בית"ר ירושלים הודיעה על החתמת דניאל וורקו

בית”ר ירושלים התחילה כבר מעכשיו את ההכנות לעונה הבאה. במועדון הודיעו היום (ראשון) על החתמתו של דניאל וורקו שעל ההתעניינות בו פורסם לראשונה ב-ONE. הכישרון הצעיר מהפועל רמת גן, על חוזה שיחל בקיץ לשלוש עונות עם אופציה לעונה נוספת.

כעת, עדיין לא ברור מה יהיה התשלום אותו תידרש להעביר הקבוצה מעיר הבירה. אמנם השחקן בן ה-21 מסיים חוזה, אך לרמת גן מגיעים עליו דמי השבחה והצדדים יצטרכו להגיע להסכמה או ללכת לוועדה למעמד השחקן.

וורקו הוא עוד שחקן צעיר שבית”ר מצרפת אחרי ההצלחה עם ירין לוי וזיו בן שימול. אלמוג כהן המנהל המקצועי רואה בו פוטנציאל גם מקצועית וגם כשחקן שיימכר בעתיד לחו”ל. הקשר יהיה חלק מהסגל בעונה הבאה של בית”ר, סגל שישנה את פניו והוא חלק מההתחדשות הצפויה של הצהובים שחורים ל-2026/27.

לאחר החתימה אמר וורקו לאתר המועדון: “אני מאוד שמח ומתרגש להגשים חלום ולהגיע בעונה הבאה לבית״ר ירושלים. ראיתי איך צעירים מגיעים ומתפתחים להיות שחקנים מובילים ואני מקווה שזה מה שיקרה לי.

“אני מודה לבעלים, להנהלה ולצוות המקצועי על האמון, אבל עכשיו המטרה שלי היא רק אחת – להביא את הפועל רמת גן לליגת העל ולחגוג בסיום העונה”.