יום ראשון, 22.02.2026 שעה 08:55
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2339-2923הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

כשטוריאל לא במשחק, הפועל ת"א לא במשחק

לאחר חמישה ניצחונות הדהירה של האדומים נעצרה עם תיקו מאופס בסכנין ופודקאסט הקבוצה מסכם: מדוע בואטנג לא פתח, הציפייה מלויזו ונקודת האור במשחק

|
סתיו טוריאל (שחר גרוס)
סתיו טוריאל (שחר גרוס)

אחרי חמישה ניצחונות ליגה רצופים הדהירה של הפועל תל אביב נעצרה. החבורה של אליניב ברדה רצתה להתקרב לפסגה ולהמשיך את המומנטום, אבל סיימה רק ב-0:0 באצטדיון דוחא מול בני סכנין, תוצאה שהורידה אותה מתחת למכבי תל אביב היריבה העירונית.

איציק כלפי ועמית לוונטל נעצרים אחרי סידרת ניצחונות עם פרק נוסף בפודקאסט הפועל תל אביב בערוץ הפודקאסטים של ONE, ומנסים להבין איך זה קרה. על הערב הפחות טוב של סתיו טוריאל ואיך זה משפיע על הפועל, מדוע בואטנג לא פתח, הציפייה מלויזו, הקושי שהיה להפועל מול סכנין, נקודת האור במשחק, הכנות למכבי חיפה ועוד.

