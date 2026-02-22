יום ראשון, 22.02.2026 שעה 08:59
ליגה ספרדית 25-26
6021-5425ריאל מדריד1
5825-6424ברצלונה2
4826-4524ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3537-3125אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
2928-2024חטאפה11
2938-2424ג'ירונה12
2639-3124סביליה13
2631-2224ראיו וייקאנו14
2630-2124אלאבס15
2637-2524ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2439-2924מיורקה18
1841-2624לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

מה שטוב מול סוסיאדד ובנפיקה לא מתאים לאוססונה

האזינו לפודקאסט ריאל: סימני השאלה סביב ארבלואה והיכולת שלו לייצר כדורגל מהנה, השבוע המשוגע של ויניסיוס, אמבפה מוריד הילוך, ולקראת יום רביעי

|
ויניסיוס (IMAGO)
ויניסיוס (IMAGO)

ריאל מדריד סגרה שבוע עם הפסד 1:2 לאוססונה בליגה שהגיע לאחר ניצחון חוץ חשוב 1:0 על בנפיקה בפלייאוף ליגת האלופות. אורי רייך, אורן קדוש וחמי אלמוג מסכמים בפודקאסט ריאל את השבוע שהיה ומתכוננים לגומלין החשוב.

מה בתפריט: השיטה שעובדת מול קבוצות יוזמות ולא עבדה בחבל הבאסקים, סימני השאלה סביב ארבלואה והיכולת שלו לייצר כדורגל מהנה עם סוללת הכוכבים, השבוע המשוגע שעבר על ויניסיוס מהבומבה באצטדיון האור דרך פרשת פרסטיאני ועד למספרים של רונאלדיניו, מהלך הסולו של ואלוורדה שמחכה לשבוע שיא אישי, אמבפה מוריד הילוך וקורטואה מציל וטועה.

עוד בפרק: ההבדל עם ובלי טרנט, ההבדל בין תפיסת המועדון בקישור לבין הצורך האמיתי, האם ברהים עדיף על גולר בהרכב, למה הכנסת חלוץ נוסף היא לפעמים טעות דווקא כשרוצים לכבוש שער, הלקחים שהופקו, בין הביקור הראשון לשני בליסבון, למה בכלל ספג ויני את הצהוב, הגרסה של פרסטיאני והסיכוי שהוא בכלל “זכאי”, מוריניו והשינוי הדרוש בהרכב לקראת רביעי.

