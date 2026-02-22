"אמרתי לשחקנים, 'שתו קוקטיילים ותיהנו מהחיים'"

מנצ’סטר סיטי השיגה ניצחון יקר 1:2 על ניוקאסל באיתיחאד והעבירה את הלחץ לארסנל במאבק האליפות. בסיום המשחק נראה פפ גווארדיולה נרגש במיוחד, מניף אגרופים לעבר היציעים וחוגג עם הקהל בערב מתוח שבו קבוצתו ידעה להתעלות ברגע האמת. הניצחון צימק את הפער מהתותחנים ל-2 נקודות בלבד והציב את סיטי בעמדת זינוק מוכרת לקראת הישורת האחרונה של העונה.

"החיבור עם האוהדים היה הטוב ביותר העונה"

בסיום לא הסתיר גווארדיולה את שביעות רצונו ואמר: "החיבור שהיה לנו עם האוהדים היה הטוב ביותר העונה. היו לנו הווייבים הכי טובים ואנחנו צריכים את הווייבים האלה מעכשיו ועד סוף העונה". המאמן הוסיף בכנות: "זה לא היה המשחק האידאלי, אבל היינו קבוצה וזה מה שאנחנו צריכים לעשות בשלב הזה של העונה". עד כדי כך היה מרוצה, שהוא אמר לשחקניו לקחת 3 ימי חופש, ליהנות מהחיים עם קוקטיילים של קפיריניאס ודאקירי, אמירה שהמחישה עד כמה ראה בניצחון הזה ציון דרך משמעותי.

גם ארלינג הולאנד, שלא כבש אך הציג משחק הקרבה עצום, זכה למחמאות גדולות מהמאמן. "הוא היה איש המשחק. בלי ארלינג זה לא היה אפשרי", אמר גווארדיולה והדגיש את התרומה שמעבר לשערים, עם לחץ בלתי פוסק, עבודה הגנתית והרמה מדויקת שהובילה לשער הניצחון של ניקו אוריילי.

הולאנד ופודן (רויטרס)

עוד לפני שנכנס לניתוח המשחק, בחר גווארדיולה לפתוח במחווה מרגשת ואמר: "לפני שנתחיל את מסיבת העיתונאים, תנו לי לומר את המילים הראשונות שלי: בשם מנצ’סטר סיטי לג’יימס מילנר. היום הוא הגיע לאבן דרך מדהימה כשהפך לשחקן עם הכי הרבה הופעות בתולדות הפרמייר ליג. זה מדהים, מוריד בפניו את הכובע". המאמן הוסיף: "זו עקביות, זו אהבה למשחק. אני יודע שהוא יהפוך לשחקן גולף נהדר, אבל מה שהוא עשה הוא בלתי ייאמן. ברכות".

סיטי אולי לא נראית כמו המכונה הדורסנית של עונות קודמות, אך הניצחון הזה המחיש שיש לה עדיין את ה-DNA של אלופה ואת המאמן שיודע לנווט ברגעי ההכרעה. כעת הכדור עובר לארסנל, שתתארח בדרבי הלונדוני, כשהלחץ עובר צפונה, וסיטי מחכה למעידה נוספת.