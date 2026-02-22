"הופעת בריבו קלאסית", "ל-DC יש סיבות להאמין"

תאי בריבו הבקיע את שער הניצחון בקבוצתו החדשה DC יונייטד, שגברה 0:1 על האקסית של הישראלי, פילדלפיה יוניון. בתקשורת האמריקאית לא נותרו אדישים לגול של החלוץ ולעובדה שהגיע דווקא נגד קבוצתו לשעבר, וחילקו לו מחמאות.

“תאי בריבו השיג נקמה קטנה ביוניון במשחקו הראשון במדי די.סי יונייטד”, נכתב בארה”ב, “זה הרגיש כמעט בלתי נמנע כשבריבו כבש מול קבוצתו לשעבר בדקה ה-23, ולא רק בגלל הצעקה בחגיגה”.

בכלי תקשורת נוסף נכתב: “איזה הבדל עושה שנה. בדיוק בזמן הזה בעונה שעברה, תאי בריבו שרך את נעליו כדי להוביל את פילדלפיה יוניון לניצחון 2:4 במחזור הפתיחה מול אורלנדו סיטי, משחק שבו החלוץ הישראלי הבינלאומי כבש צמד. הפעם בריבו פגש את חבריו לשעבר והפך לגיבור של קבוצתו החדשה בניצחון מפתיע 0:1 של די.סי יונייטד”.

תאי בריבו כובש (רויטרס)

“בריבו קלאסי”

“כ-Designated Player, בריבו נראה נחוש להוכיח שדי.סי צדקה כשהשקיעה 4.6 מיליון דולר כדי לצרפו מהיוניון לקראת עונת 2026, וזה בדיוק מה שעשה בדקה ה-23, עם סיומת אלגנטית שהכניעה את אנדרה בלייק והעניקה ליונייטד את ניצחונה הראשון העונה”, נכתב בארה”ב.

“ההופעה הייתה בריבו קלאסי, מלך שערי פילדלפיה בעונה שעברה עם 19 שערים בכל המסגרות. בסך הכל רשם 35 שערים ו-6 בישולים ב-67 הופעות במדי היוניון. בדי.סי מקווים שהתוצאה המפתיעה במחזור ה-1 תהווה את תחילתה של התחדשות בבירת ארצות הברית, לאחר עונת 2025 מאכזבת שבה סיימו במקום האחרון בליגה עם 25 נקודות ו-5 ניצחונות בלבד, אחרי הופעת הבכורה המבטיחה של בריבו, יש סיבה להאמין”, סיכמו.