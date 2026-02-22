אינטר מיאמי ומסי נכנעו 3:0 בפתיחת עונת ה-MLS

אלופת ה-MLS אינטר מיאמי פתחה הבוקר את עונת 2026 עם אכזבה גדולה, כשהובסה 3:0 בידי לוס אנג'לס FC במשחק שנערך בקליפורניה. ליאו מסי ניסה שוב ושוב לקחת אחריות ולהוביל את קבוצתו, אך הפעם לא הצליח להושיע, והקבוצה של חאבייר מסצ'ראנו נראתה חשופה בהגנה וחסרת חדות ברגעי ההכרעה.

הגנה פרוצה וערב חד צדדי

השער הראשון הגיע בדקה ה-37 לאחר איבוד כדור רשלני של ההגנה הוורודה. טימותי טילמן חטף באומץ והעביר מסירה חדה לדויד מרטינס, שמצא את עצמו מול שלושה שחקנים ועוד השוער וסיים בקור רוח פנימה. עוד קודם לכן הזהיר מרטינס עם בעיטה מסוכנת, אך הפעם הוא כבר לא פספס והוריד את המארחת להפסקה ביתרון מוצדק.

בדקה ה-73 הגיע השני, במהלך מתפרצת קטלני. טילמן שוב היה האיש שבישל, כשהכניס כדור מושלם לדניס בואנגה. החלוץ הצרפתי-גאבונזי השתחרר מהשמירה, חלף על פני השוער וסיים בקלות לרשת כדי להכפיל את היתרון ולהכניס את אינטר מיאמי ללחץ גדול.

בתוך תוספת הזמן נחתם הערב עם השלישי. בואנגה פרץ באגף, חלף על פני שני שחקני הגנה והעביר כדור רוחב מדויק לניית'ן אורדס, שנותר חופשי מול השער ודחק מקרוב פנימה. זה היה האות לחגיגות ביציעים ולסיום עגום עבור מסי וחבריו, שמתחילים את העונה עם פתיחה מאכזבת במיוחד ועם הרבה סימני שאלה להמשך הדרך.