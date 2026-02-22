ארטמן ואלבה ברלין העפילו לגמר הגביע הגרמני

בזמן שדני אבדיה, דני וולף, בן שרף וכישרונות רבים עושים חיל ב-NBA ובליגת המכללות, גם בכדורסל האירופי יש לנו נציגות שמביאה כבוד רב, אחרי שגיא ארטמן הצליח להעפיל אמש (שבת) יחד עם אלבה ברלין לגמר הגביע הגרמני.

הרכז, שקבוצתו ניצחה 78:98 את אולדנבורג, עלה מהספסל לשש דקות ו-22 שניות, במהלכן קלע 6 נקודות, כשבנוסף לכך חילק 3 אסיסטים וסיפק ריבאונד אחד, שסייעו לחבריו להשיג את ההעפלה המיוחלת לגמר.

בקרב על התואר תמתין באמברג, שניצחה במקביל את באיירן מינכן 97:103 בדרמה שהוכרעה רק בהארכה. המפגש יחל היום, בשעה 17:30, כשגם שם ארטמן ינסה לעזור לחבריו להשיג את הגביע המיוחל.