק כדי לקחת את שלוש הנקודות. שוב, זה רגע אחד שבו ספגנו שער. אנחנו צריכים לוודא שנעשה את זה טוב יותר ביום שלישי". בהתייחסות נוספת למשחק ההגנתי הוסיף: "לא נתנו להם הרבה, אבל זה היה אחד יותר מדי". הדברים משקפים כי מבחינתו של המאמן, השער שספגה הקבוצה לא היה תוצאה של כשל אישי של פרץ אלא של חוסר ריכוז רגעי.

למרות האכזבה מהתוצאה, אקרט שמר על פרופורציות ואמר: "יש קצת אכזבה כרגע, אבל עד הבוקר זה יעבור ואז נמשיך הלאה. הנקודה הזו עוד יכולה להיות חשובה בסוף העונה". עבור פרץ, שממשיך לצבור דקות במסגרת רצף חיובי של הקבוצה, המסר ברור: האחריות קולקטיבית, והפוקוס כבר על המשחק הבא.