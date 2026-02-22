יום ראשון, 22.02.2026 שעה 06:42
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6021-5425ריאל מדריד1
5825-6424ברצלונה2
4826-4524ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3537-3125אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
2928-2024חטאפה11
2938-2424ג'ירונה12
2639-3124סביליה13
2631-2224ראיו וייקאנו14
2630-2124אלאבס15
2637-2524ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2439-2924מיורקה18
1841-2624לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

סבאיוס התנצל על הפסד ריאל: אני לוקח אחריות

הקשר שנמצא בעונה אישית מורכבת נכנס כמחליף, איבד כדור קריטי, לא התחבא וכתב פוסט התנצלות אחרי ה-2:1, שזכה לתגובות חיוביות על ידי חלק מהאוהדים

|
דני סבאיוס (IMAGO)
דני סבאיוס (IMAGO)

דני סבאיוס מצא את עצמו בלב הסערה לאחר ההפסד הדרמטי 2:1 לאוססונה, משחק שבו טעות אחת בדקות הסיום עלתה לריאל מדריד ביוקר. הקשר, שנכנס כמחליף בדקה ה-82 במקום ארדה גולר, ניסה להניע התקפה כשהתוצאה עמדה על 1:1, אך איבד כדור בחצי המגרש של קבוצתו והעניק לראול גארסיה הזדמנות שלא הוחמצה. המהלך הסתיים בשער מדויק של שחקן אוססונה מול טיבו קורטואה והכריע את ההתמודדות, הפסד שכאב במיוחד משום שהוא העביר את יתרון הפסגה לידי ברצלונה, שתוכל לנצל את המעידה.

שעות לאחר שריקת הסיום סבאיוס לא התחבא. בחשבון ה-X שלו פרסם מסר קצר וברור: "אני לוקח אחריות", בצירוף אימוג'י מתנצל ותמונה מהמשחק. ההודאה הישירה בטעות זכתה לתגובות חיוביות מצד חלק מהאוהדים, ששיבחו את הבגרות והנכונות לעמוד מול הביקורת ברגע רגיש כל כך בעונה.

הטעות הזו הגיעה בעונה שגם כך אינה פשוטה עבורו. בעונתו החמישית במועדון, סבאיוס עדיין מחפש את הנוסחה שתבטיח לו מקום קבוע בהרכב. למרות ציפיות שיקבל יותר הזדמנויות בעונה שבה הורגש מחסור בקשר יצירתי, בפועל מעמדו לא השתפר באופן משמעותי.

נעצרה באדום: אוססונה מהממת 1:2 את ריאל!

ממעט לשחק

גם חילופי המאמנים לא שינו את התמונה. תחת צ'אבי אלונסו בתחילת העונה הוא התקשה להרשים, וגם מאז מינויו של אלברו ארבלואה לאחר הסופר קאפ הספרדי לא הצליח לייצר רצף הופעות משמעותי. מתוך 10 משחקים בהם ארבלואה עמד על הקווים, סבאיוס שותף רק ב-5 ולא קיבל אפילו דקה אחת במפגש הגביע מול אלבסטה.

בסך הכל צבר 144 דקות מתוך יותר מ-900 אפשריות מאז חילופי המאמנים, מעט יותר מ-10 אחוזים מזמן המשחק. הנתונים הללו ממחישים עד כמה חלקו שולי ברוטציה הנוכחית, וכיצד כל טעות בודדת מקבלת משקל כבד יותר כאשר ההזדמנויות להוכיח את עצמו כה מצומצמות.

כעת נותר לראות האם ההתנצלות ולקיחת האחריות יהפכו לנקודת מפנה אישית עבורו, או שהרגע הכואב באל סאדר יעמיק עוד יותר את תחושת ההחמצה בעונה שממשיכה לברוח לו בין הידיים.

