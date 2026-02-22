יום ראשון, 22.02.2026 שעה 11:14
ליגה גרמנית 25-26
6021-8523באיירן מינכן1
5222-4923בורוסיה דורטמונד2
4630-4923הופנהיים3
4229-4122שטוטגרט4
4132-4423לייפציג5
3928-4322באייר לברקוזן6
3149-4623איינטרכט פרנקפורט7
3036-3222פרייבורג8
2837-2923אוניון ברלין9
2841-2823אוגסבורג10
2632-2522המבורג11
2439-3323פ.צ. קלן12
2238-2623מיינץ13
2237-2522בורוסיה מנשנגלדבאך14
2049-3323וולפסבורג15
1942-2222ורדר ברמן16
1739-2022סט. פאולי17
1348-1922היידנהיים18

הארי קיין: ההתעניינות של ברצלונה מחמיאה לי

חלוץ באיירן מינכן הארי קיין התייחס למגעים שלטענת המועמד לנשיאות ברצלונה, חאבייר וילאחואנה, החל מול סביבתו: "הסוכנים שלי לא אמרו לי שום דבר"

|
הארי קיין (IMAGO)
הארי קיין (IMAGO)

לאחר שכבש צמד בניצחון של באיירן מול איינטרכט פרנקפורט 2:3 והעלה את מאזנו ל-28 שערי בונדסליגה, נשאל הארי קיין על דבריו של חאבייר וילאחואנה, המועמד לנשיאות ברצלונה, שטען ביום שישי כי "יש מגעים עם הארי קיין", לאחר שרמז על כך יום קודם לכן ברשתות החברתיות כשפרסם תמונה של החלוץ האנגלי במדי בארסה.

“לא אמרו לי כלום”

"לא שמעתי על זה שום דבר. אבא שלי ואחי מטפלים בהכל, אבל הם לא אמרו לי שום דבר. כפי שכבר אמרתי, אני מאוד שמח כאן בבאיירן. אני מרוכז בעונה הזו ובזמן שלי בבאיירן. אני לוקח את זה כמחמאה", השיב קיין.

וילאחואנה הסביר ביום שישי כי "התחלנו ליצור קשר עם נציגיו של קיין. אנחנו חייבים לעבוד בזהירות ובמקצועיות”.

“אנחנו בוחנים פרופילים, וקיין הוא אחד מהם. הוא כובש שערים, שחקן קבוצתי ו'רוצח' בשטחים צפופים, וזה מה שברצלונה צריכה", הוסיף המועמד לנשיאות בארסה.

