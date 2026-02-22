יום ראשון, 22.02.2026 שעה 06:27
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2339-2923הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

שמחה בטבריה: ניצחון סופר חשוב, היינו ראויים

הקבוצה של אלירן חודדה חגגה אחרי ה-1:2 על ריינה. הבעלים קלמנזון: "עדיף גרם מזל על קילו שכל". המאמן: "הגיע לנו לנצח, היינו עדיפים כל המשחק"

|
שחקני עירוני טבריה מאושרים (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה מאושרים (חג'אג' רחאל)

בעירוני טבריה חגגו ארוכות בסיום המשחק את הניצחון הדרמטי 1:2 על נועלת הטבלה, בני ריינה, לאחר השער הדרמטי של גיא חדידה עמוק עמוק בתוספת הזמן, למעשה במהלך האחרון של המשחק. הניצחון הרחיק את טבריה למרחק 6 נקודות מהקו האדום.

השחקנים שרו ורקדו בחדר ההלבשה. אחד הבעלים, מיקי ביתן, חגג אתמול את יום הולדתו ובסיום אמרו לו: "היינו חייבים לתת לך את המתנה הזאת". הבעלים הנוסף, אריה קלמנזון, אמר בסיום: "הכותרת הכי מתאימה למשחק בזה היא שגרם של מזל עדיף על קילוגרם של שכל. הגיע הזמן שהמזל יהיה בצד שלנו". 

"היה קריטי לנצח, אחרי ששישה משחקים לא ניצחנו", אמרו במועדון. "במיוחד אחרי שקריית שמונה ניצחה ויש לנו בשבוע הבא את בית''ר בטדי ואחרי זה משחק קריטי נגד אשדוד".

שחקני עירוני טבריה (חגשחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

“בסוף גם אלילת המזל הייתה לטובתנו”

המאמן, אלירן חודדה, אמר בסיום: "ניצחון מאוד חשוב, בוודאי לאור הטבלה והתוצאות היום. היינו ראויים לניצחון. למעט רבע שעה בפתיחת המחצית השנייה היינו עדיפים לאורך כל המשחק. ספגנו שער משום דבר וזה משהו שקורה לנו יותר מדי העונה. אני שמח שהשחקנים הראו אופי ובגרות.

“שיחקנו היום כדורגל טוב והכדור לא רצה להיכנס. שמח שהיינו שם כל הזמן מבחינת הגישה והכדורגל ובסוף גם אלילת המזל הייתה לטובתנו". מחמאות גדולות ניתנו בקבוצה לקפטן, גיא חדידה, שבישל באומנות את השער הראשון לסטניסלב בילנקי וכמובן כבש את שער הניצחון. 

אלירן חודדה (חגאלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

חדידה הוא המוציא לפועל העיקרי של הקבוצה עם שישה שערים ושישה בישולים. חוץ מזה, הראש של הקשר העניק לטבריה כבר 4 נקודות קריטיות העונה בתוספת הזמן (גם ב-1:1 מול מכבי חיפה וכמובן אתמול הוא כבש בנגיחות), ובקבוצה אמרו: הוא היה חסר לנו מאוד, כשהיה פצוע. הבאנו אותו בדיוק בשביל הדברים האלה: להוביל, לכבוש, לבשל ולהניע אותנו". 

גיא חדידה עצמו אמר בסיום: "האם אני שחקן הקלאץ' של טבריה? את זה אתה אמרת. אני שמח שהבאתי שלוש נקודות לקבוצה. אני פה בשביל לעזור לקבוצה שלי ולתת הכל על המגרש בשבילה. בשביל זה הביאו אותי. היה חשוב מאוד לנצח היום וניצחנו קבוצה טובה, שהיתה שקולה לנו רב המשחק". 

גולאני וקלטינס ייעדרו מהמשחק מול בית”ר

בקבוצה החמיאו גם לאלי בלילתי, שהיה מאוד נייד ועשה הרבה קילומטראז’ וכמובן בישל בקרן את שער הניצחון לווהיב חביבאללה, שעשה אותו הדבר בצד השני של המגרש. מחמאות הגיעו גם לסטניסלב בילנקי, שעבד קשה בהתקפה ובא על שכרו בשער שכבש, השישי שלו העונה. 

גיא חדידה חוגג את שער הניצחון (חגגיא חדידה חוגג את שער הניצחון (חג'אג' רחאל)

דניאל גולאני ודוד קלטינס ייעדרו כנראה גם בשבוע הבא. קלטינס הרגיש השבוע באימונים את שריר התאומים והשבוע ייבדק כדי לאבחן בדיוק את חומרת הפציעה. גולאני מחלים מקרע חלקי בשריר הירך האחורי וכן צפוי לחזור בעוד שבועיים, מול אשדוד. מי שכן יחזור בשבוע הבא הוא ניב גוטליב, שנעדר אתמול עקב צבירת חמישה כרטיסים צהובים. 

הקבוצה תקבל מחר יום חופש ואז תתחיל להתכונן למשחק הקשה בשבת (טדי, 15:00) מול בית''ר ירושלים. "יחסי הכוחות ברורים", אמר חודדה לקראת המשחק. "ננסה ללמוד מהמשחקים שהיו לנו נגדם בליגה ובגביע ולתקן את מה שעשינו פחות טוב”. "זה יהיה הכי כיף בעולם", אמר חדידה. "בשביל משחקים כאלה משחקים כדורגל".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */