הארי קיין: ההתעניינות של ברצלונה מחמיאה לי

לאחר שכבש צמד בניצחון של באיירן מול איינטרכט פרנקפורט 2:3 והעלה את מאזנו ל-28 שערי בונדסליגה, נשאל הארי קיין על דבריו של חאבייר וילאחואנה, המועמד לנשיאות ברצלונה, שטען ביום שישי כי "יש מגעים עם הארי קיין", לאחר שרמז על כך יום קודם לכן ברשתות החברתיות כשפרסם תמונה של החלוץ האנגלי במדי בארסה.

“לא אמרו לי כלום”

"לא שמעתי על זה שום דבר. אבא שלי ואחי מטפלים בהכל, אבל הם לא אמרו לי שום דבר. כפי שכבר אמרתי, אני מאוד שמח כאן בבאיירן. אני מרוכז בעונה הזו ובזמן שלי בבאיירן. אני לוקח את זה כמחמאה", השיב קיין.

וילאחואנה הסביר ביום שישי כי "התחלנו ליצור קשר עם נציגיו של קיין. אנחנו חייבים לעבוד בזהירות ובמקצועיות”.

“אנחנו בוחנים פרופילים, וקיין הוא אחד מהם. הוא כובש שערים, שחקן קבוצתי ו'רוצח' בשטחים צפופים, וזה מה שברצלונה צריכה", הוסיף המועמד לנשיאות בארסה.