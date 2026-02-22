יום ראשון, 22.02.2026 שעה 08:59
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
301297-139017הפועל העמק
291233-145716מכבי ת"א
281405-151116בני הרצליה
271280-138916הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241412-138117מכבי ראשל"צ
231474-141317עירוני רמת גן
231555-144717עירוני קריית אתא
211345-125916עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201463-131217אליצור נתניה
181238-108016הפועל גליל עליון

ארצי: הפעם הופענו, היה משקל עצום על השחקנים

שחקנה של הפועל חולון יצאה ברגשות מעורבים לאחר ההפסד להפועל ת"א: "אנחנו בתהליך". שביעות רצון אדאמה סונוגו ומקרוניץ' שהצליח להתחבר לשחקנים

|
נתנאל ארצי (חגי מיכאלי)
נתנאל ארצי (חגי מיכאלי)

הפועל חולון הגיעה אתמול (שבת) להיכל מנורה מבטחים כשהמחזור ה-11 עדיין יושב לה חזק בראש. כמעט חודשיים עברו מאותו הערב, חולוניה החליפה כבר שני מאמנים מאז - דני פרנקו הוחלף ביואב שמיר, שהוחלף בפרדראג קרוניץ’ שהגיע אתמול למשחק הבכורה שלו בליגה. אם לא די בכך, למחזור ה-17 מול קבוצתו של דימיטריס איטודיס הם הגיעו הפעם גם כשהקבוצה עדין בשוק לרכז לאחר הפרידה מדריק וולטון ג’וניור, כך שהנסיבות לא בדיוק היו לטובתם. למרות כל מה שהוזכר, בתום 40 דקות של כדורסל הסגולים ירדו מהפרקט עם התחושה שהמשחק יכול היה להיות שלהם. 

במועדון העידו בנוגע למאמנם החדש שהשחקנים אוהבים אותו ושהוא הביא עימו משהו חדש. מדובר בדמות סמכותית שגם יודעת להעביר את המסרים בצורה חברותית כשצריך ואם להסתמך על מה שקרה במחצית השנייה מול האדומים הרי שגם נראה שהשחקנים נלחמו עבורו. במועדון יש גם את מי שהוסיפו שהקבוצה עדיין נמצאת בתהליך.

פרדראג קרוניץפרדראג קרוניץ' (IMAGO)

מחזור הליגה הבא של חולוניה אמור להיות נגד מכבי ראשון לציון, שכן המחזור מול הפועל באר שבע/דימונה עשוי להידחות, והדבר אמור לתת לקבוצה מעט מרווח נשימה בכל מה שקשור לרכש והכנסתו לעניינים. במידה ומחזור הליגה מול הקבוצה הדרומית אכן יידחה, משחקה הבא של הפועל חולון יהיה מול גאלטסראיי בליגת האלופות של פיב”א.

בסביבת הקבוצה ישנה שביעות רצון לא רק מהמאמן החדש ששינה את אופי הקבוצה, כי אם גם מאדאמה סונוגו שסיים את המשחק אתמול עם 19 נקודות ו-9 ריבאונדים. הפועל תל אביב התקשתה מאוד מול הסנטר שהגיע במהלך העונה וכפי שנודע ל-ONE לראשונה במועדון רוצים להאריך את ההתקשרות איתו מעבר לעונה הנוכחית. חזרה למשחק. מעבר למשחק הקודם מול החבורה של איטודיס, הסגולים מצאו את עצמם כבר בפיגור של 20 נקודות, אך דווקא מאותה הנקודה האופי של הקבוצה נכנס לעניינים והתחושות אצל חולוניה היו שהקאמבק שלא צלח בסופו של דבר לא צלח בגלל ריכוז. הפועל חולון ירדה למאזן של תשעה ניצחונות אל מול שמונה הפסדים.

אדאמה סונוגו (חגי מיכאלי)אדאמה סונוגו (חגי מיכאלי)

נתנאל ארצי אמר לאחר המשחק: “אחרי המשחק הקודם, היה משקל עצום על השחקנים והמועדון. היה לנו חשוב לדעת שאנחנו מגיעים בגישה אחרת. הופענו לעומת המשחק הקודם נגדם, אנחנו בתהליך, כולם ראו חולון אחרת. מה שחשוב הוא להאמין בדרך הזאת. כבר היינו שם, קצת חבל לי שהתעוררנו מאוחר. אנחנו צריכים לשנות את ה-DNA של הקבוצה והאופי והלחימה יכולים להביא אותנו רק למקומות טובים. השבוע הזה עבדנו באמת קשה”.

על סנוגו הוסיף: "גבר על. אני מת עליו. אין מילה אחת רעה, אי אפשר למצוא עליו משהו רע. לב כזה רחב ובאמת אכפת לו. יש לו אמוציות במשחק, לנצח, להיות שם בשביל חברים. קרדיט לבן אדם שרוצה להגיע רחוק”.

ארצי התייחס לכך שקרוניץ' הוא המאמן השלישי העונה ולחילופי הזרים: “קשה, לא פשוט לאף שחקן ולאף מועדון. אנחנו שחקנים מקצוענים ומצופה מאיתנו להיות בוגרים, לעבוד כצוות. יש לנו מאמן חדש ואנחנו בתחילת הדרך. המאמן למד את ה-DNA שלנו, אבל מהרגע הראשון שנפגשנו בבולגריה ראיתי את הרצון. לפעמים השחקנים בהלם כי לא היו רגילים לזה. הוא הגיע ועוזר לנו בסופו של דבר להיות יותר טובים. אנחנו באנרגיה טובה, שינוי  פאזה חיובית. אני שמח שאנחנו בתהליך כזה. נראה שיש מה לתת עד סוף העונה הזאת. הוא מאמין בזה וגורם גם לנו להאמין בזה”.

