עומרי גאנדלמן הוחלף מול אינטר לאחר שצלע

לאחר שני ניצחונות רצופים, לצ’ה ועומרי גאנדלמן נעצרו. הקבוצה פגשה את מוליכת הטבלה אינטר למשחק קשה, ולמרות שהצליחה להקשות עליה סיימה אמש (שבת) בהפסד 2:0.

גאנדלמן, שהצטיין בשני המשחקים הקודמים, הוחלף כבר בדקה ה-60 כשקבוצתו עוד הייתה במצב של תיקו בהחלטה שנראתה תמוהה, כשבתקשורת המקומית באיטליה אף ביקרו ואמרו שהדבר השפיע על היכולת ההגנתית בכדורי גובה.

למרות זאת, מאמנו אוזביו די פרנצ’סקו הסביר את הסיבה לחילוף אחרי המשחק: “הייתי חייב להחליף אותו. הוא צלע והיו לו בעיות נוספות בכשירות במהלך השבוע”.

נחה בפסגה: אינטר מנצחת את לצ'ה וגנדלמן

לגבי הטענה של הכתבים לגבי הנושא ההגנתי התייחס: “גם נגום (שעלה מהספסל במקום גאנדלמן) גבוה, אבל בכל מקרה זה ברור שאין לו את המיקום המכריע על המגרש, בהזדמנויות מהן ניתן להבקיע”.

ב’קוריירה סלנטינו’ העניקו לישראלי את הציון 6 ונימקו: “הוא רץ הרבה, אבל הפעם לא הצליח להשפיע”. כמובן שבצל הפציעה גם הביקורת מקבל אור אחר.

כעת ניתן רק לחכות ולראות מה יהיה מצבו של עומרי גאנדלמן. בלצ’ה לא הוציאו עדכון בנושא, אך עושה רושם שלא אמורה להיות בעיה משמעותית. המשחק הבא שמחכה לקבוצה לא פשוט, כשהיא תפגוש בשבת את קומו בחוץ.