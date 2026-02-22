צועדת לליגה א’: מחנה יהודה דרסה 1:5 את לוד

משחקי המחזור ה-22 בליגה ב’ צפון א’ ו-ב’ וכן בליגה ב’ דרום א’ ו-ב’ התקיימו בסוף השבוע וסיפקו את הסחורה. הפועל מחנה יהודה, מוליכת ליגה ב’ דרום א’ הביסה 1:5 את הפועל לוד, מהמקום השני. בדרום ב’, בית שמש ושיכון המזרח התקרבו לכדי שלוש נקודות משדרות, שלא שיחקה, נוכח התפרקות באר יעקב. מכבי שעריים הפסידה בפעם ה-19 וסופרת כבר 110 שערי חובה.

בליגה ב’ צפון א’, בית”ר נהריה, במדיה משחק אליאור סיידר, דרסה 0:5 את נועלת הטבלה, אחווה כפר מנדא. מכבי בני ג’דיידה מכר, שדולקת אחריה, השיגה ניצחון בדמות 1:2 על הפועל איחוד בני סמיע. בצפון ב’, ההתמודדות בין איחוד בני ג’ת ומ.ס טירת הכרמל הסתיימה ב-0:1 לג’ת בדקה ה-94. המשחק בין אור עקיבא ליפיע לא התקיים, נוכח אי הופעתה של האחרונה בטבלה.

איחוד בני באקה (באדיבות המועדון)

ליגה ב’ דרום א’

המוליכה: הפועל מחנה יהודה כשלרשותה 52 נקודות, אחרי שהביסה לא פחות מ-1:5 את סגניתה בטבלה, הפועל לוד, משערים של פיני מתנה (צמד), מי שהוביל את אותה לוד מליגה ב’ לליגה א’ בעונת המשחקים 2022/23, יאיר שפונגין, רן אלגרבלי ואמיתי אילן. שון מלכה, קפטן לוד, צימק ואף ראה כרטיס אדום. שש נקודות מפרידות עתה בין שתי הקבוצות.

למרות ניצחונה השלישי העונה של עירוני בית דגן, נשארת היא מתחת קו האדום, שתי נקודות פחות מבית”ר פתח תקווה. קופי יבואה ואשר מששה העניקו 0:2 על בית”ר רמת גן. הפועל קריית אונו השאירה את בני ג’לג’וליה עמוק במקום האחרון, כשניצחה אותה 0:2 משערים של איסלאם אבו נעמה ותומר בן חיים. אדם עודה ועבדאללה עאסי ראו אדום בצד של ג’לג’וליה.

מכבי איחוד בני אבטין (באדיבות המועדון)

הפועל כפר קאסם רשמה 1:3 בחוץ על בית”ר תל אביב חולון, משערים של מעאד עאמר (צמד) ועומרי עיסה. שובל דומר מימי צימק ל-2:1. הכח מכבי רמת גן מחברת ניצחון שני ברציפות, לאחר 1:2 על מכבי ע. כפר יונה, זאת משערים של לואיי אבו סתה ועדן אוטאצי. דניאל חקמון השווה זמנית.

בית”ר פתח תקווה וא.ס חולון נפרדו ב-1:1, מה שאומר שפתח תקווה כעת רק שתי נקודות מעל הקו האדום. מקסים בבקו קבע 0:1 למארחים, יובל לוין השווה. מכבי ע. פתח תקווה ניצחה 0:1 את בית”ר כפר סבא מפנדל מדויק של אור הרשקוביץ’ בדקה ה-99. הפועל הוד השרון ניצחה בביתה 0:2 את מ.ס בני יפו אורתודוכסים, משערים של איליי קרואני ודור נחמני.

מ.ס. שיכון המזרח (באדיבות המועדון)

ליגה ב’ דרום ב’

המוליכה: מ.כ שדרות כשלרשותה 50 נקודות, למרות שלא שיחקה הסופ”ש הקבוצה של אהוד כחילה, נוכח התפרקותה של מכבי באר יעקב. מנגד, עירוני בית שמש ומ.ס. שיכון המזרח השיגו ניצחונות ונצמדו לכדי שלוש נקודות מהמוליכה. יותם ויס, אחמד אבו בלאל ושי מזור קבעו 0:3 לבית שמש על ערד, מועד אבו שלדם ויוסי סלליך סגרו 1:2 על ירוחם, לה הבקיע גילאור פרץ.

מכבי ע. נתיבות ניצחה 0:2 את מכבי שעריים, שנשארת לה במקום האחרון עם נקודה אחת בלבד ו-110 שערי חובה. אפס ניצחונות לקבוצה, תיקו אחד בלבד ו-19 הפסדים. שעריים ב-20 משחקיה, הבקיעה חמישה שערים בלבד. שיא שלילי למועדון. מתן-אל אוחיון וניב אברהם קבעו את תוצאת המשחק בנתיבות.

מכבי עירוני נתיבות (באדיבות המועדון)

מ.ס רמלה ומכבי בני אילת נפרדו ב-3:3. אלי אלבז (צמד) ומתן ארביב הבקיעו לרמלה, עבדאללה ג’בארין, איתי שטלונג ודניאל אלמלח הבקיעו לדרומיים. איחוד צעירי אבו גוש הסתפקה ב-0:1 על הפועל אשדוד, משער של מוחמד עוייסאת. הפועל אשקלון ניצחה 0:2 את הפועל שגב שלום וחזרה לחייך. דניאל קוניצקי ואביאל אפנג’ר קבעו את תוצאת המשחק.

מכבי באר שבע, שנמצאת אף היא מתחת לקו האדום, בדומה למכבי שעריים, השיגה נקודה יקרה בביתה מול בית”ר ע. קריית גת, משער דרמטי בדקה ה-100 של ירין חיון, שקבע 2:2. יובל יוספיאן הבקיע בדקה ה-25 וקבע 0:1 לקריית גת, רביד בן דוד הישווה בדקה ה-29 ובדקה ה-71 להתמודדות רון מעוז החזיר היתרון לקריית גת, עד לשער הדרמטי, כאמור, בדקה ה-100.

הפועל אשקלון (באדיבות המועדון)

ליגה ב’ צפון א’

המוליכה: בית”ר נהריה כשלרשותה 53 נקודות, אחרי שניצחה די בקלילות, 0:5 את נועלת הטבלה אחווה כפר מנדא, משערים של עילאי שושן (צמד), מריק שמחייב, איליה דצון ועומר אלעאל. הדולקת אחריה, מכבי בני ג’דיידה מכר, ניצחה 1:2 את הפועל איחוד בני סמיע, משערים של אמיר סואן ועהד מלחם (‘92 ו- ’39). אדהם פלאח השווה זמנית.

הפועל דיר חנא ומ.כ שפרעם נפרדו להן ב-1:1. פאדי סמעאן הבקיע לדיר חנא, חוסין בושנאן הבקיע לשפרעם. שער של נאהל אבו עואד בדקה ה-93 קבע ניצחון בדמות 0:1 למ.ס בני ממב”ע הגולן והגליל על מכבי בני אבו סנאן. מכבי איחוד בני אבטין רשמה 0:3 חלק על מכבי אחווה שעב, משערים של נועם פרץ, עומר מהג’ה ועורסאם חליליה.

שחקני בית"ר נהריה, מריק שמחייב, איליה דצון ועילאי שושן (באדיבות המועדון)

ארבע דקות בלבד הספיקו לבני מג’אר לנצח את הפועל בני ג’דיידה מכר, משער מוקדם של מוחמד בדארנה, שמשאיר את הקבוצה בפער של 15 נקודות מעל הקו האדום. הפועל כאוכב וחנא פרהוד ניצחו באותה התוצאה (0:1) את הפועל בני בענה, משער בודד של מוחמד עוואד. לחנא פרהוד, עם קבוצתו החדשה, ארבעה ניצחונות בחמישה משחקים.

ליגה ב’ צפון ב’

המוליכה: הפועל איחוד בני ג’ת כשלרשותה 51 נקודות. אמש (שבת) בשעה 21:00, במגרש הסינתטי בג’ת, אירחה הקבוצה המקומית את מ.ס טירת הכרמל, שנשארה גם היא עם 51 נקודות. לאחר 94 דקות כשנדמה היה כי הקבוצות הולכות הביתה בשוויון מאופס, הגיח מוחמד מחאג’נה וטרף את הקלפים, כשקבע 0:1 לביתיים, ששיחקו החל מהדקה ה-45 ב-10 שחקנים, נוכח צהוב שני ואדום לעברו של עלאא זאמל.

מוחמד מחאג'נה וקהל ג'ת (באדיבות המועדון)

במקום השלישי בטבלה אפשר למצוא את איחוד בני באקה ועמאר מואסי, שמאז חזרתו לקווים, הקבוצה נראית טוב מאי פעם. באקה יצאה לכפר כנא, שם פגשו את מי שירדה לליגה ב’ בעל כורחה, צעירי כפר כנא, אותה הביסה 1:5, משערים של ואחיד ריאן, אסלאם מואסי, אחמד שומלי, אור אליהו ובראא קאסם. קוסאי חוג’יראת קבע 0:1 באופן זמני מן העבר השני.

המשחק בין מ.כ אור עקיבא להפועל יפיע לא התקיים, נוכח אי הופעתה של יפיע, נועלת הטבלה, מה שאומר שאור עקיבא צפוייה לקבל מבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל ניצחון טכני בדמות 0:3. מ.ס צעירי חיפה הסתפקה ב-0:1 על מ.כ צופי חיפה בדרבי החיפאי הקטן, לאחר שער של עבד מורג’אן בדקה ה-60 להתמודדות (פנדל).

מ.ס נתניה ניצחה בקלות את מכבי אחי איכסאל בתוצאה 0:5, משערים של גיא סולומון (צמד), אברי לופו (צמד) וסלאח אלדין מתאני. לאחר שישה הפסדים רצופים, תוצאת תיקו שנייה עבור הפועל רמות מנשה מגידו, שמתאוששת לאט לאט. הפעם, 2:2 מול מ.כ כבביר. מור קקון וריאד חג’יר הבקיעו לכבביר, שהם לייפר ועמי גילברט חזרו מ-2:0 ל-2:2.

הפועל בני ערערה עארה (באדיבות המועדון)

הקבוצה של ראמי מלחם, הפועל בני ערערה עארה ניצחה במשחק חוץ את מ.ס כדורגל משהד בתוצאה 1:3, משערים של אליאור דסטה, שהבקיע כבר לאחר דקה אחת, מוחמד עמר מחאמיד ועבדאללה ג’והג’אה. למשהד, צימק את התוצאה עומר שתייוי. הפועל דליית אל כרמל ובית”ר חיפה נפרדו ב-1:1. חסיב אבו רוקון הבקיע לדלייה, רוני פיליצ’נקו השווה בדקה ה-90.