יום ראשון, 22.02.2026 שעה 08:59
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2339-2923הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

ק"ש מרוצה: לא רוצים מחמאות, ככה נשארים בליגה

במועדון שמחו אחרי ה-0:1 על הפועל י-ם, שרצקי: "אחד השערים המרגשים בקריירה, אני אוהד מהרגע שנולדתי". מוסה ייעדר מול סכנין, אוגריסה אמור לחזור

|
שחקני עירוני קריית שמונה חוגגים (אורן בן חקון)
שחקני עירוני קריית שמונה חוגגים (אורן בן חקון)

בעירוני קריית שמונה שחררו אמש הרבה לחץ, כאשר שבו לנצח 0:1 ויצאו עם שלוש הנקודות מקרב התחתית החשוב באיצטדיון טדי מול הפועל ירושלים, שלוש נקודות שהרחיקו את הקו האדום למרחק של ארבע נקודות.

הקבוצה של שי ברדה הגיעה במצב לא אופטימלי: אדריאן אוגריסה, החלוץ המוביל, לא היה כשיר, כשגם מור סימנטוב הורחק וברדה היה צריך לאלתר עם פרננדו פאצ'קו בעמדה לא טבעית לו. גם יאיר מרדכי לא הסכים לוותר על המשחק ועלה כשהוא לא כשיר לחלוטין כשבק"ש ידעו שיהיה מדובר במשחק של לב והרבה הקרבה.

עלי מוסה, שנמצא בכושר טוב בשני המשחקים האחרונים, בישל את שער הניצחון לאריאל שרצקי, כשגם פאצ'קו זכה למחמאות על המאמץ בתפקיד שלא שלו, אך בראש ובראשונה היה זה דניאל טננבאום, שלצד משחק טוב של צמד הבלמים שלפניו, רשם הצלה ענקית, שהביאה את הנקודות. זה לא סוד שהיה מדובר בעונה לא קלה עבורו, בה הוא לא הצליח לעזור יותר מדי לקבוצתו, אך אמש, במעמד הכי חשוב, הוא היה שם.

אריאל שרצקי מבסוט (אורן בן חקון)אריאל שרצקי מבסוט (אורן בן חקון)

“ככה נשארים בליגה”

"היו משחקים שקיבלנו מחמאות ויצאנו בלי נקודות. אנחנו לא רוצים מחמאות, בסופו של עם ניצחון כזה, ככה נשארים בליגה ועם כל הסגל החסר, השחקנים הבינו את זה", אמרו במועדון. במועדון אופטימיים שאדריאן אוגריסה יהיה כשיר למשחק מול בני סכנין ביום שבת, כאשר מי שייעדר יהיה עלי מוסה, שספג אמש את הכרטיס הצהוב החמישי וגם ג'ואן חלבי שהורחק.

"זה אחד השערים המרגשים בקריירה שלי, המשחק הזה היה כמו גמר בשבילנו. אני שמח שיכולתי להשפיע וברמה האישית, אחרי שלפני שנתיים היו לי שמונה שערים ושמונה בישולים, התאוששתי מהפציעה שהייתה לי בעונה שעברה והעונה יש לי חמישה שערים ושני בישולים. אני שמח על זה", סיכם כובש שער הניצחון, אריאל שרצקי בשיחה עם ONE.

"אם היינו בלחץ? אנחנו צריכים להתמודד עם הלחץ, אנחנו חיוביים ועם חדר הלבשה טוב. יותר מלחץ יש תסכול, כי ראינו את זה עצמנו במקום אחר בטבלה בעונה הזאת ויכולנו לעשות את זה. יש פה שחקנים מאוד מוכשרים וזה מתבטא בכך שהרבה קבוצות רוצות שחקנים מק"ש ואנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לעשות יותר", הוסיף.

אריאל שרצקי רץ לחגוג (אורן בן חקון)אריאל שרצקי רץ לחגוג (אורן בן חקון)

"שינינו קצת את חשיבת המשחק ושמנו דגש על ההגנה כי היו משחקים ששיחקנו ממש טוב ונעשנו על טעות או שניים. אני שחקן רגיל, בלי קשר למשפחה. אני אוהד של עירוני ק"ש מהרגע שנולדתי ואני שמח לעזור לקבוצה", סיכם.

