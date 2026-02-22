יום ראשון, 22.02.2026 שעה 06:29
5518-5722אל נאסר1
5419-5622אל הילאל2
5315-4422אל אהלי3
5021-5022אל קאדיסיה4
3927-4022אל טאאוון5
3827-3722אל איתיחאד6
3835-3422אל אטיפאק7
3130-2722ניאום8
2734-4022אל חאליג'9
2637-2622אל פייחה10
2441-2922אל פאתח11
2442-2222אל חאזם12
2232-2422אל שבאב13
1939-2722אל חולוד14
1641-2122אל ריאד15
1539-1722דאמאק16
1047-1822אל אחדוד17
846-2122אל נג'מה18

רונאלדו: אני שייך לערב הסעודית, רוצה להמשיך פה

אחרי שכבש צמד והגיע ל-500 גולים אחרי גיל 30, יותר מכל הקריירה, של רוני, אגוארו, אטו, דרוגבה ואחרים, הפנומן שבר שתיקה והתייחס לעתידו באל נאסר

כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)
כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

כריסטיאנו רונאלדו ממשיך להוכיח שהגיל הוא רק מספר. הכוכב הפורטוגלי הוביל את אל נאסר לניצחון 0:4 על אל חאזם, עם צמד שערים שהעלה את קבוצתו למקום הראשון בליגה, לאחר המעידה של אל הילאל. מעבר להשפעה המיידית על טבלת הליגה, רונאלדו חצה ציון דרך היסטורי נוסף, 964 שערים בקריירה, והוא מתקרב בצעדי ענק ליעד האישי של 1,000 כיבושים.

“אני שייך לערב הסעודית. אני רוצה להמשיך כאן”, אמר רונאלדו לאחר המשחק. “זו מדינה שקיבלה אותי, וגם את המשפחה והחברים שלי. אני שמח כאן ורוצה להמשיך כאן”. בכך שם סוף לספקולציות סביב עתידו והבהיר כי בכוונתו להישאר ולהוביל את המועדון גם בשנים הקרובות.

500 שערים אחרי גיל 30

המספרים סביב רונאלדו בלתי נתפסים. מאז שחגג 30, הפורטוגלי כבש 500 שערים, יותר מכל הקריירה של שחקנים אגדיים כמו וויין רוני, סרחיו אגוארו, דידייה דרוגבה, סמואל אטו, מוחמד סלאח וניימאר. מדובר בנתון שממחיש עד כמה יוצאת דופן העקביות שלו לאורך יותר מעשור.

כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

הצמד האחרון היה הופעתו השנייה בלבד מאז העימות המתוקשר שלו עם הנהלת המועדון והליגה, ונראה כי התשובה שלו ניתנת על הדשא. 3 שערים ב-2 משחקים, רעב בלתי נגמר ושאיפה ברורה להגיע ל-1,000 שערים, יעד שנשמע פעם דמיוני והיום נראה קרוב מתמיד.

אל נאסר יודעת שהחלום לזכות בתואר הופך פשוט בהרבה כשמספר 7 על המגרש. שער מוקדם שפתח את המשחק, שליטה מוחלטת בקצב והנהגה שקטה שמביאה ביטחון לכל הסובבים אותו. בגיל שבו רבים כבר מסכמים קריירה, רונאלדו ממשיך להגדיל אותה.

