מה שטוב מול סוסיאדד ובנפיקה לא מתאים לאוססונה

ריאל מדריד סגרה שבוע עם הפסד 1:2 לאוססונה בליגה שהגיע לאחר ניצחון חוץ חשוב 1:0 על בנפיקה בפלייאוף ליגת האלופות. אורי רייך, אורן קדוש וחמי אלמוג מסכמים בפודקאסט ריאל את השבוע שהיה ומתכוננים לגומלין החשוב.

מה בתפריט: השיטה שעובדת מול קבוצות יוזמות ולא עבדה בחבל הבאסקים, סימני השאלה סביב ארבלואה והיכולת שלו לייצר כדורגל מהנה עם סוללת הכוכבים, השבוע המשוגע שעבר על ויניסיוס מהבומבה באצטדיון האור דרך פרשת פרסטיאני ועד למספרים של רונאלדיניו, מהלך הסולו של ואלוורדה שמחכה לשבוע שיא אישי, אמבפה מוריד הילוך וקורטואה מציל וטועה.

עוד בפרק: ההבדל עם ובלי טרנט, ההבדל בין תפיסת המועדון בקישור לבין הצורך האמיתי, האם ברהים עדיף על גולר בהרכב, למה הכנסת חלוץ נוסף היא לפעמים טעות דווקא כשרוצים לכבוש שער, הלקחים שהופקו, בין הביקור הראשון לשני בליסבון, למה בכלל ספג ויני את הצהוב, הגרסה של פרסטיאני והסיכוי שהוא בכלל “זכאי”, מוריניו והשינוי הדרוש בהרכב לקראת רביעי.