יום ראשון, 22.02.2026 שעה 08:58
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%6017-646255דטרויט פיסטונס
67%5928-637855בוסטון סלטיקס
63%6281-657657ניו יורק ניקס
61%6581-679157קליבלנד קאבלירס
58%6430-649457טורונטו ראפטורס
53%6100-612453אורלנדו מג'יק
53%6581-655657פילדלפיה 76'
47%6891-678258אטלנטה הוקס
47%6925-701159מיאמי היט
47%6566-671458שארלוט הורנטס
46%6196-603854מילווקי באקס
45%6953-676758שיקגו בולס
30%6564-607454וושינגטון וויזארדס
29%6304-592655ברוקלין נטס
28%6827-636857אינדיאנה פייסרס
 מערב 
74%6154-670657אוקלהומה ת'אנדר
72%6037-641654סן אנטוניו ספרס
65%6053-634955יוסטון רוקטס
64%6695-695258דנבר נאגטס
59%6706-693058מינסוטה טימברוולבס
59%6235-636156פיניקס סאנס
55%6484-639656לוס אנג'לס לייקרס
54%6475-660557גולדן סטייט ווריורס
49%6103-610555לוס אנג'לס קליפרס
46%6798-665057פורטלנד בלייזרס
38%6371-625355דאלאס מאבריקס
34%6661-646556ממפיס גריזליס
32%7174-679457יוטה ג'אז
29%6760-644356ניו אורלינס פליקנס
22%7008-640758סקרמנטו קינגס

קאמבק ענק לניקס מול יוסטון, ניצחון דרמטי לסאנס

ניו יורק חזרה לניצחון 106:108 אחרי רבע רביעי גרוע של הרוקטס, ברונסון הכריע. פיניקס חגגה מול אורלנדו אחרי 2 הארכות בזכות שלשת ניצחון עם הבאזר

|
קארל אנתוני טאונס חוגג (רויטרס)
קארל אנתוני טאונס חוגג (רויטרס)

ניו יורק (21:36) - יוסטון (21:34) 106:108

ניו יורק מחקה פיגור 16 נקודות בסיום הרבע השלישי והשלימה קאמבק דרמטי מול יוסטון במדיסון סקוור גארדן. הקהל הביתי שרק בוז לאחר שלושה רבעים בהם הרוקטס שלטו, אך ברבע האחרון הניקס פתחו בריצה שהפכה את המומנטום. במצב של שוויון 103, 29 שניות לסיום, ג'יילן ברונסון, שהיה שקט לאורך רוב המשחק, קלע ג'אמפ שוט מכריע מעל טארי איזון והעלה את קבוצתו ליתרון. קווין דוראנט החטיא ניסיון להשוות, יוסטון קיבלה הזדמנות נוספת אך ג'בארי סמית' ג'וניור החטיא שלשה תחת לחץ, ומהקו הניקס סגרו עניין למרות שלשה קשה של דוראנט וניסיון אחרון מחצי מגרש שלא נכנס.

דוראנט הוביל את יוסטון עם 30 נקודות, אך ברבע הרביעי קלע 2 מ-7 ואיבד 3 מתוך 9 האיבודים של קבוצתו באותו פרק זמן, כשהרוקטס דייקו ב-27.8 אחוז בלבד מהשדה ברבע המכריע. ברונסון, שסיים עם 20 נקודות אחרי 12 בלבד ב-2 מ-8 בשלושת הרבעים הראשונים, קלע את כל 4 הסלים שלו ברבע האחרון. קארל אנתוני טאונס הוביל את הניקס עם 25 נקודות בדרך למהפך מרשים במיוחד.

אלבראדו חוגג (רויטרס)אלבראדו חוגג (רויטרס)

פיניקס (24:33) - אורלנדו (26:29) 110:113 בשתי הארכות

פיניקס השיגה ניצחון דרמטי במיוחד אחרי שתי הארכות, כשג'יילן גרין קלע שלשת ניצחון מהפינה עם הבאזר, רגע אחרי שג'יילן קרטר השווה עבור אורלנדו עם שלשה משלו 1.1 שניות לסיום ההארכה השנייה. גרין התקשה לאורך כל הערב וסיים עם 16 נקודות ב-6 מ-26 מהשדה ו-2 מ-6 מהקו, כשהסל המכריע היה השלשה השנייה שלו בלבד מתוך 11 ניסיונות. גרייסון אלן הוביל את פיניקס עם 27 נקודות, כולל כל 7 הנקודות של קבוצתו בהארכה הראשונה, קולין גילספי הוסיף 19 נקודות, ג'ורדן גודווין תרם 17 מהספסל לפני שנפצע ברגלו, ואוסו איגודארו רשם דאבל דאבל של 11 נקודות ו-12 ריבאונדים. הסאנס חסרו את דווין בוקר הפצוע, בעוד דילון ברוקס שיחק 7 דקות בלבד לפני שנטש עם פציעה ביד שמאל שעל פי דיווחים היא שבר.

אצל אורלנדו, דזמונד ביין סיפק 34 נקודות באחוזים נהדרים של 12 מ-18 מהשדה לפני שיצא בעבירות בתחילת ההארכה הראשונה, פאולו באנקרו הוסיף 26 נקודות ו-14 ריבאונדים, והקבוצה כבר מחקה פיגור כשקלעה את 6 הנקודות האחרונות של הזמן החוקי, כולל דאנק של אנתוני בלאק 57 שניות לסיום. המג'יק, שניצחו 4 מתוך 5 משחקיהם הקודמים, חסרו את הרכז הפותח ג'יילן סאגס שנעדר בשל התכווצויות בגב.

גודווין וגילספי חוגגים (רויטרס)גודווין וגילספי חוגגים (רויטרס)

סן אנטוניו (16:40) - סקרמנטו (46:12) 122:139

סן אנטוניו רשמה ניצחון שמיני ברציפות והשלימה סוויפ בשני משחקיה באוסטין, כשהיא נשענת על ערב גדול של ויקטור וומבניאמה שסיים עם 28 נקודות, 15 ריבאונדים, 6 אסיסטים ו-4 חסימות. כבר בפתיחה הספרס קבעו טון עם 11 נקודות רצופות ושלוש חסימות של הצרפתי ב-90 השניות הראשונות. דיארון פוקס, סטפון קאסל וקלדון ג'ונסון הוסיפו 18 נקודות כל אחד, ובדקות הסיום של הרבע השלישי וומבניאמה קלע שלשה ובישל אחת נוספת להאריסון בארנס כדי להעלות את היתרון לדו ספרתי, לפני ריצת 0:12 בפתיחת הרבע האחרון שהקפיצה את הפער עד 28 נקודות.

סקרמנטו, שנחלה הפסד 16 ברציפות ושיחקה ללא דומנטאס סאבוניס וזאק לאבין שסיימו את העונה בעקבות ניתוחים, קיבלה 20 נקודות מקיגן מארי ומדמאר דרוזן, 19 ממאליק מונק ודאבל דאבל של 16 נקודות ו-12 ריבאונדים מהרוקי מקסים ריינו, שאף הוריד 7 ריבאונדים בהתקפה והחזיר את קבוצתו לעניינים עד פיגור נקודה בלבד בשלהי הרבע השלישי. אולם המומנטום לא הספיק מול היעילות והעומק של הספרס.

וומבניאמה (רויטרס)וומבניאמה (רויטרס)

ניו אורלינס (42:16) - פילדלפיה (26:30) 111:126

ניו אורלינס הפכה פיגור דו ספרתי לניצחון משכנע, כשהיא דורסת את פילדלפיה 60:35 ב-21 הדקות האחרונות של המשחק. ג'ורדן פול בלט עם 23 נקודות ו-5 שלשות, זאיון וויליאמסון הוסיף 21 נקודות, סאדיק ביי תרם 20, ודיאנדרה ג'ורדן הוותיק שלט בצבע עם 15 ריבאונדים ו-4 חסימות ב-32 דקות, במשחקו המשמעותי הראשון מאז 29.10. קרלו מטקוביץ' קלע 12 נקודות, כולל 9 ברצף במהלך ריצת 40 נקודות של הפליקנס, והרב ג'ונס וברייס מקגוונס תרמו 14 ו-13 נקודות בהתאמה. הקבוצה קלעה 17 שלשות ודייקה ב-50 אחוז מחוץ לקשת.

מנגד, טייריס מקסי סיים עם 27 נקודות וקלי אוברה ג'וניור הוסיף 25, אך הסיקסרס נעצרו על 31.4 אחוז בלבד במחצית השנייה והחטיאו 21 מתוך 24 ניסיונות לשלוש אחרי ההפסקה. וי.ג'יי אדג'קומב קלע 14 נקודות, ופילדלפיה, שהובילה ברוב שלבי המשחק ואף ביתרון שיא של 11 נקודות, ספגה הפסד רביעי ברציפות אך נותרה במקום השישי במזרח.

זאיון וויליאמסון (רויטרס)זאיון וויליאמסון (רויטרס)

שיקגו (33:24) - דטרויט (13:42) 126:110

דטרויט המשיכה את העונה האדירה שלה עם ניצחון חמישי ברציפות, כשג'יילן דורן חזר מהשעיה וסיפק 26 נקודות ו-13 ריבאונדים. קייד קנינגהאם הוסיף 18 נקודות, 13 אסיסטים ו-9 ריבאונדים והחמיץ במעט טריפל דאבל 15 בקריירה, טוביאס האריס תרם 18 ודאנקן רובינסון קלע 17. הפיסטונס, שמחזיקים במאזן הטוב בליגה עם 42 ניצחונות מול 13 הפסדים, שלטו בצבע עם 68 נקודות לעומת 38 של הבולס ונהנו מ-26 נקודות מהזדמנויות שניות. דורן אף ספג עבירה טכנית ברבע השלישי לאחר שהשליך את הכדור לעבר ניק ריצ'רדס ששכב על הפרקט.

מנגד, ג'וש גידי בלט עם 27 נקודות ב-10 מ-16 מהשדה ו-5 שלשות, כשמאטאס בוזליס, ג'יילן סמית' ואייזק אוקורו הוסיפו 15 נקודות כל אחד, אך שיקגו איבדה 23 כדורים שסידרו לדטרויט 28 נקודות קלות. הבולס, שהובילו רק 53:50 במחצית, קרסו ברבע השלישי בו הובסו 44:26 ונחלו הפסד שמיני ברציפות, שיא שלילי עונתי. הקבוצה חסרה את ג'יידן אייבי שייעדר שבועיים בשל כאבים בברך, אנפרני סימונס נפצע בשורש כף היד, והמאמן בילי דונובן חזר לקווים לאחר שנעדר ממשחק קודם בעקבות הלוויית אביו.

אוקורו ולאברט (רויטרס)אוקורו ולאברט (רויטרס)

מיאמי (27:31) - ממפיס (34:21) 120:136

מיאמי המשיכה בכושר ההתקפי המרשים שלה עם ניצחון ביתי, כשאנדרו וויגינס הוביל עם 28 נקודות ב-9 מ-10 מהשדה ואף חצה את רף 15,000 הנקודות בקריירה כבר בתחילת הרבע השלישי. נורמן פאוול הוסיף 25 נקודות ב-10 מ-16 מהשדה ו-3 מ-8 לשלוש, למרות ערב חלש מהקו עם 2 מ-7. טיילר הירו סיים עם 14 נקודות, באם אדבאיו תרם 13, קספאראס יאקוצ'יוניס וג'יימי חאקז ג'וניור קלעו 12 כל אחד, וקאלל וור רשם דאבל דאבל של 11 נקודות ו-15 ריבאונדים. ההיט ברחו ברבע השלישי עם 39:26, סיימו עם 36 אסיסטים למרות 18 איבודים, ועלו ליתרון שיא של 20 נקודות.

טיילר הירו (רויטרס)טיילר הירו (רויטרס)

מנגד, ממפיס קיבלה 28 נקודות משיא עונתי של ג'י ג'י ג'קסון, 25 מג'יילן וולס, 18 מסקוטי פיפן ג'וניור ו-17 מטיי ג'רום, אך רשמה הפסד 11 ב-14 משחקים. הגריזליס נשארו בתמונה במחצית הראשונה עם 9 שלשות, אך קרסו בהמשך. לקראת הסיום נרשמה תקרית כשפיפן ג'וניור דחף את מיירון גארדנר, השניים נאבקו על הפרקט והורחקו. ממפיס שוב חסרה את ג'ה מוראנט שנעדר משחק 13 ברציפות בשל פציעה במרפק, וגם סנטי אלדאמה, סדריק קווארד וקייל אנדרסון לא שיחקו. אצל מיאמי נעדרו דביון מיטשל וניקולה יוביץ'.

