ליגה איטלקית 25-26
6421-6226אינטר1
5419-4125מילאן2
5025-3825נאפולי3
4716-3125רומא4
4625-4326יובנטוס5
4519-4126קומו6
4221-3425אטאלנטה7
3535-3226ססואולו8
3425-2626לאציו9
3332-3425בולוניה10
3238-2825אודינזה11
2931-1825פארמה12
2935-2826קליארי13
2744-2525טורינו14
2437-2925גנואה15
2433-2125קרמונזה16
2433-1726לצ'ה17
2139-2925פיורנטינה18
1542-2025פיזה19
1546-1926ורונה20

עומרי גאנדלמן הוחלף מול אינטר לאחר שצלע

הקשר הישראלי יצא כבר בדקה ה-60 בהחלטה שנראתה תמוהה, אך מאמנו די פרנצ'סקו הבהיר: "הייתי חייב להחליף אותו. הוא צלע והיו לו בעיות לאורך השבוע"

עומרי גאנדלמן (IMAGO)
עומרי גאנדלמן (IMAGO)

לאחר שני ניצחונות רצופים, לצ’ה ועומרי גאנדלמן נעצרו. הקבוצה פגשה את מוליכת הטבלה אינטר למשחק קשה, ולמרות שהצליחה להקשות עליה סיימה אמש (שבת) בהפסד 2:0.

גאנדלמן, שהצטיין בשני המשחקים הקודמים, הוחלף כבר בדקה ה-60 כשקבוצתו עוד הייתה במצב של תיקו בהחלטה שנראתה תמוהה, כשבתקשורת המקומית באיטליה אף ביקרו ואמרו שהדבר השפיע על היכולת ההגנתית בכדורי גובה.

למרות זאת, מאמנו אוזביו די פרנצ’סקו הסביר את הסיבה לחילוף אחרי המשחק: “הייתי חייב להחליף אותו. הוא צלע והיו לו בעיות נוספות בכשירות במהלך השבוע”.

נחה בפסגה: אינטר מנצחת את לצ'ה וגנדלמן

לגבי הטענה של הכתבים לגבי הנושא ההגנתי התייחס: “גם נגום (שעלה מהספסל במקום גאנדלמן) גבוה, אבל בכל מקרה זה ברור שאין לו את המיקום המכריע על המגרש, בהזדמנויות מהן ניתן להבקיע”.

ב’קוריירה סלנטינו’ העניקו לישראלי את הציון 6 ונימקו: “הוא רץ הרבה, אבל הפעם לא הצליח להשפיע”. כמובן שבצל הפציעה גם הביקורת מקבל אור אחר.

כעת ניתן רק לחכות ולראות מה יהיה מצבו של עומרי גאנדלמן. בלצ’ה לא הוציאו עדכון בנושא, אך עושה רושם שלא אמורה להיות בעיה משמעותית. המשחק הבא שמחכה לקבוצה לא פשוט, כשהיא תפגוש בשבת את קומו בחוץ.

