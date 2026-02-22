בפ"ת מרוצים: עונה חריגה, זה עוד לא הזמן לברך

אחרי ההפסד בשבוע שעבר להפועל חיפה והניצחון של מכבי נתניה על בני ריינה, התחושה הייתה שהמומנטום התחלף וסיכוייהם של המלאבסים להתברג בפלייאוף העליון ירדו משמעותית, בטח לנוכח לוח המשחקים הקשה שזימן מפגשים מול מכבי חיפה, הפועל ב"ש והפועל ת"א.

אלא שהקבוצה של עומר פרץ הוכיחה אמש בפעם המי יודע כמה שהיא יכולה לעשות בעיות לכל קבוצה ובכל מגרש, כשגברה 0:1 גדול על מכבי חיפה בסמי עופר, ורשמו ניצחון על הירוקים בחוץ לראשונה מזה 22 שנים. פ”ת הגדילה את הפער מהיהלומים לפחות זמנית, לארבע נקודות.

פרץ, שמוביל את פ"ת לעונה גדולה גם אם לא תסתיים בכרטיס לעשרה משחקים מול הראשונות בטבלה, הבהיר לאורך כל השבוע לשחקניו כמה הוא מאמין ולא פחד לעלות עם שלישיית קישור התקפית. כבר שלשום פרסמנו שהמאמן שוקל להפתיע עם ממאדי דיארה בקישור והאחרון, שהגיע בחלון ההעברות של ינואר, היה גם זה שכבש את שער הניצחון.

שחקני הפועל פתח תקווה מאוחדים לפני השריקה (עמרי שטיין)

מרק קוסטה היה נפלא עם עבודה בלתי נגמרת ומלחמה על כל כדור, אך בראש ובראשונה, היה זה עומר כץ, ששוב הוכיח לכל המצקצקים כמה הוא משמעותי לקבוצה ועם סדרת הצלות, סידר לקבוצה שלו את שלוש הנקודות.

“החזרנו את הפועל פ”ת למרכז הבמה”

"לפני המשחק, אף אחד לא האמין שנוציא אפילו תיקו. היה את הפחד בדקות האחרונות ששוב נקבל שער בתוספת הזמן, אבל השחקנים הבינו ושיחקו כמו קבוצה שיודעת כמה המשחק הזה חשוב לה", החמיאו במועדון לשחקנים ושיבחו את המאמן על ניהול המשחק והחילופים. "זו עונה חריגה וזה לא קשור בכלל אם נגיע לפלייאוף או לא".

עומר פרץ, בחר שלא לנסות להוריד את שחקניו לקרקע בסיום ונתן להם לחגוג, כאשר גם הוא יודע כמה משמעותית תהיה העפלה לפלייאוף העליון, ועבורו לא פחות בעונה בה הפך את שמו לכזה שמסומן בקבוצות הגדולות: "אני יודע שיש דיבור, אני מודע לזה. יש לי חוזה לעונה הבאה, כולם יודעים את הנושא ועם סעיף השחרור. בכדורגל אי אפשר לדעת שום דבר", אמר.

עומר פרץ (עמרי שטיין)

"אני נמצא במועדון שכ"כ מעריך אותי מקצועית. הם לקחו אותי אחרי שפוטרתי מחזור לפני הסוף בבני יהודה ויום למחרת קיבלתי טלפון מניר לוין. החזרנו את הפועל פ"ת למרכז הבמה, יש לי את הגב המקצועי לעשות את הדברים שאני מאמין בהם ואני שמח מאוד איפה שאני נמצא. זה נושא שמסקרן את התקשורת, אבל כל כולי מרוכז בלהגיע לפלייאוף. זוכרים אותך כמו המשחק האחרון שלך, אם לא נגיע לפלייאוף אז ידברו דברים לא טובים".

בפ"ת עדיין לא חוגגים ויודעים שלמרות הניצחון ופתיחת פער של ארבע נקודות ממכבי נתניה, הסיפור לא גמור: "נחזיק אצבעות לבית"ר ביום שני מול נתניה. אם נתניה תנצח, שוב הכול יהיה צמוד ובנוסף יש לנו שני משחקים קשים ככה שזה עוד לא הזמן לברך", אמרו במועדון.

קהל אוהדי הפועל פתח תקווה הצפין לחיפה (עמרי שטיין)

טאבי התקשר לברך

בכל אופן, אם פ"ת אכן תשלים את המשימה, אף אחד מהשחקנים לא יקופח: המנכ"ל טים פלוטקין, בצעד מאחד, החליט בתחילת השנה להוסיף מענק בחוזה של כל השחקנים החדשים שהחוזה שלהם לא הכיל אחד כזה, כדי שאם הקבוצה תתברג בין שש הראשונות, לא יהיה מצב בו אחד השחקנים מקופח, גם אלו שפחות משחקים.

אם רוצים לקבל הוכחה נוספת, כמה חדר ההלבשה בהפועל פ"ת הוא חזק ומאוחד השנה, ניתן למצוא אותה גם במה שקרה לאחר המשחק: ג'וסלין טאבי, שעזב את הקבוצה בחלון ההעברות של חודש ינואר והספיק לרשום הופעת בכורה בקבוצתו החדשה סנדרלנד, התקשר לחבריו לשעבר ובירך אותם על הניצחון.

ג'וסלין טאבי בימים היפים (ראובן שוורץ)

צ'אפיוקה סונגה ביקש להתחלף לקראת הסיום לאחר שהרגיש כאבים באזור המפשעה. הוא צפוי להיבדק, אך ההערכה שמדובר בעומס והוא צפוי לנוח מספר ימים, כאשר קיימת אופטימיות שיהיה כשיר למשחק מול הפועל ב"ש ביום ראשון הבא. השבוע יחגגו במועדון את חג הפורים במסיבה שתיערך לכל השחקנים.