8 בישולים בחודש: דימארקו קובע רף חסר תקדים

שיא הבישולים בליגה האיטלקית שייך לפאפו גומס שסידר 16 אסיסטים במדי אטאלנטה בעונת 2019/20. פדריקו דימארקו צפוי לשבור אותו בפער משמעותי. אתמול (שבת), אחרי שכדור הקרן שלו הגיע לראשו של מנואל אקנג’י בדרך לניצחונה של אינטר בלצ’ה, הוא הגיע ל-15 בישולים. כדי להבין את עוצמת ההישג, די לציין כי את המקום השני חולקים ניקו פאס, ניקולו בארלה וחסוס רודריגס עם 6 אסיסטים לכל אחד. האשף מהאגף השמאלי של אינטר סידר 8 אסיסטים בחודש האחרון לבדו.

כן, יש לו 8 בישולים ב-5 המחזורים האחרונים. לפני שבוע הוא הגביה לראשו של פרנצ’סקו פיו אספוזיטו בניצחון הדרמטי 2:3 על יובנטוס בדרבי של איטליה. שבוע קודם לכן היו לו 3 בישולים ב-0:5 מול ססואולו – ליאן ביסק, מרכוס תוראם ואקאנג’י. לפני כן הוא אירגן שער ללאוטרו מרטינס ב-0:2 על קרמונזה. והרצף החל ב-2:6 על פיזה האומללה בסן סירו, אז בישל דימארקו ללאוטרו מרטינס ולאנז’-יואן בוני, וגם הבקיע בעצמו.

אם להאמין להיסטוריונים, דימארקו הוא המגן הראשון אי פעם של אינטר שהיה מעורב ב-3 שערים במשחק ליגה ספציפי. איש מעולם לא עשה זאת לפניו, והוא הצטיין כך פעמיים תוך שבועיים. עם זאת, ברור שהנתון הסטטיסטי הזה מעוות, כי לא הגיוני להגדיר את הכוכב כמגן. זה היה פעם התפקיד שלו, במיוחד כאשר שולב ברביעיה האחורית, אבל בגרסה העכשווית של אינטר המשימות שלו התקפיות באופן מובהק. במערך 2-5-3 אותו ביסס המאמן סימונה אינזאגי וממשיך ליישם כריסטיאן קיבו שירש אותו בקיץ, לשחקני האגף יש חופש פעולה מוחלט לדהור קדימה, ודימארקו נהנה מכך עד הגג. הרי באקדמיה של אינטר הוא שיחק במשך שנים כקיצוני שמאלי, ואינסטינקטים מעולים בחלק הקדמי היו לו מאז ומתמיד.

נחה בפסגה: אינטר מנצחת את לצ'ה וגנדלמן

לאקדמיה הזו הוא הגיע בגיל 6. דימארקו הוא אינטירסטה בדם, מאז שהוא זוכר את עצמו, כמו כל משפחתו. אביו לקח אותו לכל המשחקים בסן סירו מאז היה בן 3. החלום האולטימטיבי שלו היה ללבוש את החולצה השחורה-כחולה, והדרך לשם ממש לא הייתה קלה. לא רבים מהבוגרים משתלבים בסגל הראשון כי במועדון נוטים בדרך כלל לרכש. את דימארקו זרקו בהשאלות לאסקולי ולאמפולי, ואז מכרו אותו במחיר זעום לסיון השווייצרית, אותה הוא זוכר בעיקר בגלל שבוע של אימונים צבאיים שאירגן הבעלים השתלטן כריסטיאן קונסטנטין.

המגן כמעט פרש אחרי ההרפתקה הטראומטית, ורק החזרה לאינטר הצילה את הקריירה שלו. ועדיין, הוא לא היה בתוכניות של אנטוניו קונטה שהדריך אז את הקבוצה. הוא הלך בהשאלה לפארמה שבה הבקיע את שער הבכורה דווקא לרשת אינטר. לאחר מכן הושאל לוורונה שבה קיבל ניסיון של ממש על בסיס שבועי. ואז, עם שובו לאינטר, נחרד לגלות כי ההנהלה שוקלת להיפטר ממנו – הפעם לתמיד.

אינזאגי, שמונה בעיתוי הקריטי בקיץ 2021, היה האיש ששינה את הכל. הוא דרש להשאיר את דימארקו והעניק לו הזדמנות להוכיח את עצמו בתפקיד לאורך כל האגף. את הצ’אנס הזה לקח האוהד הנאמן בשתי הידיים, ומאז אי אפשר לדמיין את אינטר בלעדיו. הוא חלק אינטגרלי מהשלד, וההערכה כלפיו עצומה. אפילו פאביו קאפלו, שמזוהה עם כל היריבות של אינטר, הצהיר ללא היסוס: “כשהוא חוצה את קו המחצית המגרש, הוא הכי טוב בעולם. הפעולות שלו מזכירות לי את רוברטו קרלוס”.

פדריקו דימארקו, "פעולות שמזכירות את רוברטו קרלוס" (IMAGO)

אז דימארקו תרם רבות לזכייה באליפות ב-2024 ולהעפלה לשני גמרים של ליגת האלופות. הגמרים האלה היו שונים בתכלית מבחינתו, וגם מבחינת הקבוצה כולה. ב-2023, כאשר התמודדו השחורים-כחולים נגד מנצ’סטר סיטי, הם היו ראויים לניצחון. החבורה הפייבוריטית של פפ גווארדיולה ניצחה אמנם בסופו של דבר 0:1, אך היא נהנתה מהמון מזל כי אינזאגי גבר על הקטלוני בקרב המוחות. לאינטר היו הזדמנויות רבות יותר, והטובה ביותר נפלה לדימארקו. הוא היה אמור להבקיע, ועוד בנגיחה, אבל הכדור פגע איכשהו דווקא ברומלו לוקאקו. הבלגי מנע בגופו את הכיבוש של קבוצתו, וזה תימצת היטב את התסריט.

אז אינטר הרגישה מתוסכלת, אך זה אפילו לא מתקרב לתחושות הקשות שהיו לשחקניה אחרי הגמר בעונה שעברה. הפיאסקו מול פ.ס.ז’ היה קטסטרופלי באופן חסר תקדים. מעולם לא הובסה אף קבוצה בגמר אירופי בתוצאה 5:0, וניתן לומר כי אף אחד לא תיפקד בסגל של אינזאגי. זה היה נכון מאוד גם לגבי דימארקו שלקח את התבוסה ללב, הן כמקצוען שנכשל לחלוטין, והן כאוהד שלא יכול לראות את קבוצתו מושפלת. דימארקו ידוע כאדם ביקורתי מאוד כלפי עצמו, ולקח לו זמן להתאושש מהסיומת העגומה של העונה. “במשך חודש הייתי עם עצמי ולא דיברתי עם אף אחד”, הוא סיפר.

בתקופה זו אף התרחש השינוי הגדול שהדאיג אותו. עזיבתו של אינזאגי לטובת הכסף בליגה הסעודית היוותה על הנייר מכה משמעותית מאוד עבור דימארקו. היה סימן שאלה סביב יכולתו למצות את הפוטנציאל ללא המנטור בזכותו השתדרג לכוכב, ועוד בדיוק כאשר הוא עצמו חווה משבר מסוים. ואולם, במהרה התברר כי קיבו מתאים לו לא פחות. למעשה, אולי אפילו יותר. הרומני לא שינה את השיטה, ורק שיכלל אותה קצת. המעברים מהגנה להתקפה אגרסיביים יותר העונה, ודימארקו אוהב את זה.

פדריקו דימארקו, נהנה גם עם המאמן החדש (IMAGO)

בנוסף, הוא קיבל לאחרונה את האחריות על ביצוע המצבים הנייחים לאור הפציעה של הקאן צ’להאנולו. הקישור של אינטר עובד היטב גם בלעדיו, ובכל הקשור לקרנות ולכדורים החופשיים דווקא חל שיפור בזכות דימארקו. בניצחון הדרמטי על דורטמונד בליגת האלופות, היה זה דימארקו שהעלה את הקבוצה ליתרון מאוחר בכדור חופשי ישיר – האיטלקי הראשון שעשה זאת בצ’מפיונס ליג מאז פרנצ’סקו טוטי ב-2014. הביטחון העצמי של דימארקו גבוה עד כדי כך שבמפגש עם ססואולו הוא ניסה להבקיע הישר מנקודת הקרן, וגם בבעיטה יומרנית מאוד מחצי מגרש. זה עדיין לא עבד, אבל הכל אפשרי בעתיד הקרוב. “יש לפדריקו רגל שמאל מדהימה לגמרי”, אומר אקנג'י. ההקבלה לרוברטו קרלוס הופכת לרלוונטית יותר עם כל שבוע שחולף.

הברזילאי עבר, כזכור, מאינטר לריאל מדריד שנה לפני שדימארקו נולד, והאימפריה הלבנה בחנה במהלך השנה שעברה את האופציה להחתים גם את האיטלקי. לא ידוע עד כמה הכוונות היו רציניות אם בכלל, אבל דימארקו פסל בכל מקרה את האפשרות, כי מבחינתו אין מועדון גדול וחשוב יותר מאינטר. לכן משעשע לראות בשבועות האחרונים את הדיווחים באנגליה על העניין שמגלה מנצ’סטר יונייטד במבשל הסדרתי. הרעיון לפיו דימארקו יחליף את סן סירו באולד טראפורד אבסורדי לחלוטין. ההנהלה כבר מכינה את הארכת החוזה שלו עד 2030 עם שדרוג בשכרו, ואם הכל ילך כשורה הוא יישאר במועדון עד סוף הקריירה. מעניין כמה אסיסטים יהיו לו כאשר יפרוש.