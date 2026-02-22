יום ראשון, 22.02.2026 שעה 10:35
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4123-4221מ.ס. טירה2
3520-3221מכבי אתא ביאליק3
3321-2921הפועל כרמיאל4
3328-3221מכבי נווה שאנן5
3328-2821בני מוסמוס6
3225-2721הפועל בית שאן7
3030-3321הפועל ב.א.גרבייה8
2823-2721הפועל מגדל-העמק9
2837-2821עירוני נשר10
2728-2321צעירי אום אל פאחם11
1835-2820הפועל עראבה12
1844-2520צעירי טמרה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
836-2721הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3726-2721מ.ס. דימונה2
3622-3621מ.כ. צעירי טירה3
3428-4121מ.כ. ירושלים4
3427-2721מכבי קרית מלאכי5
3326-3821מכבי יבנה6
2927-2621מ.כ. כפ"ס7
2734-3620מכבי עירוני אשדוד8
2726-2421שמשון תל אביב9
2734-2621בית"ר יבנה10
2333-3221מ.כ. חולון ירמיהו 11
2333-1921הפועל מרמורק12
2235-2221הפועל הרצליה13
2019-1520הפועל אזור14
1941-2221הפועל ניר רמה"ש15
1538-2721בית"ר נורדיה ירושלים16

מכה למכבי קריית גת: עמית סרוסי נפצע

השוער בן ה-25 שהצטרף למוליכה ייאלץ לעבור בדיקה ברגלו שתכריע מה חומרת פציעתו. לדרומיים נותר עד 25.02 בשעה 19:00 להחליט האם להביא שוער חדש

עמית סרוסי (יונתן גינזבורג)
עמית סרוסי (יונתן גינזבורג)

בסוף השבוע החולף מכבי קריית גת עלתה למשחק מול הפועל ניר רמת השרון עם ראם גולן בין הקורות וללא שוער שני בספסל, אף על פיו ששמו של עמית סרוסי שורבב בטעות בטופס המשחק. השוער בן ה-25, שהצטרף למוליכה בהשאלה מבית”ר טוברוק ב-26/11/2025, נפצע באימון המסכם לפני ההתמודדות בשישי, בה הקבוצה סיימה ב-1:1 מול רמת השרון.

ההשערה לעת עתה? קרע ברגלו, אלא שבדיקה מעמיקה מצד רופא תקבע מה חומרת הפציעה והאם סרוסי לא יוכל לחזור עד תום העונה. במכבי קריית גת החלו לבדוק אופציות, הרי שמבחינתם באם חלילה עמית לא יוכל לחזור לשחק כדורגל, הרי שחייבת היא שוער נוסף בסגל, נוכח העובדה שחלון העברות מסתיים לו ברביעי הקרוב בשעה 19:00.

השוער פתח את עונת 2025/26 הנוכחית במדי מ.ס קריית ים, איתה עלה מליגה א’ צפון לליגה הלאומית. בשישה משחקים היה חלק מה-11 בהרכב הפותח של מאור סיסו בלאומית, עד אשר הוחלט להיפרד ממנו. בעונה החולפת, לאחר סגירתה של ליגה א’ צפון, הגיע למכבי קריית מלאכי, אותה הציל מירידת ליגה בשמונת המשחקים האחרונים בהם שיחק.

שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)

בעונת המשחקים 2023/24 היה השוער הראשון של הפועל רעננה, כששיחקה עוד בליגה א’ צפון, עונה שהסתיימה בעלייה לליגה הלאומית. הפריצה שלו הייתה בהפועל עירוני באקה אל גרבייה, גם כן קבוצה מליגה א’ צפון, שם שיחק במשך שנתיים והיה מבין השוערים הצעירים, האיכותיים והמבטיחים בין השנים 2021 ל-2023.

