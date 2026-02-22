יום ראשון, 22.02.2026 שעה 08:55
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
31-41נאשוויל1
30-21סינסינטי2
31-21ניו יורק רד בולס3
30-11די.סי. יונייטד4
11-11שארלוט5
00-00ניו יורק סיטי6
03-21טורונטו7
03-21קולומבוס קרו8
02-11אורלנדו סיטי9
02-11שיקאגו פייר10
01-01פילדלפיה יוניון11
02-01אטלנטה יונייטד12
04-11ניו אינגלנד רבולושן13
03-01אינטר מיאמי14
05-01מונטריאול15
 מערב 
30-51סן דייגו אפ.סי1
30-31FC לוס אנג'לס2
30-31סן חוזה ארת'קווייקס3
32-31דאלאס4
32-31פורטלנד טימברס5
31-21יוסטון דינמו6
30-11ונקובר ווייטקאפס7
12-21מינסוטה יונייטד8
12-21אוסטין9
11-11סנט לואיס סיטי10
00-00סיאטל סאונדרס11
00-00קולורדו ראפידס12
00-00לוס אנג'לס גלאקסי13
01-01ריאל סולט לייק14
03-01קנזס סיטי15

נגד האקסית: שער ניצחון לבריבו ב-DC יונייטד

החלוץ הישראלי רשם בכורה רשמית חלומית בקבוצתו החדשה כשהכריע ב-0:1 על פילדלפיה במחזור הפתיחה של ה-MLS. בכורה לבנימין, הפסד לתורג'מן ופיינגולד

|
תאי בריבו כובש (רויטרס)
תאי בריבו כובש (רויטרס)

תאי בריבו לא היה צריך יותר מדי זמן כדי לתת הצהרה. החלוץ הישראלי כבש הלילה את שער הניצחון מול האקסית פילדלפיה יוניון והעניק ל-DC יונייטד 0:1 יוקרתי במחזור הפתיחה של ה-MLS. שנה בלבד אחרי שפתח עונה במדי פילדלפיה עם צמד ב-2:4 על אורלנדו, בריבו מצא את עצמו בצד השני, והפעם הוא זה שהכריע את חבריו לשעבר.

הוכיח את עצמו

השער הגיע בדקה ה-23 במהלך מתפרצת מדויקת. ז'ואאו פגלו שלח כדור עומק חכם, ובריבו המשיך בנגיעה ראשונה חדה לרשת של אנדרה בלייק. עוד קודם לכן הוא כבר מצא את השער, אך הכיבוש נפסל בטענת נבדל. כעת, כ-Designated Player שנרכש תמורת 4.6 מיליון דולר, בריבו הוכיח מדוע בוושינגטון האמינו בו והשקיעו בו לקראת עונת 2026.

ההופעה הזו המשיכה את הקו מהעונה שעברה, אז היה מלך שערי פילדלפיה עם 19 כיבושים בכל המסגרות ו-16 בליגה. בסך הכל סיים את תקופתו ביוניון עם 35 שערים ו-6 בישולים ב-67 הופעות, מספרים שהפכו אותו לאחד החלוצים היעילים בליגה.

תאי בריבו (רויטרס)תאי בריבו (רויטרס)

פילדלפיה הסתבכה עוד יותר בדקה ה-59 כשאיזקיאל אלדו בן ה-20 הורחק בכרטיס אדום ישיר והותיר את קבוצתו בעשרה שחקנים עד הסיום. מנגד, שון ג'ונסון רשם בכורה מוצלחת בשער של DC עם 3 עצירות, בעוד לואי מונטיאנו הרומני ערך הופעת בכורה כשעלה מהספסל. עבור DC, שסיימה את 2025 במקום האחרון עם 25 נקודות בלבד, הניצחון הזה עשוי להיות סימן לפתיחה חדשה, ועבור בריבו, זו הייתה הצהרת כוונות אישית מול מי שהייתה ביתו עד לא מזמן.

# עוד ב-MLS, רן בנימין ערך הופעת בכורה בדאלאס כשנכנס בדקה ה-92 בניצחון 2:3 על טורונטו, כשקבוצתו פתחה את העונה בצורה חיובית והוא עצמו זכה לטעימה ויקווה לקבל יותר דקות במשחק הבא.

# במשחק נוסף עם שני נציגים ישראלים, דור תורג’מן, עיליי פיינגולד וניו אינגלנד רבולושן נכנעו 4:1 לנאשוויל בחוץ. החלוץ פתח ב-11 וירד לספסל בדקה ה-61 כשתוצאת המשחק כבר נקעה, המגן עלה מהספסל בדקה ה-82.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */