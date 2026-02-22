רבע 2, 09:33: עירוני ר"ג - הפועל י-ם 23:22

מכבי רמת גן מארחת בשעה זו את הפועל ירושלים למפגש קריטי במסגרת המחזור ה-17 בליגת ווינר סל. בעוד שהירושלמים (5:11) מגיעים בכושר שיא עם שלושה ניצחונות ליגה רצופים, המארחת (11:6) מחפשת לעצור רצף של שלושה הפסדים ולנקום על התבוסה בסיבוב הראשון בארנה.

אחרי שפל התקפי של 62 נקודות מול הפועל תל אביב, החבורה של שמוליק ברנר מקווה שחזרתו של ז'ורדאן ניקוליס והביתיות בזיסמן יעשו את ההבדל. במועדון, שיקיים לפני המשחק טקס הוקרה לאברהם חמו, יודעים שריכוז בתוכנית המשחק ואנרגיות גבוהות הם המפתח ליציאה מהתקופה הקשה.

למרות ההדחה מחצי גמר הגביע, האדומים של יונתן אלון נראים נהדר בליגה עם ממוצע של כ-94 נקודות למשחק במחזורים האחרונים. גם ללא יובל זוסמן ונמרוד לוי הפצועים, ירושלים תסתמך על היכולת הנהדרת של ג'ארד הארפר כדי להשלים דאבל עונתי על רמת גן ולחבר ניצחון רביעי ברציפות.

ירושלים עומדת רק על מאזן 27:11 במשחקי החוץ מול יריבתה הקרובה במסגרת העונה הסדירה, אך ניצחה בשלושה מארבעת ביקוריה הקודמים בזיסמן. ניצחון הבית האחרון של רמת גן על האדומים מהבירה נרשם לפני יותר משנתיים, ב־5 בדצמבר 2023, אז גברה עליהם 73:79 בעזרת 23 נקודות של ג'יי.פי טוקוטו.

רבע ראשון: 22:23 להפועל ירושלים

חמישיית מכבי רמת גן: רונאלדו סגו, אדם אריאל, ז’ורדאן ניקוליס, דרו קרופורד ודריון אטקינס.

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, רועי פריצקי, ג’וזאיה ג’ורדן ג’יימס, אנתוני לאמב ואוסטין וויילי.

# 10:00-5:00: ג’וזאיה ג’ורדן ג’יימס פתח מצוין עם שלשה מהפינה, כשגם רועי פריצקי נכנס לעניינים מוקדם עם אחת משלו. הרמת גנים היו מרוכזים בהתקפה ולא נתנו ליריבת לברוח להם בפתיחה. אוסטין וויילי קלע 3 נקודות רצופות והעלה את היתרון האדום ל-7 נקודות.

# 5:00-0:00: רונאלדו סגו נכנס לקצב אצל המארחת והוריד את ההפרש ל-4, ואז הקצב נרגע כשגם הפועל ירושלים התקשתה למצוא את עצמה בצד ההתקפי, בעוד שרמת גן המשיכה לנגוס בהפרש עד שהצליחה לעלות ליתרון, הרבה הודות לדקות טובות של דריון אטקינס.