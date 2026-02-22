כשטוריאל לא במשחק, הפועל ת"א לא במשחק

אחרי חמישה ניצחונות ליגה רצופים הדהירה של הפועל תל אביב נעצרה. החבורה של אליניב ברדה רצתה להתקרב לפסגה ולהמשיך את המומנטום, אבל סיימה רק ב-0:0 באצטדיון דוחא מול בני סכנין, תוצאה שהורידה אותה מתחת למכבי תל אביב היריבה העירונית.

איציק כלפי ועמית לוונטל נעצרים אחרי סידרת ניצחונות עם פרק נוסף בפודקאסט הפועל תל אביב בערוץ הפודקאסטים של ONE, ומנסים להבין איך זה קרה. על הערב הפחות טוב של סתיו טוריאל ואיך זה משפיע על הפועל, מדוע בואטנג לא פתח, הציפייה מלויזו, הקושי שהיה להפועל מול סכנין, נקודת האור במשחק, הכנות למכבי חיפה ועוד.